Cómo saber quién visita mi Instagram y otros 9 trucos para sacarle más partido tu perfil

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Quieres saber quién visita tu perfil de Instagram? ¿O si alguien te ha bloqueado? En esta guía te explicamos éstos y otros trucos para que puedas sacarle el máximo partido a tu cuenta de Instagram y manejar la red social como si fueras un auténtico Influencer.

Aunque si lo que quieres es eliminar una cuenta de Instagram, te recomendamos que consultes la información que te hemos dejado enlazada en la que te explicamos cómo borrar tu perfil para siempre.

Cómo saber quién visita mi perfil de Instagram

Instagram no ofrece a los usuarios un listado de personas o cuentas que han visto su perfil. Es decir, que la red social no tiene ninguna función específica a través de la que los usuarios puedan consultar las cuentas que visitan sus contenidos.

Aunque esto no quiere decir que no puedas saber quién visita tu perfil con algunos pequeños trucos. Eso sí, te recomendamos que evites descargarte cualquier aplicación que prometa darte esta información para evitar caer en timos o que te infecten el teléfono con virus, puesto que para tener un control de las personas que cotillean tu cuenta, tan sólo debes prestar atención a los siguientes aspectos:

Quién ve tus historias. En apartados posteriores te explicamos cómo puedes saber qué personas han accedido y visto tus stories de Instagram. En este caso sí puedes consultar una lista de personas y cuentas que han accedido a tus imágenes y vídeos temporales.

Presta atención a las notificaciones de Instagram. Si activas las notificaciones de tu cuenta, recibirás alertas cada vez que alguna cuenta o usuario interactúe con tu perfil. En el apartado ‘Configuración’ de Instagram, en la sección ‘Notificaciones’, puedes especificar qué tipo de alertas quieres recibir y de quién. Desde las relacionadas con las publicaciones, historias y comentarios, sobre los mensajes directos, vídeos de IGTV o de las cuentas que sigues o de las que te siguen, entre otros.

Y lo mismo con los comentarios, me gustas o mensajes privados. Puedes descubrir qué cuentas entran a tu perfil si recibes varios me gustas en tus publicaciones, te ponen comentarios o incluso te envían algún mensaje privado. Esto puede servirte para saber qué cuentas de las que tienes agregadas entran a tu perfil y, en caso de tenerlo público, qué personas que no conoces, visitan tus publicaciones.

Quién ve mis historias de Instagram

Descubrir los nombres de las cuentas que han visto tus historias de Instagram es un proceso muy sencillo y rápido. Para ello, tan sólo tienes que subir una historia y, pasados unos minutos, volver a entrar y deslizar el vídeo o imagen hacia arriba.

Al hacer este gesto, el contenido quedará desplazado hacia la parte superior de la pantalla y en la zona inferior aparecerá un menú en blanco con una barra superior en la que hay varios iconos. Tienes que seleccionar el que tiene forma de ojo. Al pulsar sobre esta opción, Instagram te despliega de forma automática un listado de las personas que han visto esa historia en concreto.

Esta información estará disponible durante un plazo de 24 horas, que es el tiempo que dura la historia. Después, ya no podrás volver a consultar quién ha visto ese contenido. Pero ojo, porque esto no quiere decir que la persona que haya visto una historia tuya haya entrado a tu perfil o que siga todas tus stories. La información que ofrece Instagram es sobre un contenido concreto. Aunque sí puede darte pistas sobre qué usuarios ven algunos de tus contenidos, sobre todo si te das cuenta de que visitan la mayoría de las historias que subes.

Controlar quién puede ver mis historias

Instagram no sólo permite a los usuarios saber qué personas han visto una historia, sino que también ofrece la posibilidad de seleccionar a qué cuentas quieres dar acceso a una historia concreta. Al subir una historia y darle al botón ‘Enviar’, Instagram te pregunta si quieres ‘Compartirla’ o hacerlo sólo con ‘Mejores amigos‘. Si seleccionas la segunda opción, Instagram sólo mostrará el contenido que acabas de subir a las personas que tú hayas seleccionado.

Cómo hacer que una historia dure más de 24 horas

Si quieres que una historia permanezca más tiempo en tu red social, puedes añadirla y convertirla en historia destacada. De esta forma aparecerá en tu cuenta de Instagram anclada debajo de la descripción de tu perfil. Para convertir una historia normal en una destacada tienes que acceder al contenido y seleccionar el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla que dice ‘Destacar’ y aparece junto al icono de un círculo con un corazón en el interior.

Al ser una historia, puedes consultar quién la ha visitado, pero sólo en las primeras 24 horas de su publicación. Después no tendrás acceso al listado de personas.

Cómo saber si me han bloqueado en Instagram

Para saber si alguien te ha bloqueado en Instagram tan sólo tienes que buscar la cuenta que crees que te ha bloqueado e intentar acceder a su perfil. Si esa cuenta te ha bloqueado, puede que el nombre directamente no te aparezca en el buscador y, si lo hace, su perfil mostrará un mensaje que te dirá que no está disponible.

Puedes hacer una doble comprobación para saber si esa persona te ha bloqueado. Si con la sesión de tu cuenta cerrada, escribes en Google ‘Instagram de (y su nombre de usuario)’ y puedes acceder a su perfil y sus fotos, está claro que te ha bloqueado.

Este método sólo va a funcionarte si el perfil de esa cuenta es público. Aunque si lo tiene privado y el mensaje que te aparece en la pantalla indica que es una cuenta privada y con tu sesión te indica que no está disponible, también te ha bloqueado.

Cuenta privada

Para evitar que personas que no te conozcan entren a tu perfil, puedes configurar tu cuenta y hacerla privada. De esta forma sólo podrán consultar las publicaciones e información que haya en tu perfil las personas a las que aceptes previamente como amigos.

Para convertir tu cuenta en privada tienes que acceder al apartado ‘Configuración’ y después a ‘Privacidad’. La primera pestaña que aparece dice ‘Cuenta privada’. Si quieres activar esta función, sólo tienes que deslizar hacia la derecha la pestaña que se encuentra al lado y listo.

Cómo saber quién me ha dejado de seguir

Si sospechas de alguien que ha podido dejarte de seguir puedes comprobarlo de una forma muy sencilla. Accede a su perfil de Instagram y selecciona la pestaña ‘Seguidos’. Una vez dentro, busca tu nombre de usuario. Si no lo encuentras, te ha dejado de seguir. Por el contrario, si lo que buscas es un listado de personas que han dejado de seguir tu cuenta, es imposible de saber porque Instagram no ofrece este servicio.

Cómo saber si me han hackeado la cuenta

El indicador más evidente que te permite saber si han hackeado tu cuenta es encontrarte con problemas para acceder a tu perfil. Si por ejemplo tenías la sesión iniciada en el teléfono y de repente te pide que introduzcas tus datos de nuevo, es una señal.

También es síntoma de haber sido hackeado que te hayan modificado la contraseña y no puedas entrar a tu perfil o que Instagram te haya enviado un correo alertándote de que alguien ha iniciado sesión en tu cuenta y tú no has sido.

Para ello tienes que avisar a la red social de que han usurpado tu cuenta para que procedan a tomar medidas y al cierre del perfil. En el correo electrónico que Instagram te envía sobre ese inicio de sesión Instagram te informa de los pasos que debes seguir para proteger tu cuenta y recuperarla.

Sobre la privacidad

Instagram te permite configurar con detalle todo lo que quieras sobre la privacidad de tus contenidos y tu perfil. Por ejemplo, puedes controlar y bloquear a ciertas cuentas par que no puedan escribirte comentarios en tus publicaciones o que te mencionen.

También puedes restringir cuentas para limitar las interacciones de cuentas que no quieras tener conexión sin necesidad de bloquearlas o dejarlas de seguir. Para ello tienes que acceder a ‘Privacidad’ y a ‘Cuentas restringidas’. Lo mismo con el bloqueo de cuentas que no quieres que visiten tu perfil o en caso de que quieras silenciarlas.

