Cómo saber si me han bloqueado en Instagram

¿Tienes sospechas de que un usuario te ha bloqueado en Instagram? Si de repente han dejado de aparecerte sus publicaciones como por arte de magia, seguramente quieras salir de dudas de si esa persona está enfadada o tiene algún problema contigo. En este artículo te contamos de manera fácil las maneras que hay para comprobar si alguien te ha bloqueado en esta red social.

Cómo saber si me han bloqueado en Instagram

Revisa en tus seguidores

Dirígete a tu perfil de Instagram y pincha sobre tus seguidores. Ahí aparecerán todos las cuentas que te siguen. En la barra de búsqueda tienes que escribir el nombre del usuario que quieres saber si te ha dejado de seguir. Asegúrate de escribir correctamente el nombre. Si no te sale ningún resultado, es que te ha bloqueado de su perfil y no puedes ver sus publicaciones. Cuando un usuario te bloquea, automáticamente te deja de seguir.

Mira si te aparecen sus historias

Instagram funciona mediante un algoritmo en el que te muestra primero las publicaciones e historias de los usuarios con los que más interactúas. Si sabes que esa persona ha subido una historia y de repente deja de aparecerte, es posible que te haya bloqueado u ocultado para que no veas su contenido.

Revisa los mensajes directos

Si has hablado alguna vez con esa persona por mensaje directo, mira si en tu bandeja de entrada sigue apareciendo ese usuario. Si aparece con el nombre de ‘Usuario no disponible’ está claro, te ha bloqueado.

Escribe su nombre de usuario en Google

Si con la sesión de tu cuenta cerrada, escribes en Google ‘Instagram de (y su nombre de usuario)’ y puedes acceder a su perfil y sus fotos, está claro que te ha bloqueado.

Pero ojo, este método únicamente va a funcionarte si el perfil de esa cuenta es público. Aunque si lo tiene privado y el mensaje que te aparece en la pantalla indica que es una cuenta privada y con tu sesión te indica que no está disponible, también te ha bloqueado.

Diferencias entre bloquear y dejar de seguir

Bloquear una cuenta o dejar de seguir son acciones parecidas a través de las que dejas de ver las publicaciones de una cuenta. Pero hay una clara diferencia entre ambas.

Si un usuario te bloquea, no puedes ver ninguna de las publicaciones que realice, ni las historias ni las fijas. Hasta que no te desbloquee, si es que lo hace, tendrás capada la visita a su perfil y te aparecerá en blanco. Lo mismo sucede si bloqueas a un usuario. Que tú tampoco puedes acceder a ninguno de los contenidos o publicaciones que suba o haya subido al perfil. En resumen, esto quiere decir que a la hora de saber quién mira mi Instagram, esa cuenta ya no aparecerá entre los demás perfiles.

Mientras que si tú dejas de seguir a otra cuenta, también eres tú el que deja de ver el contenido que sube la otra cuenta, pero en este caso, por voluntad propia y no por un bloqueo. Y si un usuario te deja de seguir a ti, este deja de ver tus publicaciones porque ya no le aparecen entre las publicaciones de sus amigos.

Pueden parecer similares, pero hay una gran diferencia. Cuando bloqueas o te bloquean, los contenidos del muro de publicaciones de la persona bloqueada desaparecen. Es decir, que no puedes ver nada. Mientras que si dejas de seguir y esa persona tiene el perfil público, puedes seguir viendo sus contenidos libremente.

