Disneyland Paris busca trabajadores para sus hoteles y restaurantes: cómo apuntarse

Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, llevará a cabo su Casting Tour 2025 en España, específicamente en Sevilla el 14 de octubre y en Valencia el 16 de octubre. Esta iniciativa busca atraer a candidatos que deseen dar inicio a su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico. Entre las posiciones disponibles se encuentran:

Camareros

Cocineros

Barman

Empleados polivalentes de restauración

Recepcionistas de restaurante

Camareras de pisos

Recepcionistas de hotel

Vendedores de tienda

Operadores de atracciones

Requisitos y condiciones de contratación

Las entrevistas se realizarán en francés, y es importante destacar que se exigirá un nivel específico que varía según el puesto, que puede ser básico, intermedio o alto. A continuación, se detallan los requisitos y las condiciones para la contratación:

Es imprescindible presentar un documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea; el NIE por sí solo no es válido.

Se ofrecerán contratos indefinidos o de duración determinada que variarán entre 2 a 8 meses, con la posibilidad de comenzar en marzo y continuar hasta octubre.

La jornada laboral será a tiempo completo, con 7 horas diarias y un total de 35 horas semanales, junto con dos días libres consecutivos.

Se ofrecerá un salario competitivo.

Se dispondrá de alojamiento para el empleado, aunque este no estará incluido en el sueldo (aproximadamente 400 €/mes).

No se incluirán las comidas, aunque habrá un menú disponible en el comedor de la empresa por aproximadamente 3 euros.

Se reembolsarán los gastos de transporte bajo ciertas condiciones, hasta un máximo de 150 €.

Cómo participar en el proceso de selección

Los interesados en participar deben entrar en la web de inscripción —detallada un poco más abajo al final de esta información—, tendrán acceso a todos los detalles y al formulario de suscripción, que es indispensable para formar parte del proceso de selección.

La jornada de selección en Sevilla se llevará a cabo en el Hotel Meliá Lebreros, mientras que la de Valencia tendrá lugar en el SH Valencia Palace Hotel. Ambas actividades son parte de la colaboración entre Disneyland Paris y EURES España, que facilita el acceso a oportunidades laborales internacionales para candidatos españoles.

Para más información, visita el siguiente enlace: Disneyland Paris – Casting Tour 2025.

Además, Disneyland Paris también suele hacer castings para trabajar de actores o bailarines.