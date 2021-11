Ocio - Tecnología

Facebook

Cómo hacerse Facebook y trucos para utilizarlo

NOTICIA de de Jessica Pascual

A día de hoy, podríamos decir que las redes sociales prácticamente han conquistado el mundo. Ahora dar una buena impresión en ellas es fundamental tanto a nivel personal como profesional. Por este motivo si aún no perteneces al mundo de las redes sociales ha llegado el momento de decirte a ti mismo: Necesito Facebook. De hecho, a raíz de su implantación han surgido nuevas profesiones como la del influencer. Para ayudarte a sumergirte en este mundo te explicamos cómo usar Facebook paso a paso.

Con más de dos millones de usuarios, Facebook es una de las redes más importantes del momento. Si te has decidido a empezar a navegar en su mundo, debes saber que lo primero de todo será abrirte una cuenta vinculada a un correo electrónico. Para ello, da los siguientes pasos:

– Entra en la página oficial de Facebook.

– Pincha en “Regístrate en Facebook” y rellena tus datos personales.

– Haz clic en “Regístrate”. Al hacerlo, ten en cuenta que estás aceptando sus normas, así que lo ideal será que reserves un momento para leerlas.

Una vez hecho esto, habrás creado tu cuenta personal y ya estarás listo para empezar a usar esta red social. Ahora solo quedará empezar a sacarle rendimiento.

Busca a tus amigos

La clave de Facebook es crear un círculo de contactos entre los que podáis compartir contenido. Así pues, lo primero que deberás hacer es empezar a localizar contactos. Para ello, puedes usar el buscador de la página introduciendo el nombre de una persona en concreto. En cuanto la localices, solo tendrás que pinchar en “Solicitud de amistad”.

Asimismo, Facebook te propondrá sugerencias de amistad basándose en los contactos de tu correo electrónico. Así conseguirás aumentar tu lista de conocidos y sacarle el mayor partido a la red.

Completa tu perfil

Ha llegado la hora de completar tu página personal. Para ello, pincha sobre el icono del avatar y accederás a tu perfil. Ahí podrás modificar tu foto principal, así como la llamada “foto de portada” que preside tu página.

Si vuelves a la página de inicio verás un botón llamado “¿Qué estás pensando?”. Ahí podrás escribir tu propio contenido, ya sea un texto, una frase, una fotografía etc. Al hacerlo, se registrará también en tu perfil, con lo que con el paso del tiempo tendrás todo tu contenido ahí reflejado.

Por supuesto, es importante mencionar que Facebook está en continuo crecimiento por lo que cada poco tiempo implementan nuevas prestaciones. Así pues, si quieres sacar el máximo partido a esta plataforma te recomendamos estar muy pendiente de los nuevos botones que vayan apareciendo.

Revisa el contenido

Desde la página de inicio podrás ver el contenido que suben tus amigos. En este punto, lo más importante será la capacidad de reacción ante esa información. Así pues, como usuario tú puedes escribir un comentario a modo de respuesta, indicar si te gusta, si no te gusta, o incluso compartir esa información en tu perfil. Para ello, solo tendrás que pinchar en los botones que se despliegan en la parte inferior del contenido.

Mensajes privados

Facebook también ofrece la posibilidad de escribir un mensaje privado a un determinado contacto. Esta prestación funciona como una especie de correo electrónico, con su bandeja de entrada y de salida.

Además, se complementa con un chat en tiempo real en el que también podrás hablar con aquellos contactos que estén conectados.

Crear eventos

Otra de las ventajas de saber utilizar Facebook es que puedes crear eventos para invitar a tus amigos a una fiesta, por ejemplo. En respuesta, ellos dirán si pueden o no acudir y tú sabrás con cuánta gente contarás para tu encuentro. Para hacerlo debes dar los siguientes pasos:

– Ve a la pantalla de inicio y pincha en el botón “Eventos”, situado en la parte superior izquierda.

– Haz clic en “Crear evento”.

– Selecciona si quieres un evento privado o público. Con el primero el evento solo podrán verlo aquellas personas que tú invites. Mientras tanto, con el segundo la información será visible para cualquier miembro de Facebook.

– Llegados a este punto se abrirá una ventana en la que se te pedirá más información sobre el evento. Cubre todos los datos y personaliza la invitación todo cuanto quieras.

– Pulsa en aceptar.

Ahora solo tendrás que esperar a que tus amigos empiecen a reaccionar a la invitación.

Cómo usarlo en el móvil

Si ya te has convertido en un adepto más a esta red social y quieres saber cómo usarla en el móvil, el proceso será muy sencillo. Tienes dos opciones para hacerlo:

– Descargando la app. Para ello dirígete a la App Store si eres de Apple o a Google Store si eres Android y en el buscador escribe “Facebook”. Descárgate la aplicación y cuando la abras, introduce tus datos de acceso. Al hacerlo se abrirá ante ti la red adaptada a móviles con todas las funcionalidades disponibles.

– A través del navegador. Si prefieres no descargarte nada en el móvil y acceder al mismo Facebook de siempre, puedes hacerlo entrando en el navegador de tu teléfono y metiéndote en la web oficial de la red. El aspecto y el modo de funcionar será el mismo que en el ordenador.

A medida que vas entendiendo cómo funciona Facebook, empezarás a realizarte preguntas como por ejemplo cómo puedes ver perfiles de Facebook privados. Sin embargo, te contamos que no puedes verlo a no ser que esa persona te acepte como amigo.

Y sobre los amigos, tienes esta opción en tu muro de Facebook: Buscarlos. En esta pestaña te aparecen sugerencias de amistad que puede que conozcas.

Para empresas

Como adelantábamos al principio, las redes sociales se han vuelto una carta de presentación fundamental para cualquiera de nosotros. Esto también incluye a las marcas, empresas, entidades y cualquier compañía, sea del tipo que sea. Así, en los últimos años ellas han tenido que adaptarse al cambio y empezar a crearse perfiles en las distintas redes sociales.

Si tienes una empresa, tú también deberás tener un perfil para ella si quieres triunfar. Te contamos los pasos para usar Facebook como página corporativa:

– Estando dentro de tu perfil, pincha en el desplegable de la parte superior derecha y haz clic en “Crear página”.

– Escoge el tipo de empresa a la que va a pertenecer ese perfil.

– Cubre los datos solicitados y pincha en “Empezar”.

– Sigue los pasos que te da la aplicación y completa toda la información, así como la fotografía de perfil.

– En la siguiente ventana tendrás que elegir el tipo de público al que te quieres dirigir.

– Por último pincha en “Guardar”.

Una vez hecho esto ya tendrás tu página de empresa creada. Eso sí, nuestra recomendación es subir contenido de forma ordenada. Lo ideal es que analices tu empresa, tu público y los objetivos que persigues y crees una estrategia digital en base a todo ello. Estamos seguros de que así conseguirás sacarle el máximo partido a tu página corporativa.

Cómo hacerse Facebook y trucos para utilizarlo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo hacerse Facebook y trucos para utilizarlo, te recomendamos que entres en la categoría de Facebook.