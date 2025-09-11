La Generación Z, la más propensa a cambiar de trabajo

NOTICIA de de Javi Navarro

La Generación Z, que comprende a los jóvenes de entre 18 y 28 años, se ha convertido en la líder de la rotación laboral en el mercado español, con un alarmante 41% —cuatro de cada diez jóvenes dejan su empleo en menos de un año—, una cifra que supera la media nacional del 32%, según el informe ‘Claves laborales – Generación Z’ de la empresa de talento Randstad.

Este porcentaje es notablemente más alto en comparación con otras generaciones: solo un 29% de los millennials y un 23% de la Generación X han tenido un comportamiento similar, mientras que apenas el 11% de los baby boomers ha abandonado trabajos en menos de un año.

Además, la inestabilidad laboral de la Generación Z no solo se refleja en su decisión de dejar empleos, sino también en la alta tasa de despidos, con un 38% que reconoce haber sido despedido dentro de su primer año de trabajo —frente a una media general del 28%—. Esto plantea un escenario en el que el acceso al mercado laboral para estos jóvenes es considerablemente más incierto.

Motivos para dejar el empleo

Las razones más comunes que motivan a la Generación Z a cambiar de trabajo son el salario insuficiente —con un 40% alegando que es demasiado bajo—, seguido de la falta de flexibilidad laboral (13%) y la discrepancia entre los valores personales y los de la empresa (11%). En comparación con otras generaciones, los jóvenes de la Generación Z priorizan el salario como una de sus decisiones más relevantes al cambiar de empleo, ya que el 39% lo considera el factor determinante, en contraste con el promedio general del 35%.

Los sectores más representativos

Con relación a su inserción en el mercado laboral, la hostelería se posiciona como el sector con mayor representación de la Generación Z, alcanzando un 12%. Le siguen los servicios de IT y telecomunicaciones, así como la educación, ambos con un 11%. En contraste, los sectores de gran consumo, agricultura y ciencias de la vida exhiben la menor presencia, con solo un 2%.

Reyes Suárez, team leader de Randstad Professional, apunta que “comprender estas tendencias es esencial para que las organizaciones puedan adaptarse y ofrecer entornos laborales que favorezcan la fidelización y el desarrollo profesional”. Ante esta realidad, las empresas deben ofrecer cultura corporativa atractiva, planes de desarrollo y beneficios satisfactorios, factores clave para atraer y retener talento joven.

El empleo de la Generación Z en cifras

A pesar de la alta rotación laboral, solo el 45% de los jóvenes de esta generación trabaja a tiempo completo, el nivel más bajo entre todas las edades. El 25% tiene trabajos a tiempo parcial y un 15% combina múltiples empleos, cifras que reflejan su preferencia por flexibilidad a cambio de estabilidad. En términos de aspiraciones profesionales, un 56% afirma que su trabajo actual se alinea con su carrera soñada.

Más interesante aún, España se coloca como el tercer país a nivel global en la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito laboral, con un 64% de los jóvenes utilizando esta tecnología para resolver problemas, solo superado por India (83%) y Brasil (74%).

Desafíos futuros

Sin embargo, este grupo se encuentra en un contexto desafiante, ya que la demanda de puestos de trabajo para principiantes ha disminuido un 29% desde enero de 2024, en contraposición con la creciente búsqueda de trabajadores con mayor experiencia. Este cambio se atribuye, en parte, a la automatización y las nuevas tecnologías, que están modificando el perfil de las competencias requeridas en el mercado laboral.

La Generación Z, pese a su buena formación y adaptación a la digitalización, se enfrenta a un futuro laboral incierto donde la competencia se intensifica y las oportunidades para iniciar carreras se ven limitadas.