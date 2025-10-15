Black Friday y Navidad impulsan la búsqueda de mozos de almacén en Madrid: más de 2.000 vacantes

Eurocen, división del Grupo Adecco especializada en outsourcing de logística industrial, ha iniciado un proceso de selección para cubrir más de 2.000 vacantes de mozos y mozas de almacén en la Comunidad de Madrid. Este incremento en el empleo se da, principalmente, en el marco de la campaña de Black Friday y las festividades navideñas, donde el sector logístico juega un papel crucial—actuando como nexo entre el comercio, la distribución y la entrega final al consumidor.

Detalles de las vacantes

Las personas seleccionadas serán parte de uno de los centros logísticos más avanzados de la región, equipado con la tecnología más moderna. Entre las funciones a realizar se incluyen:

Carga y descarga de mercancía

Preparación de pedidos

Picking y clasificación de productos

Flejado de mercancía y despaletización

Reaprovisionamiento de materiales

Empaquetado de regalos y resolución de incidencias

Para acceder a estas posiciones, se valorará la experiencia previa en almacenes. Aquellos que no cuenten con esta experiencia aún pueden postularse, siempre y cuando tengan la capacidad de desenvolverse en un entorno tecnológico.

Condiciones laborales y proceso de selección

Eurocen ofrece contratos temporales, con posibilidades reales de continuidad. Las jornadas se pueden realizar de forma parcial o completa, con turnos fijos durante la mañana, tarde y noche, permitiendo a los trabajadores elegir según sus necesidades, siendo los turnos de lunes a domingo, con libranzas acordes al tipo de jornada establecido.

Los candidatos seleccionados recibirán un servicio de transporte completamente gratuito hacia el centro de trabajo en Valdemoro. Se valorará preferentemente la residencia en el centro de Madrid, así como en municipios del sur de la Comunidad de Madrid y en el norte de la provincia de Toledo.

¿Cómo postularte?

Los interesados pueden registrarse en las ofertas a través de la página web de Adecco o en el siguiente enlace:

Oferta de Trabajo Mozo/a de Almacén – Navidad

“Año tras año, durante la preparación de la campaña de Navidad se registra un aumento notable del empleo en múltiples sectores”, afirma Eurocen. Este crecimiento responde al aumento en el consumo, las compras online y a eventos de gran relevancia como el Black Friday.