Facebook e Instagram de pago: así puedes tener el tic azul en tu perfil.

Tener el tic azul en tu cuenta de Facebook e Instagram va a ser posible pagando una suscripción. La empresa Meta, dueña de estas redes sociales, quiere seguir los pasos de Twitter e introducir su propia suscripción de pago para aquellos usuarios que quieran verificar su perfil a través de ‘Meta Verificado’. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cuál es su precio? ¿Cuándo llegará esta actualización a España?

Si te quieres dedicar al mundo de la creación de contenido en redes sociales, aquí explicamos cómo ganar dinero en Instagram.

Meta Verified es un servicio destinado a aquellas personas que quieran estar verificadas y que, además, busquen estar protegidas y obtener una mayor visibilidad para su contenido. Con esta suscripción, además de tener la insignia azul al lado del nombre de usuario, hay otras ventajas adicionales que pueden resultar interesantes.

Ojo, hay que tener en cuenta que, de momento, está opción de pago no estará disponible para cuentas de empresas. Tampoco será posible que los usuarios usen un pseudónimo como nombre de usuario si quieren tener la verificación, solo se podrán verificar nombres reales y que coincidan con los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además de suscribirse mediante un pago mensual, hay que cumplir con otras condiciones, como ser mayor de edad, enviar una foto del DNI por ambas caras y tener un historial reciente de publicaciones.

To help creators establish their presence, Mark Zuckerberg just announced that we'll begin testing Meta Verified, a subscription bundle that includes account verification and access to support and increased visibility. https://t.co/UUhIfH07h1

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 19, 2023