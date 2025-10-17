Oportunidades laborales: Adecco busca teleoperadores en Madrid

NOTICIA de de Javi Navarro

Adecco, la división del Grupo Adecco centrada en flexibilidad y talento, ha lanzado una convocatoria para incorporar a 60 agentes telefónicos en San Fernando de Henares, Madrid, para trabajar en un destacado proyecto dentro del sector servicios. Este movimiento se produce en un contexto en el que el sector del contact center en España se menciona como uno de los más robustos, generando empleo de calidad para más de 100.000 profesionales en todo el país, según la Asociación de Compañías de Experiencia con Clientes.

Requisitos de los candidatos

“Buscamos personas con vocación de ayuda, entusiasmo y ganas de seguir creciendo profesionalmente”, afirmó un portavoz de Adecco. Además, para acceder a estos puestos, las personas interesadas deben cumplir con estos otros requisitos:

Ser comunicativas y poseer buena ortografía.

Contar con un buen manejo de herramientas digitales.

Tener entre 1 y 2 años de experiencia previa en atención al cliente.

Condiciones laborales

La oferta incluye un contrato temporal con posibilidades de continuidad, además de ofrecer:

Jornada parcial de 30 horas semanales, en turnos de mañana o de tarde.

Formación presencial becada.

Un excelente ambiente laboral.

Los interesados en postularse a esta oportunidad laboral pueden registrarse a través del siguiente enlace: Adecco – Teleoperadora ATC en San Fernando de Henares.