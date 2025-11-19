El 81% de los españoles considera que un hogar limpio y ordenado potencia su bienestar emocional

NOTICIA de de Javi Navarro

La limpieza profunda en otoño es tendencia. Según un estudio paneuropeo realizado por Samsung, el 81% de los españoles opina que un hogar limpio y ordenado mejora notablemente su bienestar emocional. Este dato resalta una relación más intensa entre la limpieza y la salud mental en comparación con la media europea, donde el 77% comparte una opinión similar. A su vez, el estudio revela que el 44% de los europeos se siente más inclinado a realizar una limpieza exhaustiva en otoño que en primavera, una tendencia que está ganando popularidad en España.

La limpieza como refugio en los meses fríos

Para muchos, el ritual de limpieza otoñal se convierte en una manera de restaurar el orden y preparar el hogar para los meses de frío. En este contexto, el 77% de los europeos considera que un hogar acogedor actúa como un “botón de reinicio” mental durante la temporada en que los días son más cortos. La necesidad de confort, que en España alcanza al 83% de la población, subraya la importancia de un ambiente que irradie calma y seguridad. Además, el 61% de los españoles percibe el desorden como uno de los principales obstáculos para crear un espacio acogedor, superando así el promedio europeo (58%).

España, a la cabeza en cuidado del hogar

El informe también señala que en España, el 68% de la población dedica entre una y cuatro horas semanales a la limpieza, un porcentaje superior al 55% registrado en toda Europa. Además, el 18% de los españoles invierte de 5 a 6 horas en esta tarea, frente al 15% de los europeos. En cuanto a la tecnología utilizada, el 34% de los españoles prefiere un robot aspirador, en comparación con el 28% de la media europea—lo que evidencia una mayor inclinación hacia la ayuda tecnológica en el hogar.

Las aspiradoras sin cable lideran la preferencia

En lo que respecta a dispositivos, la aspiradora sin cable se posiciona como la opción más deseada, alcanzando el 38% de preferencia en España y el 41% en Europa. Estos hallazgos ponen de manifiesto una creciente demanda de soluciones tecnológicas que optimicen las tareas domésticas, contribuyendo a crear hogares más sostenibles y saludables.

Pequeños logros, grandes beneficios emocionales

Un hito interesante revelado en el estudio es la percepción de que los pequeños logros de limpieza impactan positivamente en el estado de ánimo: el 72% de los europeos y el 81% de los españoles reconoce dicho efecto. Para ello, Samsung propone la automatización de procesos de limpieza mediante su app SmartThings —el ecosistema inteligente de Samsung que conecta dispositivos, electrodomésticos y servicios— para programar dispositivos optimizando el consumo energético y fomentando así una sensación duradera de bienestar. En definitiva, permite que la tecnología se adapte a las necesidades de los usuarios de manera intuitiva, transformando la rutina del hogar en un espacio equilibrado y agradable.

La conexión entre confort y tecnología

Ricardo Carrasco, director de negocio para Digital Appliances en Samsung España, destaca la correlación entre la tecnología y el confort en el hogar. “El otoño se ha convertido en la estación perfecta para reconectar con el hogar y cuidar del bienestar personal. Nos movemos hacia un nuevo modelo de hogar inteligente, donde el confort no depende únicamente de la decoración, sino de la interacción entre las personas, el entorno y la tecnología”, menciona Carrasco.

Consejos para mejorar el bienestar a través del orden

Vanesa Travieso, coach de organización y creadora de Ponorden.com, ofrece cuatro claves para mantener el equilibrio en el hogar: