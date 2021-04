Ocio - Tecnología

Cómo evitar estafas a través de Bizum

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si usas Bizum como método de pago entre amigos cuando salís a comer, o con tus convivientes cuando compráis cosas por Internet, presta atención a los siguientes consejos para evitar que te estafen. A continuación detallamos una serie de medidas que puedes poner en práctica para evitar caer en las redes de los estafadores en Bizum y te contamos las principales técnicas que utilizan para que te familiarices con ellas y sepas detectarlas.

Cómo detectar una estafa

Las estafas más comunes que proliferan en Bizum se producen porque el usuario facilita datos personales a los estafadores que suplantan identidades de organismos públicos o de entidades bancarias para informarles de que les van a devolver una cantidad de dinero.

Por lo tanto, este es el primer indicador que hay que tener presente para saber detectar una posible estafa en Bizum y en cualquier otro servicio de Internet. Nunca debemos facilitar los datos personales y mucho menos los bancarios a alguien que nos llame por teléfono o nos envíe un mensaje de texto diciendo que es un trabajador de un determinado organismo o entidad si no podemos comprobarlo.

Una de las principales reglas que hay que poner en práctica es desconfiar de este tipo de notificaciones porque no hay forma de verificar que la persona que llama es de verdad un funcionario de un organismo público.

Así que si te piden datos de carácter personal o de tu banco porque supuestamente te quieren devolver una cantidad de dinero sin motivo existente, no aceptes, lo más seguro es que sea una estafa. A continuación explicamos los dos tipos de estafas más comunes que se realizan a través de Bizum.

Vishing

El vishing es un nuevo tipo de estafa que combina llamada de teléfono con mensaje de texto con la finalidad de robar los datos bancarios.

La estafa empieza con un mensaje de texto:

Algunos ciberdelincuentes se hacen pasar por agentes de organismos públicos y te informan de que vas a recibir una devolución de dinero.

En otros casos suplantan la identidad de compañías telefónicas y te informan de una rebaja en tus facturas.

Hay una tercera vía en la que los estafadores te envían un mensaje en el que te informa de la supuesta compra de un producto que evidentemente no ha hecho y te indican cómo proceder para que te devuelvan ese importe.

Independientemente del motivo del mensaje, la forma de robar los datos o el dinero es la misma. En el mensaje de texto se incluye un número de teléfono al que tienen que llamar los usuarios para tramitar la supuesta devolución del dinero.

Si no se hace caso de ese mensaje porque detectas que es un SMS fraudulento, no sucederá nada más. Los estafadores no habrán conseguido atraerte lo suficiente como para que caigas en su trampa.

Sin embargo, si no te das cuenta y llamas al número, entonces empieza el fraude. Al llamar, una centralita te pide el DNI y el número de tarjeta para o bien devolver el importe de la compra o para hacerte el pago de la cantidad que han prometido en el mensaje. Al facilitar los datos, nos hemos convertido en una víctima de estafa.

Estafa suplantando a la Seguridad Social

Hay otro tipo de estafa en Bizum que tiene como objetivo conseguir transferencias de dinero desde la cuenta bancaria de la víctima aprovechándose del desconocimiento de muchos usuarios.

La forma de proceder es la siguiente. Los estafadores informan a través de una llamada de que te van a devolver o tienes que devolver una cantidad de dinero suplantando la identidad de algún organismo como la Seguridad Social. En este caso, solicitan a la víctima que use el servicio de Bizum para recibir esa cantidad de dinero.

Los estafadores envían una solicitud a la víctima para enviar dinero y si la persona acepta, ha caído en la trampa. El fraude en este tipo de estafas recae en que la solicitud que envía el estafador no es para pagar por Bizum, sino para que se realice el envío de una cantidad de dinero desde la cuenta de la víctima a los estafadores. Si la víctima acepta esa solicitud, se realizará automáticamente la transferencia de dinero.

Tal y como indica la Policía Nacional en Twitter, la Seguridad Social nunca va a pedir a los usuarios dinero a través de Bizum. Si recibes un mensaje de este estilo, denúncialo porque los estafadores están intentando que caigas en su trampa.

Medidas de precaución

Los estafadores se aprovechan del desconocimiento de los usuarios para intentar robar dinero o datos bancarios. Por ello, es importante que muestres una total desconfianza de mensajes, correos o llamadas que por arte de magia quieren hacerte una oferta o devolverte una cantidad de dinero. Por desgracia, los intentos de estafa en Internet son muy comunes y el servicio Bizum no se libra de esta lacra, por ello, a continuación explicamos una serie de medidas de precaución para evitar caer en la trampa.

Ante estas situaciones, ya sea un banco o una administración pública, lo más importante que hay que hacer es acudir siempre a las fuentes originales, es decir, o bien a la página de la Seguridad Social y consultar las notificaciones o bien a través de la propia app de tu entidad bancaria o llamando a las oficinas para confirmar cualquier duda que tengas. De esta forma, acudiendo siempre a las fuentes originales, se podrá evitar en mayor medida la propagación de las estafas.

Si por ejemplo recibes mensajes de correo electrónico, mensajes de texto o llamadas que te piden información personal o te piden que confirmes el recibo de un pago, nunca las aceptes. Probablemente serán un timo.

Y nunca, bajo ningún concepto, facilites tus datos bancarios a nadie, menos a una supuesta entidad que te llama por teléfono.

Movimientos sospechosos

Si vas a recibir un Bizum, debes saber que no hace falta que introduzcas ni facilites tus datos bancarios. Por tanto si recibes una llamada de un supuesto organismo que va a enviarte un Bizum para devolverte una cantidad de dinero y te pide los datos de tu banco, sospecha, es una estafa.

Envío de dinero. Desde Bizum indican que puedes rechazar una solicitud de envío de dinero dentro de la aplicación de tu banco. Si crees que el envío de dinero que vas a recibir es el gancho de una posible estafa, puedes denegar la solicitud de envío de dinero a través de tu banco.

¿Y si he caído en la trampa?

Bizum detalla unos consejos que todos los usuarios pueden poner en práctica si son víctimas de estas estafas.

Lo primero que hay que hacer es poner una denuncia y relatar los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que quede constancia de los hechos ocurrido.

y relatar los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que quede constancia de los hechos ocurrido. Si has dado los datos bancarios a los estafadores, entonces es recomendable que te pongas en contacto de forma inmediata con tu entidad bancaria para informar de los hechos y tomar las medidas de precaución necesarias.

Por último, denuncia e informa de esta estafa a la Oficina de Seguridad del Internauta para que quede reflejado y puedas evitar que los estafadores sigan actuando.

