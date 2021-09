Vivienda

Dar de alta la luz es uno de los trámites imprescindibles que hay que hacer antes de mudarte a una casa nueva puesto que es necesario para poder tener electricidad y poder, entre otros, encender las luces, poner la calefacción o cocinar. El trámite para contratar el servicio de la luz es muy sencillo, pero lleva implícitos un coste determinado y una serie de plazos concretos. Por ello, te contamos cuánto cuesta dar de alta la luz y cómo hacerlo tanto si la vivienda en cuestión es nueva, así como si lleva tiempo sin suministro tras un periodo de baja.

Precio del alta

Todos los usuarios que quieran dar de alta la luz tendrán que pagar un precio fijo que es el mismo para todos los clientes, independientemente de la compañía con la que lo hagan.

Precios para dar de alta la luz: El precio final vendrá reflejado en la primera factura y se dividirá en los siguientes conceptos:

Derechos de extensión: 17,37€/KW + IVA.

Derechos de acceso: 19,70€/KW + IVA.

Derechos de enganche: 9,04€ + IVA

La cifra final variará en función de la potencia eléctrica contratada y del tiempo que el suministro eléctrico lleve dado de bajo, en el caso de que se dé esta situación. Como hemos comentado anteriormente, si es inferior a 3 años, el nuevo cliente no tendrá que abonar los citados derechos de extensión. A partir de aquí, el resto del importe facturado vendrá derivado del consumo realizado por cada cliente.

Cómo dar de alta la luz

Desde el año 2009, el sistema eléctrico está liberado, por lo que cada consumidor puede elegir la compañía con la que desea contratar el suministro, independientemente de la distribuidora que opere en su zona. Así pues, solo tendrás que llamar a la compañía que te interese y seguir los pasos que ellos te indiquen para cerrar el contrato. Se trata de gestiones sencillas en las que contarás con el asesoramiento técnico de un agente especializado.

Si vas a dar de alta la luz por primera vez es interesante distinguir las empresas distribuidoras de las comercializadoras, puesto que en caso de que tu vivienda nunca haya tenido luz, necesitarás contactar antes de nada con la primera. Ésta será la dueña de los cables y del contador, por lo que será ella quien tenga que hacerte la instalación inicial. Una vez hecho esto, ya podrás contactar con distintas empresas comercializadoras para comparar ofertas y decantarte por la que más te compense.

Paso a paso

En primer lugar, como cliente, debes ponerte en contacto con la compañía eléctrica escogida, mediante vía telefónica o a través de la oficina virtual de la propia comercializadora.

Para poder dar de alta la luz, es básico que tu vivienda o local disponga de una instalación eléctrica previa. Si no dispones de ella, puedes pedir un presupuesto de instalación a la empresa distribuidora más próxima a tu zona o directamente, a una empresa que se dedique específicamente a esta tarea.

Por ello, a la hora de iniciar este proceso, pueden darse dos situaciones:

Que el edificio nunca haya tenido conexión al suministro porque se trata de un inmueble de nueva construcción.

Que sí haya existido suministro previamente, pero el contrato anterior se haya dado de baja por diversos motivos. Los más habituales son por decisión propia o por impagos continuados.

Por primera vez

En este caso, existen una serie de pasos que debes seguir, siempre en contacto con la compañía, para disponer de suministro eléctrico por primera vez. Son los siguientes:

Comprobar si la vivienda dispone de toma eléctrica.

Solicitar el Boletín Eléctrico, que es un documento que incluye toda la información de la instalación eléctrica de la vivienda o local. Es rellenado por un instalador eléctrico experto.

Contactar con la comercializadora para solicitar el alta de la luz.

Rellenar y entregar toda la documentación solicitada por la compañía, dentro de un plazo determinado.

Tras una baja de suministro

Se trata de uno de los procesos que más problemas suele ocasionar, aunque si el anterior titular del contrato dio de baja el suministro hace menos de tres años, el actual titular no está obligado a pagar la totalidad de los derechos de nuevo alta.

Existen varios motivos por los que un usuario puede solicitar la baja del contrato de la luz en su vivienda o local:

Cuando un propietario alquila su vivienda y desea que las responsabilidades recaigan sobre el inquilino. Para ello, es necesario un cambio de titularidad.

Si una persona dispone de una segunda vivienda y no reside regularmente en la primera.

Si el propietario se encuentra en proceso de mudanza a otro domicilio, es decir, inmerso en un proceso de compraventa.

Cuando existe una situación de impago que se alarga en el tiempo, las comercializadoras ordenan a la distribuidora de la zona que cese el suministro de luz.

Requisitos

Lo único que necesitas para dar de alta la luz en una vivienda es acreditar que tienes potestad para hacerlo. Ya seas el propietario o arrendatario tendrás que contar con el documento que lo confirme.

Documentación necesaria

Cuando contactes con la compañía comercializadora, ésta te pedirá los siguientes documentos:

Datos del titular del suministro: Nombre, apellidos y DNI

Dirección de la vivienda.

Datos bancarios para la domiciliación de los pagos.

Potencia eléctrica que quieres contratar.

Certificado de Instalación Eléctrica.

Código Universal del Punto de Suministro (CUPS). Éste será facilitado por la distribuidora de la zona.

¿Qué potencia contratar?

Tras decidir dar de alta la luz, es imprescindible también que elijas una tarifa y una potencia eléctrica según tus necesidades de consumo. ¿Cuánto cuesta dar de alta la luz?

Esta decisión influirá directamente en el importe de cada una de tus facturas de la luz, por lo que resulta muy importante que no sea algo precipitado. En este sentido, la mejor forma de calcular la potencia de la luz, de la manera más precisa posible, es:

Mediante un cálculo manual, sumando la potencia de los principales electrodomésticos de la vivienda.

Mediante una calculadora virtual de potencia eléctrica introduciendo diversos parámetros.

Mediante el consejo de un electricista experto.

¿Cuánto tardan en darla de alta?

Una vez que realizas estas gestiones, el suministro estará disponible en un plazo de 5 a 7 días hábiles. En todo caso, esto puede variar ligeramente en función de la empresa contratada, por lo que conviene confirmar con ella estos datos para evitar sorpresas.

Llegado este momento, acudirá a la vivienda o local un técnico de la propia distribuidora para instalar el contador de luz y precintar el conocido como Interruptor de Control de Potencia (ICP).

No obstante, puede suceder que durante este proceso, el técnico encuentre fallos en la instalación eléctrica y por lo tanto, el plazo de alta se dilate en el tiempo hasta que estos sean subsanados por motivos de seguridad.

Empresas de suministro de luz

Existen muy distintas compañías comercializadoras de electricidad. Así pues, podrás cotejar las ofertas que te ofrece cada una de ellas para ver cuál es la que más te compensa.

Endesa

Nacida en el año 1944, Endesa es una de las grandes compañías españolas de suministro de luz y gas. A través de su página web, podrás consultar cómo son los procesos con ellos, qué documentación necesitas y qué ofertas tienes a tu disposición.

Además, si te decides a dar de alta la luz con ellos tendrás acceso a un área de clientes en la que podrás consultar tus facturas u otros datos de consumo.

Iberdrola

Junto a Endesa, Iberdrola es otra de las grandes empresas dedicadas a comercializar la electricidad en nuestro país. Al igual que sus competidoras, en su página web ofrece todo tipo de información sobre las tarifas, ofertas y ventajas que tienes al contratar el suministro de la luz con ellos.

Fenosa

La antigua Fenosa es conocida ahora como Grupo Naturgy y junto a las tres anteriores conforma el tridente de comercializadoras de electricidad en España. En su web, tienes acceso a realizar muchas gestiones comerciales con ellos, facilitando así tus trámites.

Además, podrás consultar online el consumo que llevas hecho hasta el momento para así poder calcular tus gastos.

Para finalizar, cabe destacar que nuestra recomendación es analizar las distintas posibilidades que te ofrecen todas las compañías. Así, conseguirás reducir el importe de tu factura.

