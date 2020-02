Trabajos

Buscar trabajo Empleo Lidl: Enviar CV, requisitos y sueldo

¿Quieres trabajar para la empresa multinacional alemana de supermercados Lidl y no sabes qué pasos debes seguir? En este artículo encontrarás toda la información acerca de los principales requisitos y procedimientos que hay que realizar para optar a uno de los diferentes puestos de empleo en Lidl que se ofertan en esta red de tiendas.

Pero antes de adentrarnos en pasos concretos. Un apunte: buscar empleo en Lidl no implica quedarse en España, donde tiene a más de 14.000 personas contratadas, sino también desarrollar un empleo en el extranjero.

La cadena de supermercados tiene presencia hasta en 32 países y más de 10.500 establecimientos. Por este motivo, para los más ambiciosos y aventureros, una de las opciones que aparece en la página de ofertas de empleo del supermercado alemán es la posibilidad de poder optar a un puesto de trabajo en Alemania u otros países.

Cómo enviar mi currículum a Lidl

Para poder optar a cualquier empleo en la cadena de supermercados Lidl hay diferentes vías. Sin embargo, la forma más directa es hacerlo a través de su página web: https://empleo.lidl.es/es/index.htm.

Desde esta bolsa de empleo de Lidl los interesados pueden completar un formulario online de empleo e inscribirse en las ofertas que hay vigentes.

En la página de ofertas de empleo de Lidl aparecen los diferentes puestos de trabajo de las áreas en las que se solicita personal. Se ofertan todo tipo de plazas, desde personal en supermercados a operarios de almacén y hasta de oficinas para aquellos que requieren una titulación superior como licenciados o puestos de formación en prácticas para estudiantes.

Además de las diferentes ofertas destacadas que aparecen en pantalla, la página web de empleo posee un buscador para facilitar la búsqueda e ir directamente a aquellas que interesen a cada usuario.

Los pasos a seguir para enviar un CV son muy sencillos:

Paso 1: Cómo buscar una oferta de empleo en Lidl: Rellenar formulario online

Para poder llegar a la oferta más acorde con el perfil de cada persona y con el puesto de empleo deseado hay que filtrar una serie de características, como ciudad, nivel de estudios o experiencia laboral que se posee.

Una vez seleccionemos la categoría de trabajo a la que se quiere optar (tienda, almacén, oficina…) hay que especificar el nivel de estudios, la experiencia laboral y la ciudad en la que se busca el empleo.

Después de este paso y realizar la búsqueda de empleo, aparecerán filtradas las ofertas que coincidan con los criterios de selección establecidos.

En cada oferta de empleo hay una descripción de todos los requisitos necesarios que hay que cumplir para acceder al puesto. Así como de las principales responsabilidades, el perfil que se demanda y la remuneración que se ofrece.

Una vez llegados hasta aquí ya solo falta el último paso: Enviar el currículo.

Pero para poder hacerlo es necesario inscribirse en la oferta.

Paso 2: Inscribirse en la oferta

La inscripción a una de las ofertas de empleo se puede hacer creándote una cuenta en la web de empleo de Lidl o, si ya tienes cuenta en InfoJobs, con tu usuario en este otro portal de empleo.

Si decides crearte una cuenta en la web de Lidl, deberás facilitar tus datos personales en el proceso de registro para poder estar identificado y aplicar a las diferentes ofertas de empleo que te interesen.

Como último paso, antes de finalizar el procedimiento, puedes adjuntar una carta de presentación. No hay que olvidar que este documento es una herramienta muy valiosa que puede marcar una gran diferencia entre varios candidatos con perfiles similares.

Si la candidatura es aceptada en el primer filtro por parte de los Recursos Humanos de Lidl, el demandante de empleo deberá pasar dos entrevistas: Una primera grupal y después otra personal. Por último, hay que pasar un test psicotécnico.

¿Puedo llevar mi currículum en mano a una tienda de Lidl?

No. Desde la propia página web del supermercado se indica que la forma correcta de enviar el currículo, y por tanto inscribirse a alguno de las ofertas de trabajo, es a través de su plataforma por Internet.

Como el supermercado no especifica la posibilidad de entregar el currículum en mano ni en tienda ni tampoco en las oficinas, recomendamos hacerlo a través de su página web.

Recibe correos con las ofertas de empleo de Lidl

Además del tradicional envío de currículum o la búsqueda de ofertas específicas de empleo, hay otras formas de estar atento de las ofertas de empleo que salen en Lidl. En concreto, puedes suscribirte a la newsletter con tu correo electrónico para recibir las diferentes ofertas de empleo que se van publicando.

Requisitos para trabajar en Lidl

Lo primero que hay que saber es que desde Lidl necesitan distintos tipos de perfiles profesionales con diferentes grados de formación y experiencia. En cada oferta se detalla qué nivel de estudios, formación o experiencia son necesarias para optar a ese puesto de trabajo.

También se detalla el perfil idóneo para desarrollar ese puesto así como los idiomas exigidos y la disponibilidad requerida.

Tipos de empleo

Cada perfil demandado en Lidl se ajusta a un tipo de empleo.

– Hay puestos que se desarrollan en tienda, como jefe de ventas, gerente, cajero o reponedor. También puestos relacionados con almacén, como personal de mantenimiento, gerente o responsable, entre otros.

– También destacan los empleos relacionados con las oficinas tanto para personal con formación específica o licenciados en puestos relacionados con consultoría, administrativo, programa trainee o formación específica de prácticas universitarias.

Para estudiantes

Lidl además cuenta con el programa de estudios duales universitarios para jóvenes estudiantes. Ofrece la posibilidad de estudiar en centros de formación en los que se combina teoría y práctica universitaria durante un periodo de tres cursos académicos.

También cuenta con formación dual mediante ciclos formativos para jóvenes no universitarios.

Para combinar con estudios

La bolsa de empleo de Lidl también da posibilidad a jóvenes universitarios o en otro tipo de formación académica a compaginar sus estudios con contratos temporales o indefinidos. Los puestos que se ofrecen se caracterizan por su reducido número de horas semanales, en torno a las 20, 22 y 25 horas, que permiten su perfecta combinación con la vida de un estudiante.

Este tipo de contratos están enfocados a cubrir horas en turnos rotativos entre semana y los fines de semana permitiendo una mayor flexibilidad en la vida de los empleados. La mayor parte de ofertas de empleo en este tipo de contratos suele ser parra el puesto concreto de cajero o reponedor en tienda.

Esto permite que los estudiantes puedan dedicarse a su formación y combinarlo con un trabajo para desarrollarse profesionalmente y poder ahorrar al mismo tiempo que aumentan su formación.

Las horas de empleo en este tipo de contratos suelen estar concentradas en los momentos de mayor aglomeración de gente en los supermercados. Es decir, los fines de semana y las horas punta los días de diario, coincidiendo con las últimas horas de la tarde hasta el cierre de tienda.

Edades más demandadas para trabajar en Lidl

En función del gran abanico de puestos de trabajo que se ofertan en Lidl, desde convenidos de prácticas hasta mandos directivos de empresas, no hay establecida una edad específica para acceder a alguno de los puestos de trabajo de esta empresa. Dependerá en cada caso del tipo de oferta, formación o experiencia demandada de forma concreta.

Sueldo

El sueldo va a depender de muchos factores: del tipo de contrato, de las horas de trabajo, del puesto que se trate, etcétera. Y del grupo profesional o categoría en que se encuadre cada tipo de trabajo.

El sueldo para trabajadores del Grupo III, que son los trabajadores de categoría inferior, como por ejemplo los reponedores, cajeros o mozos de almacén, se sitúa en 8,68 euros la hora. El total de salario anual es de 15.580,60 euros distribuidos en 14 pagas, dos de ellas extraordinarias.

El Grupo Profesional II, en el que se integran puestos intermedios, cuenta con un salario hora de 9,7 euros. Supone un salario anual de 17.411,50 euros.

Y el Grupo I, que se compone de puestos profesionales con responsabilidad denominados ‘bake off manager’ y los adjuntos, cuenta con un salario anual de 19.242,40 euros con una media de 10,72 euros la hora.

Al sueldo base se le sumarían los complementos salariales. En el caso de Lidl destacan los de nocturnidad, el complemento especial de responsabilidad CPT para empleados que no les corresponde la función desarrollada, el complemento de trabajar con toros mecánicos y el complemento de cámaras frigoríficas por frío negativo por trabajar el 50% de la jornada dentro de las cámaras.

Tipos de contrato de Lidl

Lidl ofrece contratos a jornada completa, contratos de horas semanales o contratos de formación o prácticas.

Contratos para discapacitados

El compromiso de Lidl España con la integración en sus puestos de trabajo de personal con discapacidad es una realidad. Durante 2018 la cadena de tiendas alemana fue galardonada por el grupo Sifu por su compromiso en la contratación de personas con diversidad funcional.

El grupo Sifu es un Centro Especial de Empleo líder en la prestación de un tipo de servicios denominados Facility Service mediante la apuesta de la integración socio laboral de personas con discapacidad.

En la misma bolsa de empleo de Lidl aparecen las ofertas que estén vigentes destinadas a colectivos con discapacidad intelectual y física.

La contratación de personas con discapacidad está legislado mediante la Ley General de Discapacidad. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 toda empresa con 50 trabajadores o más tiene que reservar el 2% de su plantilla a la contratación de personas con discapacidad.

Contratos para fines de semana

No es ningún secreto que, por ejemplo, los sábados por la mañana los supermercados están llenos de personas haciendo la compra. Por eso Lidl requiere de más empleados cubriendo estos turnos de gran afluencia de público a sus establecimientos. Y por eso refuerza los turnos con más empleados. Pero no se ofrecen contratos para trabajar exclusivamente los fines de semana.

Beneficios profesionales de trabajar en Lidl

Tomar la decisión de buscar un empleo en una empresa determinada implica tener fiabilidad en la empresa y conocimiento sobre sus buenas prácticas. Un punto a favor de apostar por la búsqueda de empleo en Lidl es que en 2019 ha sido reconocido como Top Employer por segundo año consecutivo. Este galardón es un emblema que premia el compromiso con el empleo de calidad.

Lidl pretende conseguir que “todos los empleados se sientan parte de la empresa y sean justamente recompensados por su trabajo”, tal y como informan en su web de empleo.

La cadena de supermercados cuenta con programas de formación, cursos y preparaciones técnico-prácticas enfocadas en cada puesto de trabajo. También apuestan por la movilidad de los trabajadores entre las diferentes áreas de la empresa para fomentar el desarrollo profesional de sus trabajadores.

En la actualidad, Lidl cuenta con más de 14.000 empleados en España distribuidos en más de 580 tiendas y 10 plataformas logísticas.

