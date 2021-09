Trabajos

Buscar trabajo

Cómo trabajar en Inditex, logística y oficinas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría ser un miembro más de la comunidad de empleados del grupo Inditex? En este artículo exponemos todas las claves para enviar tu currículum a la empresa: Los requisitos y perfiles que demandan, los sueldos y los pasos a seguir para poder inscribirte en una de las ofertas de empleo en Inditex… Actualmente es una de las mayores compañías de distribución de moda del mundo.

Inditex es un grupo multinacional empresarial que ofrece gran variedad de puestos de empleo divididos en cuatro principales áreas: Tienda, producto, logística y oficinas. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para acceder a una oferta de empleo para trabajar en el área de logística y oficinas del empresario gallego Amancio Ortega. Y si lo que quieres es trabajar de cara al público en las tiendas de alguna de las marcas de la compañía, en esta otra información te explicamos cómo trabajar en Zara y otras tiendas del Grupo Inditex.

El departamento de logística del grupo Inditex permite que dos veces por semana lleguen los nuevos productos a las diferentes tiendas por el mundo. Este departamento se compone de un total de 12 fábricas y supone el 5% del grupo empresarial. Es además un ejemplo logístico a nivel mundial y da empleo a 9.929 personas.

Cómo enviar mi currículum para trabajar en logística

¿Quieres trabajar en un almacén del grupo Inditex y no sabes cómo hacerlo? La forma más directa y sencilla de enviar el currículum a la bolsa de empleo de Inditex es a través de su portal de empleo Inditex Careers. Para ello, sólo tienes que acceder al portal, crear una cuenta con un usuario y una contraseña, acceder al puesto de empleo que más te interese y darle al botón verde que dice ‘Inscribirse’, tal y como puedes ver en la imagen.

¿Puedo entregar mi currículum en mano?

No. En el portal web de empleo de Inditex no especifican que el currículum pueda entregarse en mano en los propios almacenes del grupo. Recomendamos seguir los pasos mencionados e inscribirse en las ofertas mediante su portal de empleo.

Tipos de empleo

Dentro del área de logística de la empresa multinacional Inditex hay diferentes subcategorías que desarrollan puestos de trabajos concretos. El más conocido es el puesto de mozo de almacén. Son los que se encargan de la recepción, almacenaje, preparación y distribución de los productos con una finalidad: su llegada a tienda de forma rápida y eficiente.

Otra de las subcategorías es la de logística y operaciones. Su principal actividad consiste en diseñar estrategias de carácter logístico. También desarrollan y ponen en marcha operaciones y sistemas informativos.

Por último destaca el área de importación, exportación y transporte. Se encargan del trayecto de los productos para asegurarse la llegada a su destino.

TRABAJO OFICINAS

El área de oficinas del grupo Inditex gestiona los procesos de negocio de la empresa. Este departamento incluye también el diseño de tienda, de la imagen y el propio cuidado de las personas. Este departamento de servicios centrales supone un 7% total del grupo empresarial. Se compone de 11.547 trabajadores.

Cómo enviar el CV

La forma de enviar el currículum para optar a un empleo de las oficinas del grupo Inditex es a través de su portal de empleo. El procedimiento es el mismo explicado para anteriormente.

Tipos de empleo

Dentro del área de oficinas encontramos diferentes puestos de empleo, como los relacionados con la sostenibilidad. Los empleados de este departamento se encargan de velar para que cada uno de los procesos cumpla los requisitos en materia social, laboral y medio ambiental.

El área de comunicación tiene como principal función el mantenimiento de la imagen corporativa.

Por último, los puestos de empleo relacionados con la arquitectura son los que se basan en la imagen arquitectónica y decorativa de las tiendas. Gestión de obras y proyectos alineados con el merchandising del producto.

TRABAJO EN CREACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTO

El área de producto es la base de todo el grupo empresarial. Es el departamento donde se crea la moda que se distribuye y vende a todos los clientes. Aunque solo supone el 1% de las personas contratadas por la empresa (853 empleados).

Como enviar el currículum

Al igual que hemos visto para otros departamentos, la forma de enviar el currículum para optar a un empleo relacionado con el área de producto es a través del portal de empleo.

Tipos de empleo

En esta categoría encontramos al diseñador de los productos. Son los que están al tanto de las nuevas tendencias y de la ropa de temporada. Sus labores consisten en selección de tejidos, color y fornituras. Deben mantenerse en coordinación con el equipo de patronaje.

Otro de los puestos de empleo de esta área es el de compradora. Son los que se encargan de lanzar finalmente los productos y de realizar su seguimiento además de la negociación con proveedores. Su labor pasa también por supervisar todas las fases desde la producción hasta la llegada de la prenda a la tienda.

Los puestos de Product Manager vinculan a diseñadores con los compradores y las tiendas. La piedra angular. Su principal función es adaptar las colecciones a las necesidades de cada país mediante los análisis de mercado.

SUELDOS

Según cifras que aparecen en el informe anual de 2018 elaborado por la compañía, se establecen tres categorías profesionales que marcan diferencias salariales.

– El salario medio en la categoría profesional de dirección alcanza los 47.804 euros anuales.

– En la categoría de responsable, el salario medio anual es de 27.963 euros.

– En la categoría de especialista el sueldo es de 18.480 euros anuales.

La distribución de la plantilla de la empresa muestra que la categoría profesional con más empleados es la de especialista. Supone un 84% del total. Los especialistas son los empleados con impacto por contribución individual.

Los puestos de responsable suponen un 12% del total de la plantilla. Son los grupos de trabajo interdepartamentales.

Por último, los puestos de dirección son el 4% del total de la empresa. Son los responsables de grupos de trabajo interdisciplinares.

CONTRATOS

La página web de Inditex destaca que uno de sus principales compromisos es la calidad en el empleo. Y es que el 73% de los profesionales pertenecientes al grupo tienen un contrato indefinido. Los contratos que se ofrecen desde el grupo empresarial Inditex son tanto temporales como indefinidos. Los contratos poseen diferentes condiciones en función del área de trabajo.

Como Inditex es una empresa de industria textil, existen periodos en los que la demanda de empleados es mayor como por ejemplo en periodo de rebajas o campañas de verano y navidad.

Esta mayor demanda se refleja en muchas áreas. Desde personal en tienda para ayudar en los momentos de mayor intensidad de trabajo con el cliente hasta en las áreas de logística. Porque cuando más se vende hay más demanda de producto y, por tanto, más pedidos tienen que prepararse y distribuirse desde los almacenes.

En el área de logística y almacén realizan muchos contratos temporales en las temporadas de mayor volumen de trabajo: Rebajas, Navidad y verano. Los contratos temporales suelen ser de uno o tres meses con posibilidad de renovación. En el caso de las propias tiendas físicas, los contratos durante este tipo de periodos de mayor venta suelen hacerse por horas semanales.

El informe anual de 2018 de Inditex muestra los porcentajes de contratos temporales e indefinidos. Los datos evidencian que de las mujeres contratadas, un 74% son indefinidas y un 26% temporales. En el caso de los hombres, un 71% son indefinidos y un 29% temporales.

Por franjas de edad, el 37% de los menores de 30 años son temporales y el 63% indefinidos. Los trabajadores de entre 30 y 40 años son un 86% indefinidos y un 14% temporales. Por último, un 93% de los mayores de 30 años son indefinidos y un 7% temporales.

En cuanto a la categoría profesional, el 90% del persona de dirección es indefinida y el 10% temporal. Los responsables son un 88% indefinidos y un 12% temporales y los empleados especialistas son el 70% indefinidos y el 30% temporales.

En cuanto a la estabilidad profesional, el 10% de la plantilla acumula más de 10 años en la empresa. El 12% lleva perteneciendo a la empresa entre 5 y 10 años y el 70% de sus empleados lleva menos de cinco años perteneciendo a ella.

FORMACIÓN

La formación de los empleados es clave en Inditex. Además del periodo de aprendizaje inicial, cada área posee programas específicos alrededor de las diferentes actividades. También se ofrecen formaciones especializadas en mejorar las habilidades con los idiomas.

Los datos aportados por la compañía reflejan que más de 146.000 personas participaron durante el último ejercicio de programa de formación y desarrollo de potencial interno. En total, en 2019 se han dedicado 2,7 millones de horas de formaciones entre sus trabajadores.

REQUISITOS

Los requisitos específicos para formar parte del grupo Inditex vienen detallados en cada una de las ofertas de empleo. Las principales condiciones que demandan desde el grupo empresarial suelen estar relacionados con la experiencia en el sector, los idiomas, el nivel de estudios, la disponibilidad y el lugar de residencia.

Desde esta cadena de industria textil se busca que los empleados mantengan un alto compromiso con la empresa, la capacidad de trabajar en equipo y el interés por contribuir a la mejora de la compañía.

Edades más demandadas para formar parte de Inditex

No hay estipulada una edad concreta que sea más demandada para poder formar parte del grupo Inditex. Las diferentes áreas de actividad de la empresa permiten un gran abanico de edad en función del puesto concreto de empleo.

Según los datos del informe de 2018 del grupo hay empleados que forman parte de la empresa desde menos de 30 años hasta 40. Sin embargo la franja de edad más presente es la de personas de menos de 30 años. Suponen el 62% de la plantilla. Las personas de entre 30 y 40 años son el 28% y por último las personas mayores de 40 años representan el 10% de la plantilla.

Consejos para pasar la entrevista de trabajo en Inditex

¿Quién no se pone nervioso al hacer una entrevista? Tranquilos. El grupo Inditex establece en su página web una serie de consejos para que la entrevista vaya sobre ruedas. Se resumen en tres grandes puntos:

– Mostrarse de forma sincera, no interpretar un papel. Hay que ser uno mismo y mostrarse con naturalidad.

– Interés por la compañía. En este punto señalan que interés no significa saberse de memoria cada una de las tiendas o productos de Inditex. Consiste en ofrecer opiniones sobre el grupo empresarial y aportar ideas sobre cómo poder mejorarlo.

– Por último, Inditex quiere que sus trabajadores cumplan algunos de los siguientes requisitos para incorporarse a la empresa: “Todoterreno, motivada, dinámica, internacional, creativa, enérgica, ingeniosa, inventada, proactiva y activadora”, tal y como indican desde la propia web.

Ventajas laborales

Trabajar en Inditex tiene una serie de beneficio:

– La oportunidad de crecer. Es el crecimiento de los propios trabajadores lo que permite a la compañía evolucionar. Por este motivo el grupo empresarial posee programas como Intalent o Inditex Go que tratan de identificar el potencial e interés de los miembros de la plantilla.

– El aprendizaje constante mediante programas de formación interna.

– El descuento en los precios de las marcas Inditex para los empleados. Las personas que trabajan en el grupo Inditex poseen una tarjeta que les proporciona un 25% de descuento en todas las marcas del grupo Inditex.

– Proyectos solidarios. Convierten a los trabajadores en embajadores solidarios del grupo con el fin de contribuir a la mejora de la sociedad.

– Comunicación abierta mediante la estructura horizontal de la organización y jerarquía plana.

– Con la tecnología muy presente. Siempre pendientes de las últimas novedades.

Programas sociales

Inditex se caracteriza por participar en programas que fomentan la inclusión social. Desde 2006 están presentes en el programa Equal Diversidad Activa. También en diferentes planes de Igualdad con iniciativas y protocolos de actuación por acoso sexual. También cuentan con iniciativas que luchan contra la discriminación de personas LGTB.

Uno de los programas más destacados es el programa ‘Salta’. Consiste en impulsar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión en diferentes áreas: tiendas, fábricas y centros logísticos. Gracias a este programa un total de 1.170 personas se han incorporado a la plantilla de Inditex. De todos ellos, actualmente, el 67% trabaja en la campaña.

Programa FOR&FROM para discapacitados

Este programa está dedicado a personas con discapacidad. Las tiendas for&from dan empleo estable a este colectivo de personas con discapacidad física, intelectual y trastorno mental. Se trata de un proyecto que desde que se inició en 2002 se ha puesto en marcha en 15 tiendas y da empleo a 20 personas discapacitadas.

En definitiva, tal y como se especifica en el propio portal de empleo de Inditex, el principal objetivo es que cada persona, tal y como es, desarrolle su máximo potencial como parte de un equipo diverso, creativo e innovador.

Inditex es una empresa que posee una plantilla de más de 174.000 empleados bajo la filosofía right to wear que se basa en la sostenibilidad y cuya presencia está repartida por todo el mundo.

Cómo trabajar en Inditex, logística y oficinas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo trabajar en Inditex, logística y oficinas, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.