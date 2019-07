¿Es posible saber quién visita mi Facebook?

OCIO - TECNOLOGÍA

¿Cómo saber quién visita mi perfil de Facebook? Pero antes de hacerse esta pregunta, hay que saber si es posible. Empecemos por el principio, cuando surge la pura curiosidad a todos quienes tenemos una cuenta en Facebook, porque antes o después seguramente hemos sentido la necesidad de saber quién visita tu perfil. Quizás haya por allí algún admirador secreto que se dedique a husmear en las fotos personales o en los comentarios. O, peor aún, que un stalker se pase horas viendo todo lo que publicamos. En todo caso, puedes saberlo aunque limitando las personas. Te contamos ahora mismo cómo puedes saber quién visita tu perfil de Facebook.

Desconocidos: misión imposible

Hasta ahora, y por mucho curiosidad que tengamos, no hay manera de saber, al menos de forma segura, quiénes visitan el perfil sin estar dentro de la lista de amigos. Es decir, no se puede hacer nada para conocer la identidad de aquellos que, desde afuera, observan nuestra vida personal en esta red social. Por eso, lo mejor es mantener la seguridad de la cuenta a través de los ajustes de la aplicación.

De todos modos, se pueden seguir estos pasos para saber qué amigos ven con frecuencia nuestro perfil. Sin duda, se trata de un ejercicio divertido para conocer a aquellos que están, de algún modo, más interesados en nosotros o en lo que publicamos.

Pasos a seguir

Lo primero que hay que hacer es entrar en Facebook y buscar la aplicación My Top Fans . Se debe hacer clic en ella y aceptar los permisos. Una vez allí, se despliegan varias opciones: Fans hombres y mujeres, sólo fans hombres, sólo fans mujeres y My Top Fans Stars. Allí se puede saber, de acuerdo con cada categoría, quiénes son las personas que visitan con más frecuencia el perfil de Facebook y la forma en la que hacen interacciones con nosotros. Después de seleccionar la opción que se desea, se deben aceptar los permisos. Al esperar unos minutos, se presenta una lista con los nombres de los amigos que visitan el perfil más frecuentemente y la manera en que mantienen su contacto con nosotros. Si, por ejemplo, se ven los resultados y se consultar otra de las categorías, se ofrece la opción de volver atrás para hacer una nueva búsqueda.También puede resultar entretenido volver a ver los resultados después de varios días. ¿Quién sabe? Quizás hay nuevos admiradores en puerta. Hay que recordar que esta aplicación no ofrece información sobre aquellas personas que, sin estar en la lista de amigos, intentan buscar el perfil o acceder a él.

No descuides la seguridad

Ten cuidado con qué aplicaciones utilizas para saber este tipo de detalles y no te fíes de todo lo que veas en Internet, puesto que muchas veces son ganchos para captar información personal, como esta falsa app para saber quién mira tus fotos en Facebook.

Según los datos extraídos de la herramienta Safego, de Bitdefender, el cebo más usado es el que promete ‘Descubre quién mira tu perfil de Facebook’ al usuario aunque sea mentira, ofreciéndole información sobre cuántos y quiénes de sus amigos han visto su perfil en Facebook (34,7% de los fraudes). Las aplicaciones que prometen complementos o ayudas para juegos sociales como Farmville (con un 16,2%) y los vídeos o imágenes impactantes, del tipo «Esta chica arruinó su vida en 1 minutos. Descubre cómo» (14,1%), fueron los otros ganchos más utilizados por los ciberdelincuentes.

Además, las estadísticas de BitDefender Safego para Facebook muestran el Top 5 de países cuyos habitantes hacen más veces click en links fraudulentos: USA, India, Reino Unido, Canadá y Australia

Entre los fraudes localizados por esta aplicación en su año de vida destacan, también, los relacionados con personajes famosos. Así, por ejemplo, BitDefender Safego descubrió una página de Facebook sobre Michael Jackson que contaba con más de 32.000 seguidores y que estaba siendo usada para distribuir malware. También Lady Gaga o Scarlett Johansson han sido usados como cebos en ataques similares, así como las muerte de Bin Laden o de Gadafi.

La aplicación también ha ayudado a los expertos de BitDefender ha localizar nuevos métodos de ataque como el uso del botón de «Me gusta» o del etiquetado en fotos como medio para distribuir malware.

«Desarrollar una herramienta de «seguridad social» fue un gran reto. Nosotros queríamos crear un producto que asegura un entorno diseñado para fomentar el intercambio de datos privados, una herramienta útil y divertida que ayudara a enseñar a los amigos y mantenerlos a salvo de amenazas. Pero sobre todo, en un mundo donde todos están preocupados por la seguridad de las redes sociales, queríamos ofrecer a una solución que diera respuesta a las preocupaciones reales de los usuarios», explica Jocelyn Otero Ovalle, Directora de Marketing de BitDefender para España y Portugal.

Safego es la solución de seguridad para redes sociales desarrollada por BitDefender y ha cumplido su primer año de vida. Lanzada en primer lugar para Facebook, la aplicación para esta red social cuenta ya con más de 116.000 usuarios y ha sido calificada con un 4,4 sobre 5 por los más de 330 usuarios que han votado en Facebook.

La empresa de soluciones de seguridad anti-malware Bitdefender alerta contra el uso por parte de los ciberdelincuentes de los eventos de Facebook con fines maliciosos. Para ello, estos ciberdelincuentes han desarrollado eventos falsos en los que promocionan una aplicación denominada «Descubre quién mira tu perfil. Aplicación oficial». Si el usuario pincha en el link del evento, es dirigido a una falsa aplicación que le pide copiar y pegar un código en su navegador (algo que nunca piden las aplicaciones legales). Si lo hace, el usuario verá cómo se publica en su muro de Facebook un evento promocionando esa misma aplicación falsa. El evento aparecerá cómo creado por el usuario afectado y todos sus amigos serán invitados al mismo automáticamente.

Al aparecer la aplicación promocionada como «oficial» y estar, además, vinculada a un evento creado por un amigo, muchos usuarios pueden creer que es legítima y sentirse tentados de probarla, iniciando así, de nuevo, el círculo vicioso ya que inmediatamente volverá a aparecer el mismo evento en sus muros.

«Los ciberdelincuentes utilizaron una técnica similar con el botón de «Me gusta». Recientemente, descubrimos esta técnica en el etiquetado de fotos. Finalmente, han dado el salto a los eventos. El denominador común de todos esos ataques es la promoción a través de ellos de falsas aplicaciones, generalmente relacionadas con temas como «descubre quién mira tu perfil», «entérate de quién te ha borrado en Facebook», etc.», explica Jocelyn Otero Ovalle, Directora de Marketing de BitDefender para España y Portugal.

Es recomendable desconfiar de las herramientas que prometen dar ese tipo de datos u otros igualmente sorprendentes. En caso de duda, aconseja buscar información sobre la aplicación en Internet, para comprobar las experiencias de otros usuarios con esa aplicación.

Del perfil a las fotos. Ahora : Cuidado con una aplicación que promete «Descubre quién mira tus fotos en Facebook». Kaspersky alerta sobre esta aplicación fraudulenta que se propaga a través de los contactos. La aplicación genera tráfico en sitios web que pagan al cibercriminal por cada visita a la misma, por lo que si te gustaría saber quién mira tus fotos en Facebook, te decimos que esto no es posible, puesto que se trata de un timo más como el de ‘Descubre quién mira tu perfil en Facebook’. Se trata de uno de los fraudes más usados en Facebook, si bien la propia Facebook pidió hace unos años que todos los usuarios revisases su configuración de privacidad para que este tipo de timos no se propagen por la red como la pólvora.

Existe mucha gente a la que la curiosidad le puede, pero la realidad es que la red social más conocida en el mundo no permite saber tal cosa. Los cibercriminales explotan continuamente esta aparente limitación de la red social para crear aplicaciones fraudulentas que instalan en los perfiles de las víctimas intentando averiguar quién visita su perfil para ver sus fotos personales.

Cibercriminal español

No es la primera vez que los cibercriminales lanzan aplicaciones maliciosas de este tipo. La diferencia es que ahora todo indica que esta aplicación, «Descubre quién mira tu perfil en Facebook» ha sido desarrollada por un cibercriminal de habla española. Tal y como afirma Dmitry Bestuzhev, analista de Kaspersky Lab, «el usuario al hacer clic, instala en su perfil de Facebook esta aplicación que luego de forma automática se replica enviando invitaciones a todos los amigos de la víctima».

Este envío de invitaciones a la aplicación sin el consentimiento de la víctima afectada busca que su lista de amigos en Facebook también se infecte y reenvíe a sus contactos la misma invitación.

¿Qué beneficios obtienen los cibercriminales con estos ataques?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, el beneficio económico. La aplicación genera tráfico en sitios web que pagan al cibercriminal por cada visita. De este modo, cuantas más víctimas haya, mayores ingresos obtendrá por este acto fraudulento.

Para no ser víctima de estos ataques, Bestuzhev recomienda usar un buen antivirus, ser más consciente de lo que se puede y no se puede hacer en las redes sociales y usar complementos de navegador del tipo «no script» que están disponibles para Opera, Firefox y Chrome.

Facebook sufre nuevamente el ataque de la enésima treta que promete a través de una app (falsa) decirte quién ha visto tu perfil en la red social. La aplicación se aprovecha de la curiosidad del usuario y a través de un enlace acortado redirige a una red de anuncios que permiten al estafador lucrarse con cada impresión. La estafa comienza con un post en el muro de Facebook que incluye un enlace acortado. Su única función, una vez se ha hecho clic sobre él, es comprobar el país de origen del visitante y, en función del resultado, le introduce en una cadena de re direccionamientos vinculados a iFrames con anuncios de todo tipo de productos y servicios, cupones de regalo o juegos de azar que solicitan los datos personales del visitante. Ninguno de los enlaces ni las imágenes embebidas que ilustran los anuncios son maliciosas pero queda demostrado una vez más que los atacantes pueden redirigir el tráfico a su antojo y que todas y cada una de estas visitas dejan su granito de arena en el bolsillo de los estafadores.

La mayoría de los ataques vinculados al malware tienen un evidente objetivo económico. Las redes de publicidad son una popular forma de ganar un dinero fácil sin necesariamente dañar el ordenador del usuario o al menos sin afectarlo de forma directa. El caso que nos ocupa nos lleva a comprobar una vez más que el «esfuerzo» merece la pena a los estafadores.

¿Cómo se difunde este falsa app?

La referida app de Facebook se autodenomina «Checker» y, tan pronto como se instala, añade en el muro de Facebook un post con un listado de las que son, en teoría, las últimas personas que han visto un determinado perfil. G Data, otros fabricantes y el propio Facebook ya han alertado en otras ocasiones que se trata de aplicaciones fraudulentas que camuflan estafas más o menos serias.

Pero la mencionada app no solo carga dicho post en el muro de la víctima sino que etiqueta a sus amigos, que también recibirán la respectiva notificación de quiénes han visto su perfil. Esto hace que se multipliquen los clics pues, habitualmente, los enlaces o post procedentes de amigos cuentan con la confianza necesaria para crear un efecto viral. Sin embargo, y como cualquiera puede ser víctima de este tipo de engaños, cualquier mensaje, incluso los procedentes de fuentes conocidas, deben ser tratados con cautela.

Si has sido víctima de la estafa del falso Checker y compartido el enlace en tu muro de Facebook, bórralo tan pronto como sea posible. Si no, tus amigos podrían verse tentados a hacer clic y compartirlo ellos también.

Decálogo para utilizar Facebook sin riesgos

1. Si has instalado una app que haya provocado algún post no deseado en tu muro de Facebook, elimínala de tu perfil lo antes posible. Es recomendable comprobar cada aplicación antes de instalarla y evaluar entonces si queremos conceder los permisos que necesita para funcionar.

2. No hagas clic de forma indiscriminada. Los enlaces y archivos procedentes de desconocidos pues podrían dañar tu PC. Incluso si el mensaje procede de algún amigo, pero tiene un aspecto diferente al habitual, pregunta al remitente y asegúrate de que realmente envió dicho mensaje.

3. No navegues si tienes activo algún perfil social abierto. Los estafadores pueden manipular tu navegador y utilizar tus perfiles sociales para difundir spam y enlaces no deseados.

4. Acuérdate de seleccionar la opción de «cerrar sesión» cuando abandones las redes sociales, especialmente si te has conectado desde ordenadores públicos en universidades, hoteles, cibercafés, bibliotecas. etc.

5. No difundas información sensible (especialmente datos personales, nombres de amigos, ciertas fotografías…) a través de las redes sociales. Recuerda que Internet nunca olvida.

6. No añadas amigos de forma indiscriminada y nunca a personas desconocidas.

7. Asegúrate de tener una contraseña lo suficientemente segura (que combine mayúsculas, minúsculas y caracteres alfanuméricos). No la almacenes en el navegador.

8. Mantén el navegador y sistema operativo actualizado (especialmente, pero también resto de plugins y programas instalados)

9. Configura la privacidad de tus actualizaciones de estado, fotos e información. Recuerda que las personas con las que compartes tus contenidos pueden compartirlos con otras personas e incluso con aplicaciones. Usar listas de amigos con derechos asignados puede impedir que la información compartida acabe en manos de extraños.

10. Utiliza una solución antivirus completa que incluya cortafuegos, antispam y protección web en tiempo real y asegúrate de mantenerla actualizada. G Data ofrece un filtro web gratuito que bloquea los enlaces maliciosos.

¿Quién comprueba tu perfil en Facebook? Los estafadores. No hay nadie más al otro lado, puesto que si no quieres que alguien vea tu actividad en la red social, lo mejor por el momento es eliminarle. De hecho, todas las aplicaciones que existen en Facebook que prometen a los usuarios de la red saber qué personas están consultando su perfil son un fraude o engañosas y de cuyo uso sólo se benefician los scammers o estafadores que pretenden hacer negocio prometiendo, a día de hoy, un imposible.

Recientemente se han publicado una oleada de aplicaciones que prometen revelar al usuario qué amigos verdaderamente están viendo o consultando su perfil en Facebook. Sin embargo, se ha comprobado que la promesa es inútil y las aplicaciones son falsas. Así lo confirma el equipo de investigación de Trend Micro, que advierte de la aparición de una nueva variante de spam en Facebook al que los usuarios deben enfrentarse. Así lo pone de manifiesto Rik Ferguson, investigador y experto en seguridad de la compañía, que ha identificado por los menos 25 copias diferentes de la misma aplicación engañosa, también conocida como rogue app, con nombres como «peeppeep-pro», «profile-check-online» y «stalk-my-profile».

Imagen 1: Post de una aplicación engañosa en el muro

Los usuarios de Facebook pueden ver posts en el muro o recibir notificaciones de sus amigos, todos ellos víctimas involuntarias, animándoles a instalar la aplicación engañosa, junto con las garantías, también falsas, de su fiabilidad.

Imagen 2: Pantalla de «Configuración» de una Aplicación Engañosa (rogue app)

La aplicación está diseñada para parecer lo suficientemente convincente, pero ninguno de los muchos botones de «Continuar» activará la funcionalidad de comprobar quién ha visitado tu perfil, sino que sólo te llevará a otra aplicación de Facebook que permitirá al estafador o scammer obtener unos ingresos por publicidad en el proceso.

Imagen 3: Aviso de dos versiones de aplicación falsa (rogue app)

Imagen 4: Montaje fotográfico falso de una aplicación falsa

Estos cambios en las tácticas de scam o estafa son claramente diseñados para superar los cambios que Facebook ha llevado a cabo recientemente en la funcionalidad de la aplicación, incluyendo la eliminación de la posibilidad de que las aplicaciones envíen notificaciones directamente.

Según Rik Ferguson, «se puede ver que Facebook está combatiendo activamente estas aplicaciones tal y como había anunciado, pero… sigo manteniendo la misma opinión que tenía en febrero de 2009, ¿no es hora de que Facebook por lo menos haya revisado su política de publicación de aplicaciones?. Entonces la idea fue descartada, pero ahora que esto se está convirtiendo en algo regular debe de ser una gran carga para Facebook al estar situados en medio del incidente, pudiendo haberlo canalizarlo mejor a través de una aplicación que examine el proceso».

Ahora bien, los expertos de Trend Micro recomiendan que simplemente no se acceda a los links y estos desaparecerán de la secuencia tal y como Facebook elimina las aplicaciones ofensivas. Oficialmente no existe ninguna función de Facebook sancionadora que permita al usuario ver quién ha comprobado su perfil.

