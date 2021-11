Ocio - Tecnología

Cómo hacer un álbum de fotos digital

Hoy en día nos hemos acostumbrado a compartir todas nuestras fotos en nuestras redes sociales. Sin embargo, hay una costumbre que se había perdido: preparar álbumes de fotos. Esto ha cambiado en los últimos años con la llegada del álbum de fotos digital. Con él podrás recopilar todos tus recuerdos de manera cómoda y rápida. Te contamos cómo hacer un álbum de fotos digital gratis online.

Crear álbum de fotos online

El álbum de fotos digital ha llegado para quedarse. A día de hoy existen infinidad de páginas web que te permiten crear tu álbum online para luego mandarlo a imprimir. A los pocos días lo recibirás en tu casa y podrás disfrutar de tus fotos siempre que quieras. Además, la libertad creativa crece enormemente, al tener la posibilidad de preparar álbumes con cientos de plantillas y recursos gráficos. Esto no solo hace muy divertida la tarea de maquetación, sino que te asegurará tener un producto pensado 100% por y para ti.

Gratis

Si bien hacer un álbum de fotos digital e imprimirlo es un producto de pago, hay una alternativa gratuita. Ésta es la de crear una versión online que podrás compartir digitalmente. Esta opción está disponible en muchas páginas, entre las que podemos destacar a MyAlbum. Eso sí, para ello tendrás que registrarte en su página web.

¿Dónde hacerlo?

Como decíamos anteriormente, existen infinidad de opciones en Internet para hacer un álbum de fotos digital. Aquí tienes una comparativa entre Fotoprix y Hofmann y decidir por este análisis de características cuál es mejor:

Libro fotos Fotoprix

Esta plataforma te ofrece la posibilidad de crear un álbum de fotos digital para cada ocasión. En cuanto a sus formatos, ellos distinguen los siguientes:

Fotolibro. Es un libro cosido y con papel satinado de 200 gramos. La encuadernación puede ser acolchada o la que ellos mismos llaman “rústica”, con tapas blandas de cartón de 300 gramos. En cuanto al número de páginas, podrás hacerlo desde las 48 hasta las 208 páginas.

Fotolibro PLUS. Tiene las mismas tapas que el anterior pero sus páginas tienen un gramaje de 400 gramos. Además, ofrece una apertura de 180 grados para que puedas poner tus fotos a doble página sin que éstas se corten.

Fotorevista. Con una encuadernación grapada con papel satinado de 150 gramos y cubierta de 200, se convierte en la opción más económica para hacer tu álbum de fotos digital. Está disponible desde las 8 páginas de contenido y hasta las 48.

ProBook. Es la versión más premium y ofrece la posibilidad de poner las tapas con símil piel. Las páginas interiores se imprimen en papel fotográfico, que aporta mayor definición a las fotografías.

En cuanto al sistema para preparar estos álbumes, Fotoprix te pide que instales su software de edición. En su página web te explican cómo hacerlo paso a paso con videotutoriales muy intuitivos.

Hofmann

El álbum de fotos digital Hofmann se ha convertido en una de las opciones más solicitadas por los usuarios. Quizás sea por la variedad de recursos gráficos que ofrece, por sus promociones o por lo intuitivo de su software de edición. Sea como sea, podemos calificar a Hofmann como el rey del álbum de fotos digital. Entre sus opciones, podemos destacar las siguientes:

Libro de fotos apaisado. Su encuadernación es de edición de lujo y resulta el más apropiado si quieres imprimir fotos panorámicas. En cuanto a su precio, está disponible desde los 39€.

Libro de fotos vertical. Su tamaño es el de un DINA4 vertical y podrás encontrarlo desde los 39€.

Libro de fotos maxi. Este tipo de libro destaca por lo original de su formato cuadrado. Eso sí, el precio se eleva ligeramente. Podrás obtenerlo desde 54 €.

Libro de fotos del año. Esta opción es nueva y te permite preparar un álbum de fotos digital de recopilación de todos los momentos vividos durante el año. Sus cubiertas irán enfocadas a esto y serán de gran originalidad. Puedes conseguirlo desde 39€.

Si te decides por Hofmann tendrás que instalar su software siguiendo los sencillos pasos que te dan en su web. Una vez hecho esto solo tendrás que maquetar el álbum a tu gusto y solicitar que te lo envíen a casa.

Photobox

Existen otras muchas páginas para hacer un álbum de fotos digital. Entre ellas, podemos encontrar a Photobox, que tal y como hacían las anteriores, pone a disposición de sus clientes distintos tipos de álbum de fotos digital. Así, podrás preparar una versión más estándar u otra más premium dependiendo del resultado final que busques conseguir. En cuanto a sus precios, también tendrás una gran variedad, con opciones desde los 16,95€.

El mejor álbum calidad precio

Es complicado nombrar una única plataforma como la mejor para hacer un álbum de fotos digital. Esto es así porque todas ellas sacan promociones con frecuencia que abaratan mucho sus precios. En todo caso, podríamos decir que la mayoría de los usuarios optan por los servicios de Hofmann para realizar sus libros. Aun así, nuestra recomendación particular es comparar entre las distintas opciones disponibles antes de realizarlo. Así conseguirás el mejor álbum relación calidad-precio casi con total seguridad.

Recomendaciones

Una vez que te has decidido por una plataforma, llega el momento de ponerte manos a la obra y hacer tu álbum de fotos digital. Para ayudarte en esta tarea, te damos algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Decide qué quieres contar en ese libro. Será mejor si organizas el contenido de tu álbum en lugar de incluir fotos al azar. Piensa si quieres recopilar las imágenes de tus últimas vacaciones, del nacimiento de tu hijo o de la última boda. Una vez lo tengas claro, podrás empezar.

Selecciona las fotos. Abre la carpeta en la que tengas todas tus fotos y selecciona aquellas que más te gusten. Eso sí, a la hora de hacerlo intenta que cuadren con el formato de libro que hayas seleccionado (apaisado, vertical, etcétera).

Piensa en el hilo argumental. Es importante tener claro en qué orden quieres presentar tus fotos. Así, si se trata de un viaje, por ejemplo, podrás incluir tus imágenes por orden cronológico.

Trastea con la aplicación para editar el software. Si no has hecho ningún álbum antes, es el momento de conocer el funcionamiento de la aplicación seleccionada. Recuerda que en la mayoría de las páginas web ofrecen tutoriales para aprender a utilizarlo.

Busca homogeneidad en las plantillas utilizadas. Es importante que haya coherencia visual entre todas las páginas del libro. Por ello, ten en cuenta que la temática o los recursos gráficos que utilices han de ser similares o complementarios.

No abuses de los fondos, marcos y efectos. Con esto solo conseguirás restar protagonismo a tus fotos.

Adapta el tamaño de las fotos a la calidad y resolución de los archivos. Así evitarás imágenes pixeladas que estropeen el resultado final de tu álbum.

Sigue estos consejos y tu álbum tendrá un resultado de gran calidad. Además, no te olvides de disfrutar del proceso, ya que desde el minuto uno estarás recordando todos los momentos vividos.

