Cómo solicitar la tarjeta sanitaria

Si vives en España y quieres disfrutar del sistema de salud pública será fundamental que tengas la tarjeta sanitaria. Esta gestión la asume la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma, así que dependiendo de donde residas tendrás que acudir a unas u otras oficinas. Aunque la gran mayoría de los trámites son comunes a todas ellas.

¿Qué es y quién puede tenerla?

Este documento te identifica como usuario del Sistema Sanitario Público de cada comunidad autónoma. Esto te facilita el acceso a las diferentes prestaciones sanitarias y para tenerla lo único necesario es ser ciudadano legal de España en el ámbito territorial en el que la solicites. Así pues, será necesario acreditar que estás empadronado en esa zona y tener reconocido el derecho a la sanidad pública por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para extranjeros

Tal y como se adelantó en el párrafo anterior, si eres extranjero y quieres tener la tarjeta sanitaria, bastará con que te encuentres en situación legal de residencia y presentes los documentos que así lo acrediten. El único detalle que debes tener en cuenta es que, en este caso, su caducidad irá en función de la vigencia de tu Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Solicitarla por primera vez

Si nunca antes la has tenido y quieres emitirla por primera vez, debes acudir al Centro de Salud asignado a tu domicilio o consultar la página web de la Consejería de Sanidad de tu comunidad. Dependiendo de la zona en la que residas, el procedimiento podrá variar ligeramente, pero en cualquier caso, la documentación para solicitar tarjeta sanitaria es la siguiente:

– DNI o permiso de residencia en vigor. Si el peticionario es menor de 14 años, tendrá que entregar el Libro de Familia o en su defecto, el certificado literal de nacimiento.

– Volante de empadronamiento. Éste debe haberse emitido para que tenga validez en los 90 días previos a tu solicitud. En este punto conviene puntualizar que dependiendo de la comunidad de residencia, tal vez podrás autorizar al organismo a consultar tus datos del padrón. Con esto podrás evitar la presentación de este documento.

– Documento Acreditativo de Derecho a Asistencia Sanitaria (DAD). Al igual que en el caso anterior, en la mayoría de los casos valdrá con autorizar al organismo a consultar estos datos.

Por supuesto, conviene puntualizar que a estos documentos pueden sumarse algunos otros en función de la situación particular de cada solicitante. Por ello, lo más recomendable es consultar con la Consejería de Sanidad correspondiente si será necesario entregar alguna otra información.

De esta forma podrás solicitar tarjeta sanitaria Madrid por primera vez. O hacerlo en cualquier otra Comunidad Autónoma.

Renovarla en Madrid

Como decíamos anteriormente, dependiendo de la zona en la que residas el procedimiento puede variar ligeramente. Esto es así porque la encargado de gestionar estos trámites es la Consejería de Sanidad de tu comunidad, con lo que puede haber variaciones de una a otra. Para poder solicitar tarjeta sanitaria Madrid, por ejemplo, el usuario podrá disfrutar de una tarjeta sanitaria sin fecha de caducidad. Así, solo habrá que renovarla en caso de deterioro, robo o pérdida.

En cuanto a la vía para solicitarla, actualmente existen dos canales principales: la página web de la Consejería y las oficinas de registro.

Solicitarla por Internet

Si la quieres solicitar por vía telemática debes tener un DNI electrónico o un certificado electrónico. Si ése es tu caso, puedes acceder a la página de Gestiones y Trámites de la Comunidad de Madrid y pinchar en el apartado “Gestión”. Una vez ahí, encontrarás la solicitud que debes cubrir, así como el resto de documentación a aportar. Cuando tengas todo preparado, pincha en “Internet”, accede al registro electrónico y sigue los pasos que te marcarán.

En cuanto esté lista, se te enviará a tu Centro de Salud para que pases a recogerla. Puedes activar las alertas por correo electrónico para estar al tanto del proceso o consultarlo en esta misma página web.

Tarjeta sanitaria virtual

La Comunidad de Madrid ha creado una aplicación para que todos los ciudadanos que estén en posesión de la tarjeta sanitaria puedan llevarla de forma virtual en el teléfono. Para tener la tarjeta sanitaria en el teléfono lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación, válida para iOS y Android. Después, hay dos opciones para activarla:

La app da la posibilidad de llamar de forma gratuita al teléfono 900 102 112 para activar la operabilidad y funcionamiento de esta tarjeta digital.

Aunque también es posible desplazarse hasta un centro de la Comunidad de Madrid para activarla.

Solicitar tarjeta sanitaria en las oficinas

También puedes pedirla en las oficinas de asistencia en materia de registro. Éstas pueden ser de la Comunidad de Madrid, del Estado, de otras Comunidades Autónomas, Entidades Locales, oficinas de Correos y representaciones diplomáticas de España en el extranjero.

El proceso será prácticamente el mismo y en cuanto la tarjeta esté lista se te enviará de igual modo a tu Centro de Salud.

Solicitarla por pérdida

En caso de que la hayas perdido, será necesario que solicites otra nueva. Eso sí, el procedimiento no tiene por qué ser el mismo que para pedirla por primera vez. Así pues, en muchas Comunidades Autónomas podrás realizar la gestión por Internet pero tal vez en la que tú residas esto no será posible. Por ello, nuestra recomendación es que si te encuentras en este caso, consultes todas tus dudas con la Consejería de Sanidad de tu Comunidad. En sus páginas web encontrarás toda la información al respecto.

Tarjeta por desplazamiento a otra comunidad

Si te has trasladado a otra comunidad durante una temporada, tienes que solicitar la tarjeta sanitaria por desplazamiento temporal para que te puedan atender en los servicios sanitarios de tu nuevo lugar de residencia.

Esta tarjeta es un documento provisional que permite a todas las personas acceder a los servicios de atención primaria en el centro de salud de la nueva residencia temporal. La tarjeta es igual en todas las Comunidades Autónomas, pero la duración de su vigencia varía. La duración media de estas tarjetas es de tres meses, prorrogables otros tres.

Para solicitarla tienes que acudir de forma presencial al centro de salud que te corresponda según tu residencia temporal y pedirlo. El personal administrativo te gestionará el trámite. Para que puedan emitir esta tarjeta tienes que ir con tu tarjeta sanitaria y tu DNI. En esta tarjeta temporal aparecerán los datos personales y la duración de la tarjeta. En algunas comunidades tienen habilitado este servicio en la web del centro de salud y puedes tramitarlo por Internet.

Si la residencia temporal se alarga más de la vigencia de la tarjeta y necesitas tener servicios sanitarios, tendrás que empadronarte

