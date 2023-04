Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Crees que algún contacto ha podido bloquearte en WhatsApp? Si sospechas de que algún usuario ha decidido cortar la posibilidad de comunicación entre ambos, hay una serie de pistas e indicadores que pueden avisarte de que te ha bloqueado. ¿Quieres saber cuáles son? Aunque es difícil saber a ciencia cierta si alguien te ha bloqueado en WhatsApp porque la aplicación trata de proteger la privacidad de sus usuarios, puedes seguir unos pasos que te darán algunas pistas para saber si te han bloqueado en WhatsApp.

Por otra parte, si tienes a un contacto con el que quieres cortar la relación, puedes consultar los pasos a seguir para bloquear a alguien en WhatsApp sin que se dé cuenta desde esta otra información.

Los mejores trucos para saber si te han bloqueado en WhatsApp

Para saber si te han bloqueado en WhatsApp, hay un total de cuatro pistas y señales que pueden advertirte de ello:

1. La última hora de conexión

Es uno de los aspectos a tener en cuenta. Abre la ventana de chat con esa persona y observa la información que aparece debajo de su nombre. Si no puedes ver su última hora de conexión, es probable que te haya bloqueado. Pero ojo, que por sí sola esta pista no tiene por qué significar que te haya bloqueado, porque hay contactos en WhatsApp que tienen oculta esta información y nunca sale. Por tanto, si no puedes ver la última hora de conexión de un contacto, para asegurarte de que se trata de un bloqueo, te recomendamos que verifiques y compruebes otras de las pistas que se explican a continuación.

2. Mira la foto de perfil

Si sabes que ha hecho cambios en su foto de perfil —porque algún amigo te dijo—, pero tú no puedes verlo, entonces también tienes otra señal de que quieren evitar a toda costa hablar contigo. Esta es una de las señales más claras para saber si me han bloqueado en WhatsApp. En la práctica, cuando bloqueas a un contacto, la foto de perfil deja de aparecer y esa persona solamente puede ver un icono de una silueta en gris.

3. Intenta mandar un mensaje

Cuando una persona te ha bloqueado, si intentas enviarle un mensaje, la aplicación va a dejarte enviarlo, pero quedará reflejado en pantalla solamente con una línea de verificación de color gris, que quiere decir que se envió al servidor, pero que la persona no lo ha recibido. Si pasa un tiempo y no ves el doble check en color azul al lado del mensaje, también es indicador muy probable de que has sido bloqueado de su lista de contactos.

Es otra de las pistas definitivas. Si una persona te ha bloqueado en WhatsApp, no podrás agregarle ni añadirle a ningún grupo. Por tanto, con esta pequeña prueba puedes salir de dudas y comprobar, en menos de un minuto, si has sido bloqueado.

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.