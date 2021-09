Trabajos

Cómo trabajar en Zara y otras tiendas del Grupo Inditex

Si te gusta el mundo de la moda o de la decoración del hogar y estás buscando empleo, en esta guía te damos todas las claves para trabajar en Zara o en otras tiendas del grupo Inditex. Y es que formar parte de esta compañía supone empaparse del mundo de la moda, puesto que el grupo empresarial a través de sus ocho marcas se posiciona como una de las mayores compañías de moda en el mundo. Venden a un total de 202 mercados y poseen 7.000 tiendas repartidas en 96 mercados.

Trabajar en una de las tiendas del grupo Inditex supone formar parte de una de las áreas con mayor peso dentro de la empresa. Puesto que un 87% de la plantilla trabaja en este departamento que se compone de 152.057 empleados.

Desde la propia empresa consideran que este departamento de Tiendas es la principal fuente de talento. Destaca por ejemplo que el 50% de los Product Manager, de los que os detallaremos más adelante, proceden tras promocionar de las propias tiendas. También que el 66% de los puestos de responsabilidad en tienda se cubren de manera interna.

Aunque si lo que quieres es formar parte de la compañía, pero trabajar en el almacén o en tareas adminsitrativas, en esta otra guía te explicamos cómo trabajar en logística y oficinas de Inditex.

SEPTIEMBRE 2021: 64 ofertas de empleo para trabajar en tienda

Las tiendas del grupo Inditex necesitan personal para trabajar como dependientes y cubrir algún puesto concreto como responsable de selección.

La entidad busca a un total de 64 trabajadores para atender al público por toda España en las diferentes marcas de la compañía: Zara, Pull And Bear, Uterque, Massimo Dutti, Lefties, Oysho, Stradivarius, Zara Home, Bershka y Kiddy’s Class. Las ofertas se distribuyen principalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aunque también hay vacantes en Madrid y las Islas Baleares.

Si quieres apuntarte a alguna de estas ofertas, en el siguiente apartado te explicamos cómo enviar el currículum para inscribirte en el portal de empleo de Inditex.

Enviar mi currículum a Inditex

¿Quieres trabajar de dependienta en alguna de las tiendas de Inditex, pero no sabes cómo hacerlo? Enviar un currículum en ocasiones resulta una tarea muy aburrida. Así que para evitar perder tiempo en buscar la forma más directa para que el currículum llegue a la bolsa de empleo de Inditex, te exponemos los pasos necesarios para conseguirlo. Y la forma correcta para que el currículo llegue es enviarlo a través de su portal de empleo. Para acceder al portal existen dos vías: desde la página principal de Inditex en la pestaña de empleo del menú principal o a través de la página web del propio portal de empleo de Inditex Careers.

Para acceder a las diferentes ofertas de puestos de empleo, tienes que seleccionar el botón que dice ‘Ofertas’ y que se encuentra en la parte superior derecha del portal de empleo de Inditex.

Si seleccionamos ese botón se abre una nueva pestaña en la que aparece un buscador para que apliquemos diferentes filtros y busquemos un puesto de empleo acorde a nuestras preferencias. Los filtros que podemos aplicar son sobre el puesto de empleo, la marca, el país y la ciudad donde estás buscando empleo.

El buscador también permite seleccionar más de una opción por categoría. Por ejemplo, si no tengo preferencia por trabajar en una tienda en concreto, puedo seleccionar todas. De esta forma encontraremos todas las ofertas de empleo vigentes en cada una de ellas.

Si no realizas ninguna búsqueda específica, en esa misma página del buscador aparece un listado con las ofertas de empleo que se encuentran disponibles en el momento de la búsqueda. Incluyen puestos de empleo de todas las áreas y en todas las ciudades en las que el grupo tiene presencia como puedes observar en la imagen.

Para poder acceder a cualquiera de las ofertas de empleo de Inditex hay que registrarse en su portal de empleo. Una vez seleccionadas las cuatro categorías del puesto en el que más interés tenga para el demandante, aparecen las ofertas que cumplen con estos filtros y que se encuentran activas.

Si navegas por cada una de las ofertas te aparecerá la descripción principal del puesto, las funciones que hay que realizar y los principales requisitos. Encontramos también un botón verde junto con la descripción del puesto para poder inscribirse en la oferta de empleo.

El proceso de inscripción en el portal de empleo de Inditex implica la creación de un perfil, es decir, una cuenta. En caso de ya tenerla, sólo habría que iniciar sesión. Para crear la cuenta por primera vez hay que añadir tu correo electrónico, los datos personales y los del puesto en el que estamos interesados. Una vez creada, ya estamos inscritos en esta oferta.

El siguiente paso si la inscripción es aceptada por la empresa es hacer una entrevista grupal. En ella se desarrollan varias actividades y se realizan diferentes preguntas a los candidatos. Tras esta entrevista grupal, en caso de superarla, habrá que pasar otra última entrevista personal.

Si pensamos en Inditex, la primera marca que nos viene a la mente es Zara. Aunque en total el grupo empresarial se compone de un total de ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.

Cómo enviar el currículum a las tiendas de Inditex

Por otra parte, si tu objetivo es acceder a una oferta de empleo en una marca en concreto, a continuación te explicamos la forma de hacerlo. Debes saber que en todas las tiendas del grupo encontrarás una pestaña que dice: Inditex trabaja con nosotros. Desde allí podrás acceder a las diferentes ofertas de empleo. Te explicamos cómo hacerlo en cada una de ellas.

Zara empleo

Zara es la marca más conocida del grupo Inditex, puesto que es la pionera del grupo empresarial. La primera tienda abrió sus puertas en 1975. El procedimiento para inscribirse a una oferta de empleo de Zara es a través del portal de empleo de Inditex. En el menú lateral aparece la pestaña + INFO. Una de sus categorías es ‘Empresa’ y dentro aparece la pestaña Zara ‘Trabaja con nosotros’. En este apartado la propia página de Zara nos indica la dirección del portal internacional de empleo del grupo Inditex.

Pull&Bear

La marca de ropa Pull&Bear se caracteriza por la venta de ropa de estilo juvenil. Se trata por tanto de un producto menos formal que su predecesora, Zara.

Desde la propia página de Pull&Bear también podemos llegar al portal de empleo de Inditex. Encontramos la pestaña ‘Empresa’ en la parte inferior de la página web. Si accedemos aparece la sección ‘Trabaja con Nosotros’ podremos llegar al portal de empleo genérico de Inditex.

Stradivarius

Stradivarius está en la línea de Pull&Bear, marcada también por un estilo juvenil. En el caso de la web de Stradivarius, en el menú lateral aparece la categoría ‘Contacto’. A través de ella se muestra una página donde aparece la subcategoría ‘Nosotros’. Dentro, encontramos la sección ‘Trabaja en Stradivarius’ y el enlace también nos lleva al portal de empleo de Inditex.

Massimo Dutti

Massimo Dutti es una marca que vende ropa de alto standing. Dirigida a un público más maduro, se diferencia notablemente de las dos anteriores. La página de Massimo Dutti cuenta también con el apartado ‘Empresa’ y la subcategoría ‘Trabaja con nosotros’ que ofrecen el enlace directo al portal de empleo genérico de Inditex.

Bershka

Bershka se caracteriza por un estilo mucho más adolescente. Está destinado a un público más joven y con estilo menos formal. De la misma forma que en las marcas anteriores, desde la página web de Bershka podemos acceder desde el apartado ‘Empresa’ a ‘Trabaja con nosotros’, que nos derive al portal internacional de empleo de Inditex.

Oysho

Oysho es una marca especializada en ropa interior, pijama y lencería. Desde la página web de Oysho aparece en la barra lateral la pestaña ‘INFO’ y la subcategoría ‘Sobre Nosotros’. A través de esta pestaña indican la dirección concreta del portal de empleo de Inditex.

Trabajar en Zara Home

Zara Home es la única marca del grupo empresarial de Inditex que no se dedica a producto textil. Es una marca especializada en decoración de hogar. En la parte inferior de la página web aparece la sección ‘Compañía’. Al desplegar esta pestaña nos encontramos con la sección ‘Trabaja con Nosotros’ que nos dirige a la página genérica del portal de empleo de Inditex.

Uterqüe

Aunque menos conocida, es una marca de estilo formal más similar a las prendas de ropa de Zara. En este caso, no existe ninguna pestaña en la página web de la marca que nos permita acceder al portal de empleo de Inditex. Hay que acceder directamente desde la página web del portal Inditex Career ya visto arriba.

¿Puedo entregar mi currículum en mano?

No. En la página web del portal de empleo no indican que exista esa posibilidad. Es mejor acceder a las ofertas de empleo mediante el portal de empleo de Inditex.

Tipos de empleo en tienda

En el área de Tiendas encontramos diferentes tipos de empleo. Uno de ellos es el empleo de dependienta. Es la persona que mantiene el contacto directo con el cliente. El o la que asesora y ayuda al cliente a encontrar el producto.

Destaca también el puesto de visual merchandiser, o responsable de imagen de tienda. Es la persona que decide cómo se presenta el producto. Además toma las decisiones de coordinación para mantener una buena imagen de la tienda y así impulsar la venta.

Directores de tienda. Son los máximos responsables que llevan la gestión de la tienda. Cabezas de equipo que realizan seguimiento de las ventas y buscan estrategias para impulsarlas.

Por último destaca el puesto de operaciones. Son los encargados de coordinar el almacén de la tienda. Deben asegurar la llegada de productos, su almacenaje, preparación y distribución.

