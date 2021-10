7 tarjetas para ahorrar de bancos en cada compra

Vivienda

¿Ahorrar y pagar tus compras a la vez? Sí, es posible conseguir descuentos al pagar en determinados establecimientos con algunas tarjetas bancarias que ofrecen este tipo de promociones. El mecanismo es sencillo, al pagar una compra con estas tarjetas automáticamente recibes un beneficio extra, ya sea en forma de descuento, de oferta o de reintegro de una parte de la compra. Si quieres saber más sobre estos productos financieros, en esta guía te explicamos cuáles son las 7 tarjetas para ahorrar de los bancos en cada una de tus compras.

Tarjetas con descuentos para ahorrar

Este tipo de producto bancario tiene diferentes modalidades:

Tarjetas de crédito

De débito

Prepago

Otro tipo de tarjetas con descuento son las de fidelización de las empresas. En esta otra guía te dejamos la lista completa de las tarjetas de fidelización con descuentos en la gasolina.

En cualquiera de los casos, todas las tarjetas están asociadas a una cuenta bancaria, es decir, que para disfrutar de cualquiera de los descuentos que detallamos en este artículo es necesario que te abras una cuenta en la entidad de la tarjeta que más te interese.

De forma general, estas tarjetas ofrecen rebajas directas en el precio en el momento de pagar en los comercios. Pero la forma de aplicar este descuento puede ser de dos formas:

No cobrándolo

Haciendo una devolución del porcentaje de la compra

Tipos de descuento

Los descuentos a los que puedes acceder con este tipo de tarjetas dependen directamente de los acuerdos entre el comercio y la entidad bancaria. Pero a rasgos generales, son:

En gasolineras

En comercios como los supermercados

En tiendas de ropa

En aerolíneas

En hoteles y restauración

En deporte

BBVA

El carnet internacional de estudiante ISIC del BBVA ofrece más de 155.000 descuentos en un total de 135 países de todo el mundo. Este documento, que sólo está disponible para nuevos clientes de entre 18 y 29 años que abran una ‘Cuenta Online Sin Comisiones’ no tiene costes de mantenimiento durante el primer año.

Los descuentos que ofrece este carnet pueden disfrutarse en diferentes ámbitos como la cultura, restauración y ocio. Algunos de los descuentos más populares de la tarjeta son:

Hasta un 50% menos en el coste de Spotify Premium

Reducción en la cuota de HBO durante dos meses

Entrada con precio reducido en museos y centros de arte, monumentos o festivales al comprarlas a través de Entradas.com

Descuentos directos al pagar en establecimientos como Hard Rock Café, Subway, Burger King o Taco Bell

Descuentos en las reservas de Booking

Y en los trayectos de viaje. Con el carnet podrás pagar menos al comprar billetes de Alsa y Renfe e Interrail.

Hasta un 20% de descuento al pagar billetes de avión con Iberia, Emirates o Brrussels Airlines

También ofrecen descuentos para el alquiler de coches con algunas empresas

Para obtener el carnet es necesario abrir una cuenta online para jóvenes, que tiene asociada una tarjeta de débito. Transcurrido el primer año, el coste del carnet es de 7 euros al año. Esta promoción está activa hasta el 19 de diciembre de 2021.

ING

El banco ING ofrece descuentos a través de la promoción Shopping Naranja. Un programa que ofrece descuentos en restaurantes, gasolina y moda, entre otros. Para acceder a todas las ofertas tienes que contratar una ‘Cuenta Nómina ING‘. Algunas de las promociones más atractivas de la compañía son:

5% de descuento al pagar en el restaurante VIPS si tienes la tarjeta del restaurante. Cualquier día y a cualquier hora

Un 3% de descuento al reservar tus viajes con EasyJet

Descuentos en el precio de entradas de ocio y espectáculo

15% de descuento al reservar un alojamiento a través de Hotelopia

20% de descuento en la suscripción mensual de algunos periódicos

10% de descuento al comprar en alguna de estos tres establecimientos: Starbucks, Springfield y Women’secret.

Openbank

Openbank cuenta con el programa Descuentos Open al que pueden acceder todas las personas que se abran una ‘Cuenta Corriente’ en la entidad. Los descuentos de los que te puedes beneficiar son en diferentes áreas como la lectura, viajes, ocio, movilidad, deporte o alimentación, entre otros. Algunas de las promociones de este programa son:

Hasta un 10% de reembolso más un 15% de descuento en alojamientos seleccionados al reservar viajes con Booking

Hasta un 45% de descuento para comprar revistas de moda, como por ejemplo Glamour, Vogue, Vanity Fair y GQ

5% de descuento en la compra de cualquier libro en la Casa del Libro

15% de descuento en productos de belleza y cuidado personal de la marca FOREO

20 euros de descuento en la reserva de viajes para hacer el Camino de Santiago con Mundiplus

12% de descuento en la compra de cajas de experiencia Wonderbox

50% de descuento en la compra de entradas de espectáculos en Entradas.com

15% de descuentos en la compra de helados La Menorquina

15% de descuento en Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret y Springfield

El programa Descuentos Open dispone de más promociones en tiendas y comercios. Puedes consultar aquí con detalle cada una de ellas.

WiZink

Los clientes que decidan abrirse una cuenta en el banco WiZink y solicitar una tarjeta, pueden acceder a descuentos en diferentes sectores, como por ejemplo en material escolar, en vacaciones, tecnología, electrodomésticos, supermercados, moda, artículos deportivos y mucho más.

Algunos ejemplos de los descuentos a los que puedes acceder con esta tarjeta son:

Hasta el 70% para estudiar en la Escuela de Negocios y Dirección

Hasta el 50% de descuento en L’Optica Collba en cristales, monturas y gafas de sol

Hasta el 50% de descuento en entradas de espectáculos de El Corte Inglés

43% de descuento en la compra de los muebles de la cocina con Coeco

35% de descuento en tus compras con Reebok

30% de descuento en depilación láser en la empresa Ideal

Hasta el 20% de descuento en vacaciones reservadas con el grupo Barceló

10% de descuento en los tratamientos de micro injerto capilar con Svenson

10% de descuentos en productos del cuidado del cabello de la marca Dyson

Hasta un 7% de descuento en Iberia

Puedes consultar el catálogo completo de ofertas en este enlace

N26

La tarjeta N26, asociada a la cuenta online de la entidad, ofrece descuentos en la compra de diferentes establecimientos. La entidad no detalla en su página web el porcentaje de descuentos que ofrece en cada una de las promociones, pero sí detalla las empresas adheridas con las que los clientes pueden beneficiarse de una serie de descuentos:

Booking para reservar hoteles y apartamentos

Adidas, marca de ropa y zapatillas

Headspace, empresa de meditación

Lime, del sector de la movilidad

Glovo, de envío de comida a domicilio

Job&Talent, plataforma especializada en la búsqueda de empleo

Abanca

Abanca cuenta con la tarjeta de crédito revolving Visa Proyecta, que ofrece descuentos del 1% en todas las compras, tanto en compras en el comercio físico como en los pagos en establecimientos online.

Euro 6000

Privilegios EURO 6000 es un programa que ofrece descuentos instantáneos en más de 6.000 establecimientos de toda España, así como en hoteles, agencias de viaje, alquiler de coche, cine, moda y mucho más. Algunas de las ofertas más populares de la entidad son:

Entradas a los cines Yelmo por 6,15 euros al mes

Precio especial para el espectáculo PuyDuFou en Toledo

25% de descuento para acceder al Zoo Aquarium de Madrid

10% de descuento para acceder a Portaventura

Y además de este listado, hay otras tarjetas que ofrecen descuentos en las compras como la Tarjeta Carrefour PASS.

Cuál elegir

Existe una gran variedad de tarjetas bancarias que ofrecen descuentos y promociones a los clientes. Entonces, ¿cuál elegir? Lo más importante antes de abrirte una cuenta y centrarte en una tarjeta es que valores las condiciones de todas las ofertas que te interesen.

Asegúrate de leer la letra pequeña de todos las tarjetas y cuentas asociadas y no te dejes llevar sólo por los descuentos. Además, cada tarjeta puede aplicar los descuentos de forma diferente y puede que alguna te resulte más interesante que otra.

Cómo conseguir estas tarjetas

Para conseguir estas tarjetas y disfrutar de los descuentos y promociones tan sólo tienes que acudir a la entidad bancaria asociada a la tarjeta que quieres contratar y abrir la cuenta específica que te permite tener la tarjeta descuento. Puedes gestionar el trámite de forma presencial en las oficinas o a través de la web de la entidad bancaria.

