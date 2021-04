Consum busca vendedores para supermercados en 47 ciudades

Trabajos

La cadena de supermercados Consum ofrece cientos de puestos de trabajo como vendedores para cubrir en sus tiendas de 47 ciudades de España para la campaña de verano en 2021. Si estás buscando empleo y te gustaría conseguir empleo como trabajador de supermercado en la atención y la orientación al cliente, en este artículo te explicamos cómo enviar tu currículum e inscribirte a una de las vacantes de empleo disponibles de Consum.

Oferta de empleo campaña verano 2021

Los puestos son principalmente para cubrir las funciones de vendedor, es decir, de reponer la tienda, mantenimiento de la misma, cobro de productos y de orientación al cliente.

Se ofrecen jornadas parciales y completas con una duración de contrato de entre 3 y 6 meses. Entre los requisitos de acceso para estos puestos se exige tener unos estudios mínimos, en concreto, el título de la ESO, tener gusto por la atención al cliente, saber trabajar en equipo y que la residencia sea cercana al puesto de trabajo. No es necesaria experiencia previa.

Las 47 ciudades donde hay vacantes disponibles para trabajar en Consum son:

CASTELLÓN

– CASTELLÓN

– BENICASIM

– PEÑISCOLA

– ALCOSSEBRE

– OROPESA

– ALMENARA

– NULES

– SEGORBE

– XILXES

– ONDA

– BURRIANA

– L´ALCORA

VALENCIA

– NAQUERA

– PATERNA

– SAGUNTO

– CANET D´EN BERENGUER

– POBLA FARNALS

– CHIVA LA LOMA

– POBLA VALLBONA

– PAIPORTA

– GANDIA

– CULLERA

– MONTSERRAT

– ONTENIENTE

– CHELLA

BARCELONA

– BARCELONA

– GRANOLLERS

– MANRESA

– PINEDA DE MAR

– MATARÓ

– SABADELL

– VIC

TARRAGONA

– TARRAGONA

– MIAMI PLATJA

LLEIDA

– LLEIDA

GERONA

– BLANES

– GIRONA

– OLOT

GRANADA

– BAZa

MURCIA

– MAZARRON

– LOS ALCAZARES

ALMERÍA

– VERA

– ROQUETAS DE MAR

ALICANTE

– CALPE

– JAVEA

– DENIA

– TORREVIEJA

Portal de empleo

Para poder acceder a un puesto de empleo en Consum hay que registrarse y enviar el currículum a través de su portal de empleo al que puedes acceder desde este enlace.

La empresa anuncia que antes de publicar vacantes en su web revisa entre los currículums que ya tiene registrados para buscar el perfil que se demanda. Sólo publican nuevas vacantes cuando no encuentran el perfil que buscan entre los usuarios registrados.

Inscribirse oferta empleo

Una vez dentro del portal podemos apreciar las distintas ofertas de empleo que hay disponibles. Además, en la parte superior de la página hay un buscador en el que podemos filtrar la búsqueda seleccionando el puesto de empleo, la localidad y la provincia.

En la parte derecha del listado de ofertas aparece un botón naranja que dice ‘Ver vacante‘. Si estás interesado en alguna oferta de empleo concreta, tienes que seleccionar este botón y acceder a la oferta en la que aparece una descripción detallada.

En el interior de cada una de las ofertas se describen los requisitos de acceso para ese puesto de empleo, las funciones que tiene que desempeñar en el puesto de trabajo y las condiciones del puesto, tanto el tipo de contrato como la jornada.

Si tras analizar con detalle la oferta te sigue interesando, puedes inscribirte seleccionando el botón que aparece en la parte derecha de la pantalla que dice ‘Inscríbete‘.

Si no nos hemos dado de alta antes en la plataforma, va a aparecer esta pantalla que nos va a pedir que nos demos de alta y creemos un perfil de usuario.

Para ello hay que introducir los datos personales, el correo electrónico y establecer una contraseña. Una vez hemos creado el perfil, nos envían correo electrónico para verificar la cuenta. Hay que acceder al correo y seleccionar el enlace que nos han enviado.

Por último, nos redirigen de nuevo al portal de empleo y nos piden que si somos nuevos en la plataforma creemos un perfil y detallemos la candidatura adjuntando el currículum.

Una vez completes todo este proceso inicial, tienes que volver a la vacante en la que estabas interesado y seleccionar al botón ‘Inscríbete’. Como ya estás dado de alta en la plataforma el proceso de inscripción es automático.

¿Cuánto se cobra?

El salario de los empleados de Consum es de 1.177,61 euros brutos durante los primeros meses. Los empleados con más antigüedad, que sean socios trabajadores o un empleado con una trayectoria de más de 6 meses, el salario asciende a 1.297,37 brutos al mes.

Requisitos

Uno de los requisitos de la compañía para trabajar en los supermercados Consum es que la residencia del empleado esté próxima al centro de trabajo. Se intenta gestionar la proximidad del puesto de empleo a la residencia.

Al tratarse de un trabajo de atención al cliente, otro de los requisitos indispensables es la actitud positiva y las ganas de orientar al público en su proceso de compra.

Saber y tener ganas de trabajar en equipo con actitud positiva y mostrar siempre espíritu de superación y entusiasmo.

Jornada laboral

Los empleados de Consum tienen una jornada laboral anual de 1.790 horas y disponen de cinco semanas de vacaciones. Los contratos que ofrece la compañía son a jornada completa y parcial y la duración de los mismos depende de cada campaña.

Funciones de un vendedor

Los vendedores de Consum deben realizar las siguientes tareas:

Atender a los clientes en la sala de ventas

Informar sobre las promociones que se ofrecen en las campañas

Realizar una correcta manipulación del producto

Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo

