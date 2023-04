Ocio - Tecnología

Cómo saber quién cotillea tu perfil de TikTok

La red social china TikTok ha introducido en una de sus últimas actualizaciones una función que pocos conocen: saber quién visita tu perfil. Aquí te explicaremos paso a paso todo lo que tienes que hacer para saber quién cotillea tus vídeos de TikTok. Al igual que puedes saber quién visita tu perfil de Facebook.

En primer lugar, debes abrir la app de TikTok y dirigirte a tu perfil. Para ello, deberás pulsar sobre el icono que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Una vez en tu perfil, pulsa sobre las tres rayas que aparecen en la esquina superior derecha. En la parte de debajo de la pantalla te aparecerá un desplegable con tres opciones. Pulsa en ‘Ajustes y Privacidad’.

Cuando estés en los ajustes, selecciona la opción ‘Privacidad’. La reconocerás muy rápido con el símbolo de un candado.

Una vez dentro de los ajustes de privacidad, desliza hasta debajo del todo y pulsa en la opción ‘Visualizaciones del perfil’.

Asegúrate que la opción ‘Historial de visualizaciones del perfil’ se encuentra activada. Al realizar esta acción, debes tener en cuenta que podrás saber quién ve tu perfil de TikTok, pero el resto de usuarios que tengan activada esta opción también podrán saber si has visitado su perfil.

Para saber quién ha visitado tu perfil en los últimos 30 días tienes que dirigirte a la bandeja de entrada de la aplicación y pulsar sobre el icono de unas huellas de pies, que se encuentra justo al lado de las tres rayas de arriba a la derecha.

En el caso de haber activado la opción de visualizaciones del perfil, te saldrá el nombre de la cuenta que ha visitado tu perfil. Si no la has activado, solo te saldrá el número de perfiles que te cotillearon, pero no los nombres.

