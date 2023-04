Ocio - Tecnología

Cómo bloquear a alguien en WhatsApp sin que se dé cuenta

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres bloquear a alguien en WhatsApp? A través de este servicio, la app de mensajería permite que cualquier contacto, esté guardado en tu agenda o no, no pueda enviarte mensajes ni ponerse en contacto contigo a través de WhatsApp. Y viceversa. Además, si bloqueas a un contacto, evitas que esa persona pueda ver la hora en la que te has conectado por última vez.

En cualquier caso, si quieres cortar la relación con alguno de tus contactos a través de esta aplicación de mensajería, a continuación puedes consultar todos los detalles sobre cómo hacerlo. Y si lo que te sucede es exactamente lo contrario porque quieres saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, te lo explicamos en la información enlazada.

¿Se puede bloquear a alguien sin que se dé cuenta?

Sí. Cuando una persona bloquea a un contacto en WhatsApp, al usuario bloqueado no le llega ningún mensaje ni notificación que le advierta de lo sucedido. Es decir, que es posible bloquear a alguien en WhatsApp ahora mismo y que no se entere.

Sin embargo, este no es un proceso que pase desapercibido para los más atentos. Porque esa persona será consciente de que te le has bloqueado en cuanto se meta a tu conversación. Podrá seguir escribiéndote mensajes, aunque le aparecerán como enviados y un solo check en color gris. Y, además, al pulsar en tu fotografía de perfil esta imagen desaparecerá, así como el estado. Por tanto, al juntar todas estas pistas, podrá saber que le has bloqueado. Pero si no lleva a cabo esta comprobación, una persona puede estar bloqueada en WhatsApp por alguno de sus contactos y ni siquiera darse cuenta.

Cómo bloquear a una persona en WhatsApp

El proceso para bloquear a un contacto en WhatsApp es muy fácil. Y es exactamente el mismo en todos los teléfonos móviles, tenga un sistema operativo Android o sea un iPhone.

Lo primero que hay que hacer es abrir la aplicación de WhatsApp y buscar el contacto al que quieres bloquear. Una vez dentro de la conversación, pulsar en la parte superior de la pantalla donde aparece el nombre del contacto y su foto de perfil.

A continuación, hay que desplazarse hasta el final de la nueva pantalla que se ha abierto para proceder con el bloqueo.

Tal y como aparece en la siguiente imagen, aparece una pestaña que dice ‘Bloquear a (nombre del contacto).

Una vez pulses el botón, aparece una ventana emergente de confirmación en la que el teléfono pregunta si quieres ‘Bloquear’ o ‘Cancelar’ el proceso.

Al pulsar la opción ‘Bloquear’, el contacto queda automáticamente bloqueado. A partir de este momento, ese contacto no puede enviarte mensajes, ni ver tu foto de perfil ni tu estado de WhatsApp.

Qué sucede cuando bloqueas a alguien en WhatsApp

Al bloquear a un usuario en WhatsApp, esa persona no puede enviarte mensajes. Pero además, se queda restringido el acceso de ese contacto a la siguiente información:

No podrá ver los datos de tu última conexión ni las actualizaciones de tu perfil.

Tampoco podrá enviarte mensajes ni recibir los tuyos.

El acceso a la imagen de perfil y los estados queda restringido.

Por otra parte, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que bloquear a una persona de WhatsApp no hará que se elimine de tu lista de contactos ni tú desaparecerás de la suya. Eso quiere decir que, de todos modos, puede enviarte mensajes de texto convencionales o llamarte por teléfono.

