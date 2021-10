Cómo trabajar en Aldi

Trabajos

La cadena de supermercados Aldi ofrece puestos de trabajo en sus establecimientos, diferenciados en cuatro grandes áreas: colaboradores de tienda, responsables de los establecimientos, responsables de zona y personal de almacén. Tanto si quieres optar a un empleo en tienda, como si prefieres trabajar en la sección de logística, a continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para trabajar en Aldi, cómo enviar el currículum, los requisitos y los puestos de empleo que ofrece.

Ofertas de empleo OCTUBRE 2021

La compañía tiene un total de 74 ofertas de empleo activas en España en el mes de octubre. Los puestos de trabajo disponibles son para cubrir estos puestos:

Reponedores y cajeros

Personal para punto de venta

Colaboradores de tienda

Técnicos

Adjuntos responsables

Responsables de contabilidad

Responsable de expediciones en almacén

Responsable de recepción y preparación de pedidos

Analista de datos

Personal de Recursos Humanos

Responsables de zona

Las vacantes son tanto para contratos eventuales como para periodos indefinidos. Las condiciones de cada una de las ofertas vienen detalladas en el interior de cada una de las vacantes. Si alguno de estos puestos te interesa, en el siguiente apartado te explicamos cómo enviar el currículum para trabajar en Aldi.

Enviar CV a Aldi

Aldi cuenta con un portal de empleo en el que puedes ver las diferentes ofertas de trabajo que están vigentes en ese momento y dejar tu currículum. En la parte superior de la página web de supermercados Aldi, hay una pestaña que dice ‘Trabaja con nosotros’. Si seleccionas esta opción, se abre otra página que muestra directamente el portal de empleo. Aunque también puedes acceder de forma directa al portal de empleo a través de esta dirección.

En la página principal del portal de empleo aparecen diferentes cuadros informativos. Si lo que quieres es ver el catálogo de ofertas de trabajo disponibles, tienes que seleccionar el primer cuadro que dice ‘Tu Carrera en Aldi’.

Al seleccionar esta opción, aparece una nueva página en la que se desglosan los distintos puestos de empleo que puede ofrecerte Aldi.

Colaboradores de tienda

Responsable de tienda

Responsable de zona

Personal de logística

Servicios centrales

En este momento tienes que seleccionar el área que mejor se ajuste a tus necesidades para acceder a las distintas ofertas de empleo vigentes.

Si, por ejemplo, seleccionas la sección colaboradores de tienda, accedes de forma directa a todas las vacantes disponibles en este área. En el interior de cada una de ellas puedes ver los requisitos que la compañía solicita a los candidatos que quieren formar parte de esta sección así como las funciones que vas a tener que realizar cada día, lo que espera la empresa de ti y lo que puede ofrecerte la marca. Si deslizas el ratón hacia el final de la página, vas a ver un botón que dice ‘Quiero este empleo -Ver las ofertas de trabajo.

Para inscribirte en una oferta concreta de empleo es necesario que te registres previamente en la plataforma de empleo. Por ello, al seleccionar el botón azul de la imagen anterior, la web te redirige a la página para que realices el registro y te crees una nueva cuenta. Si lo prefieres, puedes acceder desde InfoJobs. Y si tienes un usuario creado, para acceder tan sólo tienes que introducir tu correo y contraseña.

Para crear la cuenta tienes que introducir un correo electrónico y una contraseña así como indicar en un formulario tus datos personales. Una vez completes estos campos, tienes que darle al botón que aparece abajo a la derecha que dice ‘Alta’ y listo. Ya tienes tu cuenta creada.

Con el registro hecho, ya puedes inscribirte a todas las ofertas que te interesen. Ahora puedes volver a la lista de ofertas disponibles de la sección que más te interesa para encontrar la que más se ajusta a tus preferencias y proceder a la inscripción.

Si encuentras una oferta que te cuadra, selecciónala y accede al interior para conocer los detalles del puesto. La compañía indica en todas las vacantes una breve descripción del puesto de empleo, los requisitos que solicitan y lo que ofrecen. También aparece detallada la localización del puesto de empleo y el número de vacantes disponibles para esta candidatura.

Si quieres inscribirte, selecciona en el botón rojo que dice ‘Inscribirme a esta oferta’. Como ya estás registrado, no tienes que hacer nada más, ya estás apuntado a esa oferta de empleo concreta.

Buscar una oferta concreta

Si prefieres ir al grano y no tener que escarbar en el listado de todas las vacantes disponibles para encontrar alguna que te interese, puedes utilizar el buscador del portal de empleo para filtrar la búsqueda y que sólo te aparezcan en pantalla las ofertas que se ajusten a tus criterios de búsqueda. Puedes señalar hasta cuatro filtros:

Puesto

Provincia

Perfil

Centro

Bolsa de empleo

Si no has encontrado una oferta que se ajuste a tus requisitos, puedes subir el currículum a la bolsa de empleo de Aldi por si en las próximas convocatorias de empleo que publiquen aparece una oferta que se ajusta a tus necesidades. Para ello tienes que acceder al portal de empleo, ir a la parte inferior de la página y buscar el botón que dice ‘Quiero enviar mi cv‘ tal y como aparece en la siguiente imagen.

Requisitos

Los requisitos para trabajar en Aldi están relacionados con las diferentes funciones y tipo de empleo que tienes que desempeñar en cada puesto de trabajo. Pero a rasgos generales, sí que hay una serie de características que tienen que reunir todas las personas interesadas en formar parte de esta empresa:

Actitud positiva y ganas de trabajo

Identificarte con los valores de Aldi

Que te guste el trabajo

Motivación con el trato al cliente

Convertirte en embajador de Aldi

De forma paralela a estos requisitos, desde la web de Aldi especifican con detalle los requisitos que deben reunir los interesados en función del departamento del que quieras formar parte.

Colaboradores de tienda

Los colaboradores de tienda tienen que tener una formación académica mínima de estudios de FP, o bachillerato, diplomatura o grado.

de estudios de FP, o bachillerato, diplomatura o grado. Experiencia de un año de trabajo en un puesto similar

en un puesto similar Vivir cerca de donde se oferta el puesto de empleo

de donde se oferta el puesto de empleo Capacidad de trabajar de forma autónoma y ser responsable

Responsable de tienda

Los responsables de tienda tienen que tener estudios finalizados de FP, Bachillerato o Diplomatura

Contar con un año de experiencia mínima en el sector

mínima en el sector Tener capacidad de liderazgo

Vivir cerca de la zona donde se oferta el puesto

de la zona donde se oferta el puesto Capacidad de trabajar de forma autónoma y con responsabilidad

Responsable de zonas

Los requisitos de los responsables de zona son contar con una formación académica de grado y dominio de un inglés fluido. Se valora positivamente tener conocimientos de alemán.

Personal de almacén

En este departamento el único requisito que se solicita es tener experiencia en un puesto similar.

Tipos de empleo

En Aldi hay cuatro grandes categorías de empleo en función del área de trabajo. A continuación se detallan las principales funciones de cada área.

Colaboradores de tienda

Sus tareas son principalmente:

Vender productos y cobrarlos.

productos y cobrarlos. Ayudar al mantenimiento del buen estado de la tienda , tanto de los productos como de la imagen en general del supermercado.

, tanto de los productos como de la imagen en general del supermercado. Tareas de realización de alimentos elaborados.

elaborados. Colaboración en la recepción del género, devolución de mercancía y la colocación en el almacén o tienda.

Responsables de tienda

Las actividades que realizan los responsables de tienda son:

Dirigir al equipo

al equipo Realizar y participar en propuestas de mejora de la tienda

de la tienda Realizar procedimientos de control de cajas , elaboración de productos o disposición de mercancía

, elaboración de productos o disposición de mercancía Elaborar propuestas de precios

Involucrarte con tus compañeros

Responsables de zona

Son los encargados de:

Gestionar los procesos de venta

Liderar los equipos de todas las tiendas

de todas las tiendas Seguimiento de los presupuestos de venta de las tiendas

de las tiendas Transmitir valores y cultura a los empleados y clientes

y cultura a los empleados y clientes Hacer informes y estadísticas

y estadísticas Coordinar la comunicación interna y externa

interna y externa Participar en los procesos de selección de personal

Almacén

Las tareas en el almacén son:

Llevar a las tiendas los productos de los pedidos

de los pedidos Comprobar el stock de productos

de productos Preparar y corregir pedidos

pedidos Colocar la mercancía en el almacén

en el almacén Llevar un control de la mercancía en general

Servicios centrales

Son los encargados de las tareas de marketing, calidad, compras, recursos humanos y administración principalmente.

Formación a empleados

Cuando te incorporas a la plantilla de Aldi, la empresa te ofrece una formación inicial para conocer las áreas de la empresa así como tus funciones. Además cuentan con programas de formación continua para aumentar las responsabilidades de los empleados.

Formación Dual

Aldi cuenta con un programa de Formación Dual para estudiantes que tiene una duración de dos años. Los empleados que lo superen obtienen el título de Técnico en Comercio.

