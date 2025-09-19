Disneyland Paris busca trabajadores para sus hoteles y restaurantes: cómo apuntarse
Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, llevará a cabo su Casting Tour 2025 en España, específicamente en Sevilla el 14 de octubre y en Valencia el 16 de octubre. Esta iniciativa busca atraer a candidatos que deseen dar inicio a su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico. Entre las posiciones disponibles se encuentran:
- Camareros
- Cocineros
- Barman
- Empleados polivalentes de restauración
- Recepcionistas de restaurante
- Camareras de pisos
- Recepcionistas de hotel
- Vendedores de tienda
- Operadores de atracciones
Requisitos y condiciones de contratación
Las entrevistas se realizarán en francés, y es importante destacar que se exigirá un nivel específico que varía según el puesto, que puede ser básico, intermedio o alto. A continuación, se detallan los requisitos y las condiciones para la contratación:
- Es imprescindible presentar un documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea; el NIE por sí solo no es válido.
- Se ofrecerán contratos indefinidos o de duración determinada que variarán entre 2 a 8 meses, con la posibilidad de comenzar en marzo y continuar hasta octubre.
- La jornada laboral será a tiempo completo, con 7 horas diarias y un total de 35 horas semanales, junto con dos días libres consecutivos.
- Se ofrecerá un salario competitivo.
- Se dispondrá de alojamiento para el empleado, aunque este no estará incluido en el sueldo (aproximadamente 400 €/mes).
- No se incluirán las comidas, aunque habrá un menú disponible en el comedor de la empresa por aproximadamente 3 euros.
- Se reembolsarán los gastos de transporte bajo ciertas condiciones, hasta un máximo de 150 €.
Cómo participar en el proceso de selección
Los interesados en participar deben entrar en la web de inscripción —detallada un poco más abajo al final de esta información—, tendrán acceso a todos los detalles y al formulario de suscripción, que es indispensable para formar parte del proceso de selección.
La jornada de selección en Sevilla se llevará a cabo en el Hotel Meliá Lebreros, mientras que la de Valencia tendrá lugar en el SH Valencia Palace Hotel. Ambas actividades son parte de la colaboración entre Disneyland Paris y EURES España, que facilita el acceso a oportunidades laborales internacionales para candidatos españoles.
Para más información, visita el siguiente enlace: Disneyland Paris – Casting Tour 2025.
Además, Disneyland Paris también suele hacer castings para trabajar de actores o bailarines.