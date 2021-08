Ocio - Tecnología

Cómo eliminar una cuenta de Instagram

Eliminar una cuenta de Instagram es un proceso rápido y sencillo. En pocos minutos y con tan sólo un dispositivo que tenga conexión a Internet puedes hacer desaparecer tu perfil, las imágenes y las historias de la red social, tanto de forma definitiva como temporal. En esta guía te explicamos cómo eliminar una cuenta de Instagram y también cómo recuperarla tras haberla borrado, por si cambias de opinión.

Eliminar una cuenta de Instagram para siempre

Para eliminar una cuenta de Instagram sólo necesitas tener un dispositivo con conexión a Internet y acordarte de la contraseña porque la vas a necesitar para acceder e iniciar sesión. Si la has olvidado, no te preocupes porque en apartados posteriores te explicamos cómo recuperar la contraseña de una cuenta de Instagram.

Lo primero que tienes que hacer para borrar tu cuenta es acceder a la página oficial de Instagram e iniciar la sesión de tu cuenta en el ordenador. Con la sesión iniciada, tienes que acceder a este enlace específico para eliminar tu cuenta.

Al acceder, la compañía te pregunta el motivo por el que quieres borrar la cuenta. Tienes que marcar una opción de todas las que aparecen en pantalla:

Problemas para empezar

He creado otra cuenta

Me preocupa mi privacidad

Quiero eliminar cierto contenido

Me desconcentra demasiado o estoy muy ocupado

Demasiados anuncios

No encuentro personas a las que seguir

Otro motivo

Para eliminarla para siempre tienes que volver a introducir la contraseña. En este momento, como puedes ver en la imagen, Instagram fija un día en el que se borrará de forma definitiva todo lo que hay en tu cuenta. La red social da este plazo, de en torno a un mes, por si algún usuario cambia de opinión y quiere volver a recuperarla.

Y listo. Desde este momento todos los datos y archivos que tuvieras subidos a la red social se ocultan hasta la fecha fijada que te indiquen, cuando desaparecerán las fotos, vídeos, seguidores, me gustas y comentarios.

Un consejo. Asegúrate de tomar la decisión con total seguridad porque Instagram no te permite volver a crear una cuenta con el mismo nombre o usuario que tenía la que has eliminado. Aunque si te arrepientes y cambias de opinión, tienes un plazo de unos 30 días para iniciar sesión de nuevo en cualquier dispositivo y evitar la eliminación de tu cuenta.

El ejemplo que te hemos mostrado en imágenes lo hemos realizado desde un ordenador. Aunque también es posible borrarla desde el teléfono, pero no desde la aplicación de Instagram. Para eliminar tu cuenta de Instagram desde el móvil tienes que acceder al enlace que te hemos dejado en este apartado y realizar el mismo proceso que hemos explicado para el ordenador.

Cómo recuperar una cuenta de Instagram

Si has eliminado tu cuenta para siempre, dispones de un mes de plazo para recuperarla. El proceso es muy sencillo. Para volver a tener todos los datos y archivos de tu cuenta sólo tienes que iniciar sesión con tu usuario y contraseña antes de la fecha límite fijada por Instagram.

Tal y como muestra la imagen, en este caso tendríamos hasta el 16 de septiembre para iniciar sesión y evitar que la cuenta se elimine. Una vez transcurrido el plazo, no hay posibilidad de recuperar la cuenta.

Al iniciar sesión, Instagram te mostrará el siguiente mensaje en la pantalla para preguntarte si quieres conservar la cuenta o quieres continuar con el proceso para borrarla. Para recuperarla sólo tienes que seleccionar el botón ‘Conservar cuenta‘.

Cerrar la cuenta de forma temporal

Si sólo quieres permanecer un tiempo alejado de las redes, pero no quieres borrar tu cuenta, puedes cerrarla de forma temporal. A través de esta opción, tu cuenta así como los datos, imágenes o vídeos y comentarios quedarán ocultos para el resto de usuarios hasta que inicies sesión nuevamente.

Para activar este cierre temporal tienes que acceder a este enlace en el que puedes ‘Inhabilitar temporalmente la cuenta’.

Instagram te preguntará el motivo de la suspensión temporal y, tras seleccionar la opción que quieras, tienes que introducir tu contraseña para confirmar que eres el titular y así poder cerrar la cuenta.

Esta función sólo permite que cierres la cuenta una vez a la semana y se activará cuando vuelvas a iniciar sesión. Tus datos quedan ocultos, pero no los pierdes.

¿Y si no me acuerdo de la contraseña?

Si has olvidado la contraseña de tu cuenta de Instagram, no puedes borrarla. Pero no te preocupes, porque recuperar y cambiar la contraseña de tu perfil de Instagram es muy sencillo.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la página principal para iniciar sesión en la red social. Da igual en el dispositivo que lo hagas porque el proceso a seguir es el mismo en móviles, tablets u ordenadores. Después, introduce tu usuario y selecciona la pestaña que dice ‘¿Has olvidado tu contraseña?’.

A continuación se va a abrir una nueva pestaña en la que tienes que introducir tu dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de usuario para proceder a la verificación.

En este momento Instagram cierra todas las sesiones de los dispositivos en las que la tengas abierta por seguridad, hasta que recuperes tu contraseña.

Después, va a indicarte que te ha enviado un enlace para recuperar tu contraseña al correo que has indicado previamente.

Accede a tu correo y abre el mensaje. Como puedes ver en la imagen, aparece en grande un botón azul que dice ‘Entrar como (nombre usuario)’.

Si seleccionas esta opción, Instagram te redirige a una nueva pestaña para que introduzcas tu nueva contraseña y la repitas. Y ya está, ya tienes tu nueva contraseña y, ahora, puedes eliminar tu cuenta.

Descargar las fotos y vídeos

Si quieres desaparecer de las redes sociales, pero no quieres perder todas las fotografías, vídeos y recuerdos, antes de borrar la cuenta puedes descargarte todos los archivos. Para ello tienes que acceder a tu perfil y entrar en la pestaña ‘Configuración’.

Después, pulsa la opción ‘Seguridad’ y, dentro, en ‘Descarga de datos’ para solicitar el proceso para bajarte todos los documentos.

Al acceder a esta pestaña tienes que introducir un correo electrónico al que Instagram enviará toda la documentación en un plazo máximo de 48 horas. Por último, selecciona ‘Solicitar descarga’.

