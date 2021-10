Cómo ser modelo en España

Trabajos

Si te apasiona el mundo de la moda y te gustaría llegar a ser modelo profesional, debes seguir previamente una serie de consejos y requisitos con el objetivo de desarrollar tu formación de la mejor manera posible. En la actualidad, ser modelo es una de las actividades mejor valorada por los jóvenes que sueñan con subirse a una pasarela, viajar, vestirse con los mejores diseños y posar para los mejores fotógrafos. Consulta la siguiente información si quieres conocer todo lo que debes hacer para llegar a ser modelo de fotografía.

Medidas obligatorias

Altura: Entre 1,72 y 1,80 centímetros

Busto: Entre 82 y 86 centímetros

Cintura: 60- 65 centímetros

Cadera: 85-90 centímetros

Edad: A partir de 14 años

Requisitos

Lo primero que debes tener en cuenta si has decidido ser modelo es que debes disponer de un cuidado porfolio fotográfico. Un modelo de fotografía, sea femenina o masculino, siempre tiene que tener la capacidad de aportar unas cuantas instantáneas a cualquier agencia que se presente, con el objetivo de que puedan ver tu apariencia física frente a la cámara. Si es tu primer book fotográfico, te recomendamos que sigas estos consejos:

– Si no cuentas con recursos económicos para contratar los servicios de un fotógrafo profesional, busca a algún amigo que disponga de una cámara medianamente buena y pueda ayudarte con esta tarea, siempre y cuando, tenga los conocimientos necesarios sobre este campo.

– Es muy importante que en tu portfolio incluyas las fotografías básicas que te pedirán en cualquier agencia: al menos, una de cara y otra de cuerpo entero. Cuanto más completo sea, mejor. En ocasiones tener un álbum digital completo es la mejor opción.

– Intenta utilizar siempre un maquillaje lo más natural posible y un estilo sencillo de ropa, nada recargado.

Posteriormente, comienza a buscar agencias de modelos que te representen. Para ello, identifica aquellas que tengan sede física en tu ciudad o lo más cerca posible de tu domicilio y presta atención a qué tipo de modelos solicitan y cuáles son los trabajos que realizan, para ver si se adecúan a lo que tú buscas y viceversa.

Por otro lado, consulta si se trata de una agencia de renombre mediante reseñas y opiniones de otros usuarios que hayan trabajado con ellos previamente.

Una vez tengas cerrados estos aspectos, ponte en contacto con las agencias escogidas para hacerles llegar tu material. Generalmente, en sus páginas web cuentan con un apartado donde podrás dejar tu dirección de correo electrónico, un formulario en línea o teléfono para entablar relación entre ambas partes.

Y una vez realizados estos pasos, tienes que tener paciencia, puesto que suelen tardar aproximadamente un mes en contestar, por lo que te recomendamos que no te desesperes. Sin embargo, si ha transcurrido un periodo de tiempo razonable y no te han llamado, es probable que en este momento no se encuentren interesados en ti.

Tipos

A la hora de ser modelo de fotografía, existen diversos subtipos de este mismo trabajo. ¿Qué hacer para ser modelo en cada uno de ellos? Entre los más comunes se encuentran:

– Modelo comercial: es un campo más sencillo de entrar, ya que buscan una belleza algo más accesible.

– Modelo de ropa interior: entre las características para ser modelo de este tipo solo pueden serlo aquellos cuerpos más tonificados y definidos.

– Modelo de partes concretas del cuerpo: si tienes unas manos o unos pies bonitos, puedes optar a esta curiosa rama de los profesionales que buscan ser modelo.

– Modelo de editoriales: centrado en posar para revistas de moda, sobre todo, si tienes un rostro especialmente interesante y expresivo.

– Modelo curvy: si utilizas tallas grandes y tu cuerpo destaca por sus curvas, este subtipo para ser modelo es el más adecuado para ti.

Hombres

En el caso de los chicos, lo más recomendable para ser modelo masculino es que tengas unos rasgos fuertes y, al mismo tiempo, demuestres que eres fotogénico frente a la cámara.

En cuanto a tus medidas, las más recomendables para esta profesión son:

– Estatura: entre 1,70 y 1,88 metros

– Peso: entre 60 y 75 kilos (aunque puede variar si se tiene en cuenta el índice de masa corporal)

– Tallas: entre una 40 y una 42 habitualmente.

Generalmente, la mayoría de los modelos masculinos son escogidos por su atractivo sexual y por sus capacidades para posar en diferentes situaciones, tanto en estudios interiores, como en exteriores.

Como curiosidad, normalmente, el vello corporal no es muy apreciado, así como tampoco los músculos largos en los brazos y en los muslos, ya que tienden a tirar de la ropa que se busca mostrar. Por el contrario, la piel clara y los dientes rectos son muy recomendables.

A diferencia de la carrera de una modelo femenina, que se debe enfrentar a la barrera de los 25 años, muchos hombres siguen trabajando en el mismo sector hasta casi los 50 años. Además, si un hombre decidir comenzar a ser modelo, suele ser común que lo haga a edades bastante tempranas, en torno a los 16 y los 17 años, aunque todo dependerá de su constitución y estructura corporal en ese momento.

Preparar un casting

Como en cualquier otra prueba de trabajo, existen consejos a tener en cuenta si quieres obtener unos buenos resultados en una selección para ser modelo. Entre las claves para no fracasar en un casting de modelos encontramos:

– Conócete a ti mismo. Nadie mejor que tú sabes cuál es tu versión perfecta, por lo que debes potenciarla al máximo. El espejo será una de tus mejores herramientas, utilízalo para practicar y posar como si de una cámara o jurado se tratase.

– Trabaja en tu propia casa. Antes de presentarte a un casting, debes saber muy bien cómo es el cliente para el que quieres trabajar. Es muy importante que conozcas sus trabajos previos y su forma de llevarlos a cabo. La improvisación siempre juega muy malas pasadas.

– Maños y uñas cuidadas. No es nada recomendable que lleves las uñas pintadas a una prueba de selección. En el caso de las mujeres, la ausencia de esmalte o un tono muy natural es lo más aconsejable. Respecto a los chicos, unas manos bien cuidadas te harán ganar muchos puntos frente a un jurado.

– Sin maquillaje. Tienes que poner en práctica la teoría de que menos es más. A la hora de presentarte a un casting, debes llevar un maquillaje muy natural, sin que llame demasiado la atención, pero remarcando tus puntos más fuertes, como los ojos, con una buena máscara de pestañas o los labios, con un tono en color claro.

Para Zara

Durante los últimos meses, Inditex, la compañía textil más grande del mundo, y responsable de diversas marcas, entre ellas, Zara, ha permanecido buscando modelos de prueba como referencia para definir el tamaño de sus tallas.

El anuncio publicado por la compañía de Amancio Ortega explica que este proceso de selección busca que los candidatos puedan trabajar junto a sus equipos de productos en el proceso de creación de las colecciones. Gracias a ellos, se pueden probar las diversas prendas desde el primer prototipo, para luego aplicar las modificaciones necesarias y realizar los escalados del resto de tallas.

¿Qué hay que tener para ser modelo? Respecto a las medidas requeridas son: 1,70 centímetros de estatura, entre 88 y 90 centímetros de contorno de pecho, 68-70 centímetros de cintura, entre 96 y 98 centímetros de cadera y 40 centímetros aproximadamente de hombro. En definitiva, estas referencias se corresponden con una talla M de la marca.

Con 14 años

Resulta bastante habitual que las agencias fichen a adolescentes, de entre 15 y 16 años, puesto que en la industria publicitaria y en el mundo de las editoriales se necesitan perfiles de todas las edades, incluidos menores. Sin embargo, para ser modelo a una temprana edad, hay que tener en cuenta una serie de requisitos. Te explicamos todo lo que se necesita para ser modelo adolescente.

– Siempre debes contar con el permiso explícito de tus padres. Ya sea para un trabajo, para apuntarte a una agencia de modelos, para ir a un casting, para un desfile o para asistir a una sesión fotográfica.

– Si eres menor de edad, no puedes hacer desnudos explícitos, ni artísticos y ni mucho menos fotos eróticas, ni siquiera aunque tengas la autorización explicita de tus padres.

– Si eres menor de edad, se esperará de ti un comportamiento profesional y responsable, siempre a la altura de las circunstancias, lo mismo que se exige a los adultos.

