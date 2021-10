Cómo ser influencer de moda

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría ser influencer? Si te pasas las horas viendo los looks de las famosas en Instagram y buscando esas prendas en las tiendas para ir siempre a la moda, te contamos los trucos de estos nuevos iconos de la moda para que tú también puedas vestir como una influencer.

Te ayudamos a que termines con el infierno diario de responder a la pregunta: ¿Qué me pongo? Con estos consejos y trucos podrás ir siempre a la moda y estar al tanto de las últimas tendencias. Además desvelamos los pasos principales para convertirte en toda una influencer. No te lo pierdas.

Qué es ser influencer

Las redes sociales han cambiado muchos aspectos de nuestra vida diaria, sobre todo para quienes han sabido subirse a la ola de esta nueva tendencia como lo han hecho las influencer. Porque lo primero que tenemos que saber es que el término influencer ha nacido con las redes sociales.

Las influencer son por norma general, gente joven, en su mayoría chicas, aunque también hay chicos, que han conseguido posicionarse como gente de referencia en cuanto a los looks de moda. Las influencer marcan tendencia con fotos espectaculares en paisajes más espectaculares y con ropa elegida minuciosamente que el usuario quiere comprarla con tan sólo verla.

En definitiva se encargan de seleccionar cada prenda y combinarla a su gusto para crear looks personalizados y tendencias que sus fans acabarán imitando. Las influencer crean sus propios imperios en Instagram, puesto que hay perfiles que cuentan con más de un millón de seguidores. Es decir, más de un millón de personas esperando a que suba esa nueva foto con las últimas tendencias de ropa, peinados o maquillaje.

Quiero vestir como ellas

Vestir como una influencer no siempre implica gastarte montones de dinero en ropa nueva. Hay que saber optimizar las compras. Por eso a continuación dejamos una serie de consejos y trucos para que puedas lucir como una influencer aunque a ti no te regalen ropa.

Prendas básicas

A la hora de comprar camisetas o jerséis, apuesta por prendas básicas de un único color. Esto te permitirá hacer miles de combinaciones y poder dar una mayor versatilidad a tus prendas y utilizar más de una vez una misma prenda en una semana y que parezcan dos looks completamente diferentes. Sí sabes hacer bien la combinación, nadie se dará cuenta de que se trata de la misma prenda.

Sí a los accesorios

Los abalorios son fundamentales para aportar ese toque distintivo a un mismo look. No le quites importancia, la ropa no lo es todo. Apuesta por collares, pendientes, bolsos, diademas, gomas del pelo con personalidad, anillos, pulseras, brazaletes, cinturones, riñoneras… y todos los accesorios que te puedas imaginar.

Reinventa tus looks

Prueba a hacer nuevas combinaciones con prendas de tu armario. Por ejemplo, si tienes un vestido sencillo de tono oscuro que siempre te has puesto para ir de fiesta junto con unos taconazos, ¿por qué no reinventarlo? Puedes ponértelo para ir a una comida junto con una chaqueta o chaleco tipo vaquero encima, un cinturón y unos botines con o sin tacón. El look va a cambiar de forma radical y podrás aprovechar un mismo vestido para dos ocasiones completamente diferentes.

¿Ropa de temporada? No, gracias

Olvídate de la ropa de temporada. Es algo que vemos de forma constante en todas las tiendas: Ropa de temporada. Pero puedes aprovechar una prenda si sabes cómo hacerlo. No tienes por qué dejar ropa olvidada en el armario por ser de la temporada pasada. Busca nuevas posibilidades de combinarlo, quizá seas tú quien empiece a marcar tendencia entre tus amigos y seguidores.

No sobrecargues los looks

Debes saber encontrar el equilibrio en tus looks. Por ejemplo, si llevas ropa sencilla, sin nada llamativo, podrás ponerte algún accesorio de más, pero si llevas ropa ya de por sí cargada, olvídate de ponerte accesorios por poner.

Básicos en el armario

Aunque cada influencer busca tener un look propio, hay básicos que nunca faltan en los armarios de todas ellas:

Chaqueta de cuero Plumas gordo Blazer Pantalones chinos color claro y oscuro Zapatos o botines Jeans de corte recto y pitillos Jerséis gordos de lana y finos a modo de polo Botas altas



Bufandas y complementos (todos los accesorios que puedas imaginar)

¿Quieres ser influencer?

Ser influencer es sinónimo de constancia. Lo primero que debes saber es que hay mucho trabajo detrás de las imágenes de las redes sociales de las influencer. Dentro del mundo de las influencer hay mucha competencia. Por este motivo es fundamental que si tu sueño es convertirte en influencer tengas claras las siguientes pautas.

Diferénciate

Tienes que ser auténtica, tener un estilo propio, que te defina. Intentar diferenciarte. Tienes que conseguir crear una atmósfera, un ambiente en tus looks e imágenes que cuando la gente las vea sepan que son tuyas. Lo primero que tienes que pensar es por qué vas a gustar a la gente. Qué tipo de fotos o de ropa vas a enseñarles que no puedan hacerlo otras.

Las imágenes

Las imágenes deben ser perfectas. Saca tu mejor versión en las fotos. Tienes que cuidar cada mínimo detalle. Todo: el fondo, el tono de la imagen, el filtro que elijas, los colores, cómo sales tú y si la ropa que llevas se aprecia bien.

Si de verdad quieres convertirte en toda una influencer, estudia y adéntrate en el mundo de la fotografía para dar ese toque distintivo a tu perfil de Instagram. Analiza cuáles son los mejores encuadres, qué tonos son los adecuados…

Cuando tengas unos conocimientos básicos sobre el tema, empezarás a tener una visión profesional que te ayudará a impulsar tu carrera. Incluso si consigues triunfar, puede que te llamen algunas marcas para hacerte modelo de la empresa.

Personaliza tu ropa

Si puedes, personaliza tus productos. Por ejemplo, si tienes una camisa básica o cualquier otra prenda, puedes bordarle tus iniciales y empezar a tener tu propia colección de ropa con estilo. O si tienes algún tipo de conocimiento y te atreves, puedes lanzarte a decorar tus prendas y personalizarlas más allá de un bordado. Ponerle brillantes, coserle parches, pintar dibujos… lo que se te ocurra. Pero siempre teniendo el ojo puesto en la moda.

Constancia

Una de las claves más importantes para que tus seguidores de Instagram no te dejen nunca es ser constante. Si quieres ser influencer no puedes publicar fotos o vídeos sólo cuando tengas tiempo o te apetezca. Ponte una rutina para subir fotos. Las influencer que viven de esto se pasan el día pensando en ello.

Colaboraciones

En el momento en el que tengas suficiente renombre algunas marcas quizá se interesen en ti y busquen tu colaboración. Pero ojo, tienes que tener cuidado con las colaboraciones que aceptes. Recuerda que está en juego tu imagen personal.

Sacrificio

Quizá la parte más sacrificada de ser influencer es que a cada sitio que vayas, vas a tener que fotografiarte tú o hacer fotos de paisajes espectaculares. La cámara será una extensión más de ti que no podrá faltar en ningún (o casi ningún) momento tu vida.

Pasos

Las influencer se han convertido en una fuente de inspiración total para que el resto de gente se haga sus propios looks. Si quieres convertirte en una influencer sigue atenta los siguientes pasos:

Objetivo

Ante todo, márcate objetivos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Aspiras al millón de seguidores? ¿O simplemente te gustan las fotos y la moda y tienes unos cuantos de miles de seguidores pero no quieres ir más allá? Si lo que quieres es convertirte en todo un referente en la moda plantéate unos objetivos. Debes pensar en las siguientes cosas:

¿Qué quieres conseguir?

¿Cuántos seguidores te has puesto de objetivo?

¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? ¿Cómo vas a conseguir ese objetivo?

¿A través de qué medios? ¿El objetivo propuesto es alcanzable?

¿En cuánto tiempo te propones hacerlo?

¿Cómo se ve tu perfil?

Si entras en el perfil de una influencer vas a ver que nada sobre sale por encima del resto de imágenes. Tiene que haber armonía. Antes de subir imágenes piensa si son acordes con el resto que tienes subidas. Es necesario que te fijes un hilo conductor. No subir la primera foto que se te ocurra.

En el mundo de las influencer las imágenes hablan por ti. Así que si quieres que la gente te siga, búscate buenos editores de imágenes. Infórmate de aplicaciones y haz ediciones únicas. Si quieres llegar alto, tus imágenes siempre deben ser mejores que las de tu competencia.

Cuida los colores de las imágenes y de las historias destacadas. Tienes que elegir bien qué tipo de filtro poner. Si a cada imagen le pones un filtro diferente, rompes la armonía.

¿Cuándo publicas?

El momento en el que publicas tus contenidos es fundamental. Hay momentos del día en los que hay más cantidad de gente conectada. Tienes que elegir estos momentos para subir fotos y que tengan un mayor alance.

Cercanía

Cuanto más cercana seas, mejor. A los seguidores en las redes sociales siempre les gusta que las influencer le cuenten un montón de cosas que han vivido o que les han pasado. Si no haces stories (mini vídeos) contando cosas y sólo subes fotos, perderás bastante conexión con ellos.

Aunque tengas tu trocito de privacidad e intimidad, tu comunidad de seguidores quiere saber de ti. Por eso es importantísimo que seas cercana, que les cuentes cosas y sobre todo, que si te escriben, respondas.

Una buena forma de no pasarte el día contestando mensajes es que si varias personas te preguntan por cosas relacionadas hagas un storie y respondas a esas dudas. Con este gesto además vas a llegar a gente que aunque no te ha preguntado sobre el tema, también está interesado en esa información.

Seguidores de calidad

Como en muchas plataformas de Internet, en Instagram también puedes comprar seguidores. Pero no recomendamos que optes por esta vía. Es pan para hoy y hambre para mañana.

Además asegúrate de que tus seguidores son de calidad. Hay gente que se abre cuentas, te empieza a seguir para que tú le sigas a él y en dos días deja de seguirte. Asegúrate de que quien te sigue lo hace porque tiene interés en ti.

Hashtag y etiquetas

Usa hashtag y etiquetas porque así vas a conseguir aumentar la visibilidad de las publicaciones. Es una forma de organizar los contenidos y de esta manera conseguirás que tus contenidos se encuentren más fácilmente.

Tienes que saber qué palabras poner. Son algo así como las palabras clave. Así que debes tener claro que antes de poner cualquier cosa como hashtag o etiquetas, mejor no pongas nada.

Es importante que conozcas y estudies el funcionamiento de las redes en las que vas a publicar. Cuánto más sepas de cómo funciona, más partido vas a poder sacarle.

Pistas

Si estás empezando en este mundo pero no sabes en qué momento puedes pensar que eres influencer, te damos una pista: ¿Cuántos seguidores tienes? Las influencer más importantes superan el millón. Aunque lo básico es tener unos cuántos miles de personas que vean tus fotos.

Pero ojo con esto. Que una persona te siga no quiere decir que te vea o que quiera ver tus fotos. Para esto tendrás que utilizar los seguimientos y estadísticas que te da Instagram.

Un indicador complementario que te va a ayudar a saber cuánta gente de verdad está interesada en tu perfil e imágenes son los Me Gusta. Es un método que te da una pista de cuánta gente interacciona contigo.

¿Cuánto ganan?

En cuanto al dinero que ganan, depende de muchos factores. Para empezar, depende de si sólo se dedican a las redes, o si colaboran con otras marcas o si han montado su propia marca de ropa.

También influyen las estadísticas de visibilidad de cada uno de ellos. Aunque el número de seguidores es importante, no lo es todo. Tus estadísticas tienen que ser buenas para poder ganar dinero.

Por otra parte, hay que fijarse si tienen publicaciones promocionadas, o si directamente trabajan e otra cosa de forma paralela a su vida de influencer. Por tanto no hay un sueldo fijo que podamos establecer para el mundo de las influencer. Depende de un montón de factores externos.

Tipos

Cuando hablamos de influencer pensamos en la moda. Aunque hay otros tipos de influencer que tienen también mucho prestigio como por ejemplo:

influencer de cocina

De vida sana

influencer viajeros

influencer mamás

Las más populares

Entre las influencer más aclamadas encontramos a:

Laura Escanes: El estilo propio de Laura Escanes se centra en aportar naturalidad. Además, como ha sido mamá ha conseguido ampliar su público y llegar a más gente con tendencia de ropa premamá y postparto. Su estilo se caracteriza por los jeans rectos, tops, vestidos con diseños estampados o chaquetas de punto.

Dulceida (Aída Domenech): Es un icono de Instagram. Ha creado toda una marca de su persona. Ella tiene un estilo más atrevido, diferente a lo más clásico. La podemos ver con trajes pantalón, sudaderas anchas o detalles más extrovertidos como los flecos en las chaquetas o las plumas.

María Pombo cuenta con un estilo sencillo y clásico: Pantalones vaqueros, vestidos y americanas.

Ángela Rozas (Madamederosa): Cuenta con uno de los estilos más diferentes gracias a su apuesta por ropa grande, muy grande. Se caracteriza por el uso de prendas anchas, toques ibicencos o franceses.

Alexandra Pereira (Lovely Pepa): Se distingue de las demás influencer por la personalidad que muestra a la hora de escoger sus prendas.

Otras influencer que marcan tendencia en la población son Gala González, Jessica Goicoechea, Verdelis y Paula Gonu. En cuanto a los chicos, uno de los influencer más conocidos por su paso por la televisión es Pelayo Díaz.





