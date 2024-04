Ocio - Tecnología

Así puedes consultar todo el histórico de los ‘Me gusta’ que has dado en Instagram

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera publicación a la que diste ‘like’ en Instagram? Quizás tu primer ‘Me gusta’ fue a una foto de un amigo, a la publicación de un famoso o a un vídeo que te hizo mucha gracia. Si te pica la curiosidad, debes saber que existe una forma de ver el historial de ‘Me gusta’ que has dado con tu cuenta de Instagram. En esta información te explicamos de forma detallada paso a paso cómo ver el historial de ‘likes’, así como aquellas primeras publicaciones con las que interactuaste, porque es posible que lleves muchos años con la cuenta creada y ya no te acuerdes.

Cómo ver el historial de ‘Me gusta’

Instagram permite una función desde sus ajustes para recordar cuáles fueron aquellas publicaciones con las que se interactuó por primera vez. Para consultarlo en tu cuenta, solo debes seguir estos sencillos pasos:

En primer lugar, accede a la app de Instagram e inicia sesión con tu cuenta , en el caso de que no lo hayas hecho antes.

, en el caso de que no lo hayas hecho antes. A continuación, acude a tu perfil de usuario pulsando en la foto de perfil, ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.

pulsando en la foto de perfil, ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora pulsa sobre las tres rayas situadas en la esquina superior derecha para abrir los ajustes de ‘Configuración y actividad’ .

para abrir los ajustes de . A continuación, selecciona la opción ‘Tu actividad’ .

. Una vez dentro, elige la opción ‘Me gusta’ .

. En pantalla aparecerán las últimas publicaciones a las que diste ‘like’. Si quieres consultar las primeras publicaciones a las que diste ‘Me gusta’, pincha en el desplegable que aparece en la parte superior de la pantalla y selecciona el orden ‘De más antigua a más reciente’

Ojo, ten en cuenta que la única limitación que presenta la red social y que no permite que se muestren algunas publicaciones es que el usuario haya dejado de seguir a una cuenta y esta haya pasado a ser privada o que la cuenta de Instagram se haya eliminado.

Consulta tus primeros comentarios en Instagram

Si has seguido los anteriores pasos aparecerán ordenadas de más antiguas a más nuevas las publicaciones a las que diste ‘Me gusta’. Pero eso no es todo, también existen otras opciones de filtros para saber cuál fue el primer comentario que realizaste, el historial de publicaciones en las que te han etiquetado o en las encuestas que has participado a través de historias.