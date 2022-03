Ocio - Tecnología

Internet

Cómo poner música en las historias de Instagram y qué hacer si la aplicación no te deja

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si quieres añadir una canción a los vídeos o fotografías de tus historias de Instagram, puedes hacerlo en 4 sencillos pasos. Esta nueva función de la red social que sirve para personalizar aún más los contenidos de las stories, está disponible para cualquier usuario que tenga una cuenta en Instagram.

¿Qué hacer entonces si tienes una cuenta y a ti no te deja poner canciones? Hay algunas situaciones en las que el sticker de la música da fallo y no deja a algunas cuentas poner música a sus historias. Por ello, en esta guía te explicamos cómo poner música en las historias de Instagram y qué hacer si no te deja hacerlo.

Cómo poner música a una historia de Instagram

Ponerle una canción a una fotografía que quieres subir a tus historias es muy sencillo. De hecho, puedes hacerlo en 4 sencillos pasos:

1. Accede a las historias

Solamente tienes que acceder a la aplicación y en la parte superior izquierda de la pantalla pulsar sobre el icono de perfil que dice ‘Tu historia’. Al hacerlo se abre la cámara de tu teléfono y se despliegan las imágenes que tienes guardadas en la galería. Después tienes que decidir si quieres hacer una nueva fotografía para subirla o elegir una de las que ya tienes en tus álbumes de fotos.

2. Personaliza la historia con música

Ahora puedes retocarla, ponerle filtros, stickers, la hora y todo lo que quieras. Y también la música. Para ponerle una canción tienes que pulsar el botón que se encuentra en la parte superior y que es un cuadrado con una cara dibujada. A continuación se despliega un menú en el que tienes que buscar un rectángulo blanco que pone ‘Música’.

3. Cómo elegir la canción

Para elegir la canción que quieres ponerle tienes dos opciones. Hay una pantalla que dice ‘Para ti’ que es una recopilación de canciones en función de tus gustos. O puedes ir a la pestaña ‘Explorar’ para buscar nuevas ideas. Aunque si tienes claro qué música canción quieres, puedes escribir el nombre en el buscador y te aparece directamente.

4. Selecciona el fragmento que quieres poner y súbela

Al seleccionar alguna canción, empieza a sonar y aparece una barra en la pantalla para que especifiques qué parte de la canción quieres añadirle a tu historia. Puedes elegir un fragmento de la canción de entre 5 y 15 segundos de duración y seleccionar si quieres que en la imagen de tu storie aparezca la letra de la canción que está sonando o la imagen de la portada del álbum al que pertenece la canción.

Cuando ya lo tengas todo, solamente tienes que pulsar el botón de la parte superior derecha que dice ‘Listo’ y ya está. Tu historia se ha subido con música.

¿Por qué Instagram no me deja poner música a mis historias?

Si has ido a subir una historia de Instagram y no te deja ponerle música o cualquier otra función, puede que algo de la aplicación esté fallando. Algunos de los fallos más comunes que impiden a los usuarios ponerle música a una historia son los siguientes.

Actualiza la aplicación

Si no te aparece el icono de la música, puede ser porque tengas una versión antigua y desactualizada. De hecho, esta es una de las causas más frecuentes por las que los usuarios no pueden poner música en sus historias. Esto se debe a que las distintas actualizaciones de la aplicación son las que permiten a los usuarios acceder a todas las novedades. Y, en el caso de no tener la última versión, puede que alguna de las últimas funciones no estén disponibles.

Para actualizarla solamente tienes que ir a Google Play o a Apple Store, buscar la aplicación de Instagram y seleccionar el botón actualizar. Si no te aparece esta opción porque ya tienes la última versión de la app instalada, el problema no es de la actualización.

Pero antes de probar con otras alternativas, revisa la actualización general del software teléfono. Puede que si no tienes la última versión del sistema, no puedas acceder a las últimas novedades de las aplicaciones.

Cierra la aplicación y vuelve a entrar

Puede que el fallo sea causa de que la aplicación no esté respondiendo bien porque lleve mucho tiempo abierta. En estos casos puedes probar a cerrar la aplicación del todo y volver a entrar. Pero ojo, porque cerrar la aplicación no consiste en salirte con el botón del teléfono y dejarla abierta en segundo plano, sino en cerrarla del todo.

En los teléfonos con sistema operativo iOS tienes que pulsar el botón central dos veces para que aparezcan todas las aplicaciones abiertas y después cerrar la de Instagram.

En los teléfonos con sistema operativo Android para hacerlo tienes que deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Al hacerlo se despliega un menú con todas las aplicaciones que tienes abiertas. Para cerrarlas, tienes que deslizar el dedo de nuevo desde abajo hacia arriba.

Desinstala la aplicación

Si ninguna de las dos anteriores funciona, siempre puedes probar a desinstalar la aplicación y volver a instalártela. Puede que no estuviera bien actualizada la última versión y al instalarla de nuevo se corregirán los errores. Eso sí, antes de desinstalarla recuerda bien cuál es tu usuario y contraseña para poder entrar nuevamente en tu cuenta.

Fallo de conexión

Puede parecer obvio, pero quizá no puedas acceder a todas las funciones de Instagram porque no tengas suficiente cobertura. En estos casos, tanto si estás conectado a la red wifi como si no, te recomendamos que pruebes a conectar las dos líneas si tienes posibilidad e intentes poner la canción de nuevo.

Canciones no disponibles

No todas las canciones están disponibles en Instagram. La plataforma tiene un amplio catálogo de canciones que todos los usuarios pueden subir a sus historias, pero tiene ciertas limitaciones. En algunos casos puede que no aparezcan porque son temas muy nuevos y, en otros, porque no sean conocidos e Instagram no lo tenga subido a la plataforma.

En estos casos la aplicación no tiene ningún fallo. Por ello, si en algún momento no puedes añadir música a las historias, prueba con otras canciones y si no tienes problemas en añadirlas, ya sabes por qué.

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta que tengas en la red social influye en los servicios que esta plataforma ofrece.

Personal

Creador

Empresarial

Esta última, la de empresa, no siempre tiene disponible la opción, sino que es el usuario el que tiene que configurarlo de manera manual en los ajustes de la aplicación. Esta opción no está activada por defecto como en las otras cuentas, puesto que si utilizas una canción sin permiso para promocionar ciertos productos puedes tener problemas legales.

Borrar la caché

Por último, si nada de lo anterior te ha dado resultado, puedes probar a borrar la caché de la aplicación y volver a intentarlo. Para hacerlo tienes que ir a los ajustes del teléfono, acceder al menú de las aplicaciones, buscar la de Instagram y buscar la opción de ‘borrar caché’.

En algunas ocasiones, si haces un uso muy habitual de la plataforma, puede que el registro de la caché y memoria provoquen fallos de funcionamiento en el teléfono y en la aplicación. Es por este motivo por el que la caché puede ser el causante de que Instagram no funcione bien.

Si quieres leer más noticias como Cómo poner música en las historias de Instagram y qué hacer si la aplicación no te deja, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.