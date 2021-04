Trabajos

Buscar trabajo

Se buscan empleados que vivan a menos de 15 minutos del trabajo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría salir de trabajar y estar en menos de 15 minutos en tu casa? Acortar los tiempos que muchas personas dedican sólo al trayecto de ir y volver al trabajo y poder dedicarse más a su familia y al ocio es una práctica que está aumentando y que impulsa un nuevo modelo de empleo, el trabajo híbrido.

Pasarse largas horas en atascos infinitos, en trayectos de una hora y media en tren de ida más la de vuelta y, en definitiva, perder gran parte del día sólo en ir a trabajar y volver es una práctica con la que quieren acabar las empresas. Este cambio de tendencia está implantándose a causa del giro radical que han tenido que dar los negocios para poder seguir produciendo durante la pandemia.

Hasta la llegada del confinamiento y las restricciones de movilidad era impensable que muchas personas pudieran teletrabajar desde casa. Sin embargo, esta tendencia es una práctica que están adoptando cada vez más empresas y que reporta muchos beneficios a los empleados.

No nos referimos sólo al teletrabajo, sino a la combinación de trabajar desde casa con ir un par de días a la oficina y que además, el puesto de trabajo no esté lejos de la vivienda del empleado. Como mucho, a 15 minutos. Esta forma de combinar el trabajo es lo que se conoce como modelos de oficina híbridos.

Esta nueva práctica que tiene como objetivo reducir los tiempos que los empleados dedican a ir y volver del trabajo ha quedado reflejada en una encuesta realizada por el operador mundial de oficinas comerciales, IWG, que muestra como tras la pandemia el número de empresas que decide apostar por este nuevo modelo ha aumentado hasta triplicarse.

Tal es el cambio de tendencia, que sólo un 13% de las empresas encuestadas espera volver al trabajo presencial durante 5 días a la semana. Respaldando estos datos, el fundador y CEO de IWG, Mark Dixon, ha explicado que “la pandemia ha demostrado la capacidad de los empleados de trabajar de forma eficaz de diferentes maneras y en diferentes lugares”.

A pesar de la posibilidad de que los empleados teletrabajen, los resultados del estudio muestran que las empresas además quieren que los días que los empleados tengan que desplazarse hasta la oficina, no tarden más de 15 minutos en hacerlo.

Este cambio provocado por la pandemia ha demostrado a las empresas cómo los trabajadores pueden llevar a cabo su jornada a través de un modelo híbrido, combinando el trabajo en casa o en una oficina local y de forma excepcional acudiendo a las sedes corporativas.

Del total de las empresas encuestadas, un 49% han reflejado que estarían dispuestas a trasladar las oficinas a la zona de residencia de sus empleados. Éste es otro de los cambios de tendencia que están experimentando muchas empresas, el dejar atrás la oficina en pleno centro de la ciudad para ubicarse en zonas más tranquilas de la periferia y alejadas del tráfico de las grandes ciudades.

Debido a esta evolución de pensamiento a nivel de empresa, algunas de las posibles tendencias de futuro son que las empresas inviertan en oficinas compartidas, reduzcan el tamaño de sus oficinas o planteen trasladarse a otra ubicación.

¿Por qué este cambio de tendencia? Dixon concluye que “los empleados se han dado cuenta de todas las horas que pierden en un día sólo en ir y volver al trabajo, mientras que por otra parte, las empresas se han dado cuenta de que gracias al modelo híbrido los empleados están más satisfechos y comprometidos con la empresa“.

Además, ya hemos visto como esta práctica está integrada en algunas empresas como es el caso de las ofertas de empleo de Mercadona y los puestos de empleo que publica Consum que entre los requisitos de acceso a un puesto de empleo piden que la residencia esté cerca del puesto de trabajo.

En definitiva, trabajar a 15 minutos de casa va a aumentar la productividad de los empleados en el trabajo así como su positividad al acortar el tiempo que dedican al trabajo y poder compaginar mejor los horarios laborales con su vida familiar y el ocio. Las prioridades de los empleados están cambiando y es que un 77% de los encuestados afirma que una ubicación del puesto de empleo próxima a su vivienda es un requisito indispensable de cara a la elección de un próximo trabajo.

Se buscan empleados que vivan a menos de 15 minutos del trabajo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Se buscan empleados que vivan a menos de 15 minutos del trabajo, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES