Sabías Que...

Salud

Fórmula para calcular el peso ideal en mujeres y hombres

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres saber si te encuentras en tu peso ideal o si te sobran un par de kilitos? En la mayoría de los casos, el problema del sobrepeso no se encuentra únicamente en la ingesta descontrolada de la propia comida, sino en la forma en la que otros hábitos, relacionados también con la alimentación y el ejercicio físico, influyen de manera negativa sobre el cuerpo. Por ello, en la siguiente información te aportamos todos los datos para que puedas calcular peso ideal en función de diferentes parámetros, como la edad, la estatura o el sexo. De esta manera podrás saber cómo calcular peso ideal mujeres y en hombres.

¿Qué es el peso ideal?

El peso ideal es aquel que le permite a la persona tener un adecuado estado de salud, sentirse mejor y tener la máxima esperanza y calidad de vida. Por lo tanto, a la hora de calcular peso ideal de cada persona, este parámetro está determinado por diversos factores, entre los que se encuentran su constitución corporal, su edad y su sexo. En otras palabras, el peso ideal puede traducirse como peso saludable. Existen algunas páginas web que facilitan una calculadora peso ideal aunque también puedes hacer las cuentas tú mismo.

Fórmula para calcular el peso ideal, el IMC



Para determinar si una persona se encuentra por encima de su peso ideal o, por el contrario, está demasiado delgada, se utiliza el índice de masa corporal, también conocido como IMC. En este sentido, el cálculo para saber índice masa corporal es bastante simple y los datos obtenidos indican si el peso es correcto en función de la estatura. No pierdas detalle y obtén toda la información relativa a este tema.

El índice de masa corporal (IMC) es la fórmula más adecuada para determinar el peso ideal y saludable de una persona, teniendo en cuenta su estatura y peso actual. En algunas ocasiones, también es nombrado como BMI (Body Mass Index) o IQ (Índice de Quetelet).

Por regla general, el resultado que se obtiene puede certificar si tu estado físico, y de salud en general, es bueno, o si debes cuidarte en mayor medida.

¿Cómo se calcula?

Este dato se obtiene dividiendo el peso, expresado siempre en kilogramos, entre la altura, tenida en cuenta como metros al cuadrado. Para su cálculo, los nutricionistas afirman que no se pueden aplicar los mismos valores en el caso de los niños que en el de los adultos, cuyo IMC ideal se sitúa en un rango de entre 18,5 y 24,9.

Por tanto, para saber índice masa corporal en niños se utilizan los percentiles, es decir, una media en la que se establece el peso del niño, relacionándolo directamente con sus iguales en edad y sexo.

Finalmente, si el niño está en la media, se puede asegurar que mantiene el peso adecuado, mientras que si está por encima, dispondrá de un percentil bastante alto, y por lo tanto, tendrá obesidad. En el lado opuesto, si permanece por debajo de la media, se calificará como un bajo peso que debe ser vigilado por un médico.

Rango ideal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el sobrepeso en relación con un IMC igual o superior a 25, mientras que la obesidad se define con un índice de masa corporal igual o superior a 30. En general, estos dos umbrales son los más importantes, aunque existen otras muchas subdivisiones y excepciones.

Por ejemplo, a la hora de determinar la composición corporal de los deportistas, el cálculo del índice de masa corporal resulta prácticamente inútil, puesto que solo se tiene en cuenta el peso en general, independientemente de que esa cifra se corresponda, en su mayoría, con masa muscular o con grasa.

Un deportista que mida 1,77 y tenga un peso de 88 kilogramos, contará con un IMC de 28,09. Si seguimos los parámetros establecidos para saber índice masa corporal, esta persona entraría dentro de la clasificación de sobrepeso grado II, o lo que es lo mismo, preobesidad. Sin embargo, es muy probable que su porcentaje de grasa corporal no supere el 10%, por lo que esta medida del IMC no es vinculante ni válida.

En hombres

Mantener un buen porcentaje de masa corporal puede reducir las probabilidades de desarrollar diferentes problemas de salud, tales como enfermedades cardiovasculares o diabetes.

Por el contrario, tener una baja masa corporal magra, puede ser sinónimo de un aumento de los efectos secundarios de diversas medicaciones, entre otros problemas de salud relacionados.

La masa corporal magra ocupa generalmente entre el 60% y el 90% del peso corporal. En el caso de un hombre, se considera saludable cuando se encuentra por debajo del 75%. En el caso de los atletas, su porcentaje de masa corporal magra se sitúa entre el 81% y el 91%, aunque sus niveles de grasa son muy inferiores a la media.

En mujeres

El cálculo del porcentaje exacto de masa corporal magra no es sencillo, ya que los métodos más habituales para esta tarea contienen un cierto margen de error. En general, los hombres y las personas más jóvenes tienden a tener más masa corporal que las mujeres y las personas más mayores.

Sin embargo, una mujer con un porcentaje de masa corporal magra de menos del 68% se considera que se encuentra en un estado saludable.

Habitualmente, las mujeres tienen más grasa corporal que los hombres, incluso si existe entre ellos, en comparación directa, el mismo IMC, ya que ellas la necesitan en importantes momentos de su vida como el embarazo. Por ejemplo, una mujer con la grasa corporal entre 25 y 31 por ciento será considerada normal.

En niños

En este caso, para saber índice masa corporal de un niño se tiene que realizar el cálculo de la misma manera que en los adultos, aplicando la fórmula mencionada inicialmente en el texto, consistente en dividir el peso en kilogramos entre la altura al cuadrado, en metros.

Sin embargo, los criterios para interpretar estos datos son bastante diferentes, puesto que se debe tener en cuenta que la cantidad de grasa corporal cambia con la edad y, además, no es la misma para ambos sexos desde los primeros años de vida.

Para salir de dudas, puedes consultar las tablas que expone la OMS en su página web con los patrones de crecimiento de niños hasta 5 años, en relación con el IMC.

Peso ideal según estatura

Aunque todos pertenecemos a la misma especie, cada persona tiene un cuerpo diferente. Son muchas las variables que influyen en esta singularidad: la masa muscular, el peso total de los huesos o la grasa corporal, entre otros muchos factores. Esta peculiaridad provoca que el hecho de calcular peso ideal para cada persona resulte una tarea bastante complicada, sobre todo, por la dificultad a la hora de establecer unos parámetros estandarizados.

Si lo que buscas es obtener unos datos precisos sobre este tema, lo mejor es que acudas directamente y te dejes aconsejar por un experto nutricionista. Nadie mejor que este tipo de profesionales para determinar cuál es tu peso ideal. Aunque por otra parte, puede resultar útil, a modo de pequeña fuente de información, que consultes la siguiente tabla que establece la relación más recomendable entre peso y altura, con su correspondiente separación por sexos.

Peso y estatura en hombres

Estatura: 1’60 metros – Peso: 57-68 kilos

Estatura: 1’65 metros – Peso: 59-72 kilos

Estatura: 1’70 metros – Peso: 61-76 kilos

Estatura: más de 1’85 metros – Peso: más de 67 kilos

Peso y estatura en mujeres

Estatura: 1’45 metros – Peso: 45-59 kilos

Estatura: 1’52 metros – Peso: 47-62 kilos

Estatura: 1’60 metros – Peso: 50-67 kilos

Estatura: 1’65 metros – Peso: 53-71 kilos

Estatura: más de 1’70 metros – Peso: más de 53 kilos

Según la complexión

Para poder calcular correctamente el peso ideal de una persona, se debe también tener en cuenta su complexión. De lo contrario, la cifra obtenida puede tener una dudosa aplicación real.

Por ejemplo, en algunas ocasiones, el Índice de Masa Corporal (IMC) suele indicar sobrepeso en algunas mediciones, incluso, obesidad en personas musculosas, lo cual es un gran error. Por tanto, existen diferentes maneras de determinar la complexión.

Una de las más utilizadas es el conocido como Test de la muñeca, que consiste en medir la circunferencia de esta parte concreta del cuerpo. Una vez obtenido este dato, se divide tu altura en centímetros entre la circunferencia de tu muñeca, expresada también en la misma unidad de medida.

Según el resultado, la complexión se puede clasificar en pequeña (inferior a 11 en mujeres e inferior a 10,4 en hombres), mediana (entre 10 y 11 para mujeres y entre 9,6 y 10,4 para hombres) y grande (más de 10 para mujeres y más de 9,6 en el caso de los hombres).

Finalmente, puedes consultar diferentes tablas para calcular peso ideal en función de tu altura y tu complexión. Generalmente, para cada tipo de complexión se aporta un peso mínimo y un peso máximo, puesto que son los encargados de determinar el rango de peso ideal para cada franja de estatura.

En niños

El peso ideal de un niño varía en función de la edad y debe ser medido periódicamente hasta los 12 meses, puesto que un peso muy bajo o muy elevado puede perjudicar su crecimiento y revelar algún tipo de anomalía médico.

En el peso de un niño intervienen directamente diferentes factores como, por ejemplo, su alimentación, su rutina diaria, su actividad física, e incluso, su genética individual. Lo importante es que no esté muy delgado ni con exceso de peso, pues ambas situaciones pueden derivar en complicaciones físicas a largo plazo, como enfermedades cardíacas o deficiencias pulmonares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone de una tabla homologada, que se puede consultar gratuitamente y con total facilidad, en la que se recogen los valores de peso adecuados en función de la edad de cada niño. Sin embargo, resulta necesario vigilar exhaustivamente que no se produzcan en su cuerpo aumentos o disminuciones exageradas de peso. En este caso, se debe acudir de inmediato a un médico para que valore la situación del menor.

Para deportista

La práctica deportiva está asociada a la pérdida de peso. Por ello, es imprescindible saber cómo calcular tu peso ideal si eres deportista o practicas alguna disciplina de forma habitual.

Si tu respuesta es afirmativa, el peso debe estar siempre en relación a tu rendimiento deportivo. Para conseguir este objetivo, el control alimenticio es clave, manteniendo los nutrientes necesarios para asimilar el entrenamiento y consiguiendo nuevas mejoras. En este sentido, si tu nutrición no va acorde con tu grado de actividad física, aunque te esfuerces al máximo, no conseguirás los resultados esperados inicialmente.

Por tanto, si quieres calcular peso ideal como deportista, lo más recomendable es que sigas los siguientes consejos básicos. Toma nota:

Intenta realizar cinco comidas al día

Elimina los refrescos y el alcohol

Evita las harinas refinadas y decántate por alternativas integrales

Aumenta el consumo de proteínas a diario

Consume gran cantidad de fruta y verdura

No pases hambre a pesar de comer siempre equilibrado

Índice de grasa corporal

Debes tener mucho cuidado con este concepto, puesto que no es lo mismo que el índice de masa corporal (IMC). Para clasificar el nivel de lípidos de nuestro organismo se utiliza la grasa corporal relativa (porcentaje de GC). En la composición de cada cuerpo se diferencia entre la masa grasa y la masa libre de grasa (músculos y huesos, sobre todo). Por tanto, el índice de grasa corporal deja de lado la masa libre de grasa para su definición y su cálculo.

Normalmente, suele existe relación entre el porcentaje de grasa corporal y el IMC. Por ejemplo, si hay un alto índice de masa corporal es porque también existe una gran cantidad de grasa corporal, salvo en el caso concreto de los deportistas.

Fórmula para calcular el peso ideal en mujeres y hombres was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Fórmula para calcular el peso ideal en mujeres y hombres, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.