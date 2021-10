Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo maquillarse de forma natural

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Qué necesito para maquillarme y que quede natural? ¿Por dónde empiezo? Éstas son algunas de las preguntas habituales que cualquiera puede hacerse cuando quiere maquillarse y nunca antes lo has hecho. Si te planteas estas cuestiones, toma nota de los consejos que te damos a continuación para saber cómo maquillarte de forma natural y conseguir un acabado profesional.

Elementos básicos

Saber qué necesitas para maquillarte no siempre es una tarea sencilla. Por eso a continuación detallamos los principales productos que no deben faltar en tu neceser de pinturas. Además, aquí te dejamos un enlace en el que puedes consultar cuáles son los mejores productos para maquillarte por primera vez que puedes comprar. Bases, coloretes, pinceles, sombras, pintalabios etc. Son muchos los materiales que podemos llegar a usar para maquillarnos. Aunque por otra parte, no todos estos productos tienen por qué ser imprescindibles para empezar a pintarnos. Así que si solo te estás iniciando y quieres saber cómo maquillarte de forma natural, te contamos lo que necesitas para comenzar.

Base de maquillaje

¿Qué tipo de maquillaje necesito? Ésta es la clave para dar a tu piel un aspecto terso y unificado. Para ello, puedes decantarte por muchos tipos de maquillajes: líquido, en espuma, en polvos etcétera. El acabado puede ser variado, pero lo más importante es decidirse por el que más se amolde a tu piel. Por ejemplo, si tienes la piel grasa, la mejor opción será la del maquillaje en polvo. En todo caso, esto variará dependiendo de tu caso concreto y por supuesto, de con qué tipo de base te sientas más cómodo maquillándote. ¿Nuestra recomendación? Déjate ayudar por los asesores de tu tienda de maquillaje y vete probando distintos productos hasta dar con el que más te guste.

Corrector

Este producto te ayudará a tapar las ojeras o incluso los granitos o rojeces que puedas tener. Eso sí, dependiendo de la zona a ocultar, deberás escoger uno u otro color. Por ejemplo, si quieres tapar las ojeras, lo ideal será decantarte por un corrector en tonos amarillentos. Si por el contrario, lo que quieres es tapar granos, opta por uno verde.

Colorete

Los hay de distintos tonos: rosado, coral, ocre… Escoge aquel que más te guste para dar un aspecto perfecto a tu rostro. En cuanto a los acabados, debes saber que también los hay muy diferentes para adaptarse a tu tipo de piel. Por ejemplo, si la tuya es seca, te aconsejamos que optes por los coloretes en crema.

Lápiz de ojos y máscara

El lápiz te ayudará a dar profundidad a tu mirada. Puedes aplicarlo sobre la línea de agua o incluso como delineador sobre el párpado, bien pegado a las pestañas. En cuanto a la máscara, ésta será la encargada de completar tu mirada. Agrandará el ojo y le dará un aspecto mucho más definido.

Sombras de ojos

Si estás empezando, te aconsejamos que te hagas con una paleta de sombras en tonos básicos. Tal vez un beige que te pueda servir como primera capa o para iluminar, un marrón, un negro o un perla. Por supuesto, si eres más atrevido, lánzate a por un verde o azul más claro para conseguir un look original.

Brochas y pinceles

Empieza con una para el maquillaje, otra para el colorete y un par de ellas para las sombras de ojos. Eso sí, sé muy exigente con su limpieza. Lávalas frecuentemente para que se mantengan los colores y, por supuesto, para evitar que se acumulen las bacterias. En supermercados como Carrefour, Alcampo o Mercadona encontrarás algunas a muy buen precio.

Barras de labios

En este punto puedes dar rienda suelta a tu imaginación. Piensa en el look que quieres conseguir y atrévete a arriesgar. Eso sí, si lo que quieres es un aspecto natural, apuesta por un nude, rosa claro o incluso un gloss brillante. Tus labios lucirán perfectos sin necesidad de llamar mucho la atención.

Guía para maquillarse

Una vez que tenemos claros todos los productos que vamos a necesitar, es la hora de aprender las primeras técnicas para pintarnos. ¿La clave? Dividir el trabajo en zonas, aplicando de distinta manera el maquillaje en el rostro, en los ojos, etcétera.

Paso a paso

Lo más importante para conseguir un resultado perfecto a la hora de maquillarme el rostro es conseguir que la primera capa no se note. Tu piel debe estar perfecta sin que parezca que llevas cientos de productos en ella.

Limpia tu piel. Será fundamental eliminar la suciedad del cutis antes de aplicar cualquier producto. Así pues, lava tu cara con tu limpiador habitual o incluso con jabón neutro antes de empezar. Hidrata el rostro. Para que quede radiante será necesario tener la piel bien hidratada. Así que escoge la crema que mejor se adapte a ti, aplícala y espera a que se absorba por completo. Ponte el corrector. Distribúyelo en las zonas que necesites escogiendo el color idóneo para cada una de ellas. Aplica la base. Lo más importante en este punto es escoger el maquillaje de tu tono. Se trata de que no se note el corte, así que opta por un color parecido al de tu piel y extiéndelo por todo el rostro evitando el efecto careta. Es decir, no cubras solo tu cara, sino también el cuello y orejas si es necesario. Para aplicar el producto puedes usar una brocha o una esponja, si te resulta más cómodo. Fija tu maquillaje. Para ello puedes utilizar polvos traslúcidos o incluso con algo de color, si quieres oscurecer un poco más el tono de tu piel. Con ello ayudarás a que el maquillaje dure más y evitarás brillos incómodos. Ponte el colorete. Éste potenciará tus pómulos y dará vida a tu rostro. El truco estrella para aplicarlo es poner la boca como si fueses un pez, metiendo los carrillos hacia dentro. Así se marcarán los pómulos y sabrás por donde aplicarlo con mayor facilidad. Eso sí, recuerda empezar por la mitad del rostro y extenderlo hacia la sien difuminando bien los bordes.

Maquillarse los ojos

Saber cómo maquillar bien los ojos es todo un arte y dependerá siempre del tipo de look que quieras conseguir:

Escoge un tono claro y utilízalo para el pliegue del párpado en su zona central. Opta ahora por una sombra más oscura y aplícala sobre la esquina de tu ojo, difuminándola muy bien. Utiliza una sombra más clara y brillante o incluso un iluminador y aplícala sobre la zona del lagrimal. Así conseguirás que tu ojo brille mucho más. Ponte tu lápiz de ojos. Aplícalo primero sobre la línea de agua. Después, utilízalo como eyeliner y pinta una línea fina en tu párpado, muy pegada a las pestañas. Quizás este punto sea el más complicado, pero con práctica acabarás consiguiéndolo. Aplica la máscara de pestañas. Para terminar, ponte el rímel en las pestañas superiores e inferiores. Intenta no darle muchas capas para evitar que las pestañas se peguen entre sí.

Con esto habrás completado tu look. Ahora solo quedará decidir si quieres darle algo de color a tus labios. Si es así, opta por un tono que no se pelee con las sombras de ojos. Es decir, dale protagonismo a una de las dos zonas. Si has optado por una mirada oscura y penetrante, apuesta por unos labios en tonos más nude. Si por el contrario, quieres que la protagonista sea tu boca, usa sombras más neutras en los ojos y arriésgate con un color intenso para tus labios. ¡Estamos seguros de que el resultado será espectacular!

Cómo maquillarse de forma natural was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo maquillarse de forma natural, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.