Ocio - Tecnología

Internet

Cómo ver Instagram sin tener cuenta

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Puedo ver publicaciones de Instagram aunque no tenga cuenta en esta red social? Sí, es posible. Pero solo si una persona te manda un enlace de una publicación concreta de un perfil público. Es decir, que si quieres acceder, por ejemplo, al perfil de Shakira en Instagram buscándolo en Google, no puedes verlo. Instagram ha bloqueado la posibilidad de que cualquier persona que no tenga cuenta navegue libremente por los perfiles públicos de la red social.

Por tanto, la única manera de ver alguna publicación de Instagram si no tienes cuenta es que algún contacto te pase por WhatsApp el enlace de una publicación de un perfil público para que la veas. Si el perfil es privado, la página no va a cargarse. Así que si lo que quieres es acceder a más contenido y navegar por la red social, la única alternativa es crear una cuenta en Instagram. Si tras unos días de prueba no te convence, siempre puedes eliminar tu cuenta de Instagram.

¿Puedo ver cualquier perfil si no tengo cuenta?

No. De hecho, si no tienes cuenta en Instagram, no puedes acceder libremente a cualquier perfil. Solo tienes acceso a aquellas imágenes o vídeos que suban los perfiles públicos y que te manden directamente a través de WhatsApp u otro servicio de mensajería.

Cómo ver publicaciones de Instagram sin tener cuenta

Para acceder a cualquier contenido de Instagram sin estar registrado tienes que pedirle a alguien que te mande el enlace de la publicación. Por ejemplo, si quieres ver el último contenido que ha subido Shakira a su perfil, te tienen que enviar la dirección de esa foto. Para ello, otra persona que sí tenga cuenta tiene que acceder a esa publicación y, en la parte superior, buscar los tres puntos horizontales.

Al pulsarlos, aparece un menú inferior con tres opciones. Para conseguir el enlace hay que pulsar en ‘Enlace’. Al hacerlo este se queda copiado en el teléfono. A continuación, hay que abrir WhatsApp y enviar ese mismo enlace a la persona que no tiene cuenta.

Una vez recibas la dirección, al pulsar sobre el enlace, puedes ver ese último contenido que ha subido Shakira. Pero si intentas navegar por otras publicaciones vas a ver que Instagram te lleva a la página de inicio porque no te deja ver nada más.

Vías que ya no funcionan

Tampoco intentes buscar la cuenta de Instagram de una persona en Google porque la red social no va a dejarte navegar. Al escribir el nombre de una cuenta en Google, siguiendo el ejemplo, al escribir ‘Instagram Shakira’, aparece en primer lugar el enlace directo a la cuenta.



Pero según pulsas en el enlace, Instagram te lleva a la página de inicio para que te registres o inicies sesión.

Si quieres leer más noticias como Cómo ver Instagram sin tener cuenta, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.