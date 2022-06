Ocio - Tecnología

Internet

Cómo ver TikTok sin cuenta ni descargar la aplicación

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Puedo ver publicaciones de TikTok si no tengo cuenta? Sí, la conocida red social de vídeos permite que cualquier persona que no tenga una cuenta pueda acceder a todo el contenido de su plataforma. A diferencia de otros espacios, como Instagram que no permite ver sus publicaciones sin tener cuenta, TikTok sí lo permite. Y la forma de acceder es muy sencilla. En esta guía te explicamos cómo ver TikTok sin cuenta gratis y las limitaciones que tienen los usuarios sin registrarse frente a los que tienen un perfil en esta red social.

Desde dónde puedo ver TikTok sin cuenta

Desde cualquier dispositivo. La gran ventaja es que cualquier persona sin registrar puede acceder y ver todo el contenido de TikTok desde cualquier dispositivo, siempre que tenga conexión a internet. Por tanto, puedes ver vídeos de TikTok desde la tablet, el móvil o el ordenador, entre otros.

Cómo ver TikTok sin cuenta

Para ello, solo tienes que buscar la página web de la red social y acceder. Por el contrario, no es posible ver las publicaciones ni perfiles de TikTok desde la aplicación. Es decir, que si te descargas la aplicación en el teléfono para acceder al contenido sin cuenta, no vas a poder verlo. Pero si accedes al navegador de tu teléfono, escribes Tiktok y accedes a su página web, sí.

Una vez dentro, además de ver las recomendaciones y vídeos que aparecen en la página principal, puedes navegar por Tiktok como un usuario más. Aunque con la diferencia de que no puedes seguir a otras cuentas ni interactuar con usuarios o reaccionar a vídeos. Además de ver los contenidos que aparecen en la página principal, puedes buscar los que más te interesen a través del buscador que aparece en la parte superior a la pantalla.

Además, en la parte izquierda de la pantalla puedes acceder a las cuentas de personajes públicos y otros usuarios más recomendadas.

O acceder al contenido de los hashtags que más te gusten.

Cómo ver el perfil de un usuario de TikTok sin registrarme

Otra manera más directa de acceder solo al perfil de un usuario de TikTok es escribir el nombre junto con la palabra TikTok en Google. Si, por ejemplo, quieres ver la cuenta de un famoso, solo escribe su nombre y el de la red social. Como primer resultado, aparece el enlace directo a la cuenta de este perfil. Al pulsar, accedes a todo su contenido sin limitaciones y sin registrarte.

Puedes acceder de forma libre y gratis al contenido de TikTok desde aquí.

Si quieres leer más noticias como Cómo ver TikTok sin cuenta ni descargar la aplicación, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.