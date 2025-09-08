La falta de coordinadores de bienestar en las escuelas pone en riesgo a los estudiantes, según UNICEF

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Qué impacto puede tener en la salud mental juvenil la ausencia de coordinadores de bienestar en los centros educativos? Esto es lo que se ha planteado UNICEF España que, ante el regreso a las aulas, destaca que la figura del coordinador de bienestar y protección es crucial para la detección temprana de problemáticas relacionadas con la salud mental y la violencia en el entorno escolar. Sin embargo, un reciente informe de la organización —titulado ‘Los centros educativos como garantes del bienestar y la protección‘— indica que, dos años después de su creación, esta figura no se ha implantado completamente en ninguna de las comunidades autónomas del país y solo dos comunidades autónomas cuentan con un coordinador de bienestar escolar.

“La figura del coordinador de bienestar y protección empezó a funcionar hace ya dos cursos escolares, pero su avance ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas”, advierte Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España. “Si queremos garantizar que todo el alumnado de nuestro país inicie el curso en un entorno seguro y protector, es necesario poner en marcha medidas que agilicen la correcta implantación de esta figura en todos los centros educativos, independientemente de la región en la que se encuentren”.

Situación actual

El análisis de UNICEF revela que solo dos comunidades autónomas han definido y concretado las funciones del coordinador de bienestar y protección. Ocho más han regulado la liberación horaria necesaria para el ejercicio de esas funciones, aunque solo tres establecen un mínimo de cinco horas semanales. Además, se ha observado que, a pesar de que la mayoría de estas comunidades han llevado a cabo formaciones iniciales, más del 80% de los territorios aún deben instruir a los docentes que asumirán esta responsabilidad. Esta falta de homogeneidad en la formación genera desigualdades en la protección del alumnado, un aspecto preocupante considerando la importancia que tiene este rol, enfatizan desde UNICEF.

Importancia del coordinador de bienestar

El coordinador tiene un rol fundamental en la prevención y detección temprana de problemas de salud mental entre el alumnado, lo que contribuye al bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. UNICEF ha identificado varios desafíos en la implementación de esta figura, siendo los más significativos:

La falta de una definición clara de sus funciones.

Formación especializada insuficiente para los coordinadores.

Escasa dotación de recursos y horas para un desempeño efectivo.

Con el objetivo de abordar estos desafíos, UNICEF propone las siguientes recomendaciones:

Proporcionar recursos proporcionados al número de estudiantes, recomendando idealmente 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos.

Definir claramente las funciones del coordinador, adaptándolas a la realidad de cada comunidad autónoma.

Incidir en la promoción y prevención del bienestar mental, integrando estas prácticas en la planificación escolar y no dejándolas como acciones aisladas.

Mejorar la coordinación entre instituciones, de manera que el coordinador desempeñe su función como un enlace efectivo entre el centro educativo, los servicios sociales y sanitarios, permitiendo una respuesta integral ante situaciones de riesgo.

Establecer una formación especializada en tres niveles: elemental para todo el personal docente, y básico y superior para los coordinadores en sí.

“Sin tiempo, sin formación y sin reconocimiento, el coordinador corre el riesgo de ser una figura simbólica, y sin respaldo institucional, esta figura no podrá cumplir su propósito preventivo y protector, algo que solo perjudicará a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, concluyó Contreras.

Contexto y estadísticas preocupantes

Desde el curso 2022-23, todos los centros escolares de España deben contar con un coordinador de bienestar y protección, según lo estipulado por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta implementación es especialmente relevante, dado el alarmante estado de la salud mental infanto-juvenil en el país: