Discreción ante todo: el 73% de los trabajadores evita mostrar su búsqueda activa en LinkedIn

Un abrumador 73% de los encuestados afirma que prefiere no mostrar públicamente su condición de búsqueda activa de empleo. En un entorno laboral que está en constante transformación, la visibilidad profesional en plataformas como LinkedIn se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes buscan nuevas oportunidades. No obstante, no todos los profesionales comparten esta visión positiva. Una reciente encuesta realizada por About Your Talent, una consultora especializada en selección y evaluación de talento, revela que un abrumador 73% de los encuestados prefiere no mostrar públicamente su estado de búsqueda activa de empleo mediante la etiqueta ‘Open to Work’.

Visibilidad versus discreción en la búsqueda de empleo

La encuesta, publicada en la comunidad de LinkedIn de la firma, forma parte de un análisis más amplio sobre las nuevas dinámicas de empleabilidad, la discreción profesional y la visibilidad digital. Este estudio plantea un debate actual: ¿es mejor la visibilidad o es preferible la discreción? Un 16% de los profesionales opina que “a más visibilidad, mejor”, mientras que un 6% asegura que su decisión depende del puesto o del sector laboral. Sin embargo, la mayoría opta por mantener la confidencialidad, considerándola un elemento estratégico en su búsqueda laboral.

Esta inclinación hacia la privacidad se alinea con otras investigaciones recientes. Un estudio de Joblist (2024) indicó que el 56% de los trabajadores activos evita informar a su red profesional sobre su búsqueda de empleo, principalmente por temor a las repercusiones en sus posiciones actuales o por razones reputacionales.

Perspectiva de los reclutadores

Además, un informe de LinkedIn de 2023 destacó que, aunque los reclutadores valoran la proactividad de los candidatos, reconocen que muchos procesos de selección se realizan bajo la lógica del “talento pasivo” —un concepto que se refiere a aquellos profesionales que no buscan activamente empleo, pero están abiertos a explorar nuevas oportunidades siempre y cuando se alineen con sus valores y trayectoria profesional.

En este contexto, caracterizado por un proceso de “búsqueda” que puede considerarse pasivo, la discreción aparece como la norma general. En muchos casos, no existe una decisión definitiva sobre un posible cambio de proyecto, lo que sugiere que muchos profesionales están realizando un sondeo del mercado laboral.