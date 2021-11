Ocio - Tecnología

Javier Sáez (IEBS): “Facebook quiere ser el primero en desarrollar un metaverso, por eso el cambio de nombre”

Facebook se cambia el nombre a Meta. ¿Motivos? Analizamos con Javier Sáez, Inbound & Growth Manager de IEBS Digital School cada una de las opciones de la compañía de Mark Zuckerberg para afrontar este cambio estratégico y en cómo afectará en los próximos años a sus redes sociales.

PREGUNTA.- ¿El cambio de nombre de Facebook a Meta tiene solo que ver con los problemas que arrastra Facebook en cuanto a privacidad?

RESPUESTA.- No sólo. La estrategia del cambio del nombre del grupo empresarial persigue objetivos a medio y largo plazo de posicionamiento de marca como un grupo que tiene mucho más que redes sociales (gafas de realidad virtual, dispositivos de videollamada, desarrollo del metaverso…)

P.- ¿A qué se puede deber elegir como nombre Meta?

R.- Meta significa “más allá” y esta estrategia de rebranding persigue el objetivo de hacernos entender que el grupo llega mucho más allá que sólo las redes sociales. Su objetivo es conectar a las personas y su siguiente objetivo es hacerlo a través del metaverso.

P.- ¿Qué es el metaverso?

R.- El metaverso es un espacio virtual interactivo al que podremos acceder a través de dispositivos especiales como gafas de realidad virtual, realidad aumentada e, incluso, dispositivos móviles y en el que podremos interactuar con otros usuarios. Podríamos decir que se trata de una realidad digital paralela cuyos límites dependen de nuestra imaginación.

P.- ¿Cuál es el objetivo de estrategia de Facebook para quedarse como ‘el Metaverso’ al que todos accedamos para vivir esta realidad paralela?

R.- A diferencia de Internet, el metaverso no será una misma plataforma que usemos todos sino que cada empresa desarrollará el suyo propio. Es decir, habrá varios metaversos (Google, Microsoft, Apple probablemente desarrollen los suyos). Al igual que las redes sociales, los metaversos estarán sujetos a efectos de red, lo que significa que el metaverso más usado y más habitado será el ganador. Eso significa que llegar el primero supone una gran ventaja en cuanto a la adquisición de usuarios.

P.- ¿Cuáles son los objetivos de Facebook con este cambio?

R.- A corto plazo le permite hacer lavado de cara en relación a los escándalos de los papeles de facebook y de cómo la empresa de la red social ha priorizado históricamente el crecimiento frente a la seguridad de su contenido. A medio y largo plazo le permite al grupo Meta crear nuevas fuentes de ingresos e innovar en la forma en la que sigue cumpliendo su misión de conectar a las personas (el metaverso será el siguiente paso).

P.- ¿Qué intereses económicos puede tener una compañía como Facebook en un metaverso?

R.- Ser el primero en desarrollar un metaverso funcional permitirá a Meta crear una nueva red social que monopolice temporalmente (por falta de alternativas) y eso le permita generar en su interior nuevos modelos de negocio como anuncios o venta de software/juegos/experiencias.



P.- ¿El tradicional Facebook, con un muro, va a cambiar en breve plazo?

R.- En el corto plazo no deberíamos ver cambios en el funcionamiento de Facebook pues la estrategia es desvincular la marca de Facebook y no modificar el producto. Lo que sí esperamos en el corto plazo es que Facebook mejore su algoritmo para mejorar la seguridad y la protección de datos de sus usuarios.

P.- ¿Qué novedades irán recibiendo todos los usuarios de las redes de Facebook, como también Instagram o WhatsApp de cara a este Metaverso?

R.- El grupo Meta irá vinculando funciones en las redes sociales del grupo (Facebook, Instagram y Whatsapp) para ir enseñando poco a poco el funcionamiento del metaverso a los usuarios, o crear sus avatares e incluso conocer cuáles de sus amigos ya están usando el metaverso como un impulso para probarlo.

Javier Sáez tiene 10 años de experiencia en management de equipos, product management y marketing digital y ha participado en incubadoras de Startups de reconocido prestigio como YCombinator Startup School. Es asesor de startups (sector healthcare y marketplaces) y es un activo evangelizador del ecosistema blockchain en España. También es presidente fundador de Paradigmia, una plataforma gratuita de educación en ciencias de la salud que cuenta con más de 75.000 estudiantes al mes.

