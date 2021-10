Vivienda

Cuánto cuesta dar de alta el agua

NOTICIA de de Jessica Pascual

Te instalas en un piso nuevo y lo primero que necesitas es dar de alta el agua, así como el resto de suministros. Pero no siempre es tan fácil de hacer y surgen mil preguntas. ¿Quién hace la gestión, el propietario o el inquilino? ¿Con qué empresa contacto? ¿Cuánto tardan en dar de alta el agua? Te damos los detalles para despejar todas tus dudas y te explicamos cuánto cuesta dar de alta el agua.

Precio del alta del agua

Si te preguntas qué cuesta dar de alta el agua, debes saber que establecer un precio fijo para el alta de los suministros es complicado, pues éste varía en función de la zona en la que se ubique el inmueble. Aunque para que te hagas una idea, para dar de alta el agua podemos establecer un rango que abarca desde los 50 hasta los 300€. Así, en cuanto a la factura inicial, podremos distinguir tres conceptos:

Cuota fija, que se paga por la disponibilidad del servicio.

La cuota variable, que irá en función del consumo.

Cuota de contratación, que se deberá pagar para activar el servicio.

En todo caso, es importante puntualizar que el precio también podrá variar en función de otros condicionantes. Entre ellos están el tamaño de la vivienda, el número de baños o si dispone o no de jardín o terraza con salida de agua.

Cómo dar de alta el agua

Antes de nada es importante saber que existen distintos procedimientos para dar de alta el agua en función de si la vivienda es nueva o de segunda ocupación. En el primer caso, será imprescindible contar con la Licencia Municipal de Primera Utilización. Una vez la tengas, solo tendrás que contactar con la empresa de suministro de agua de tu zona y facilitarles toda la documentación requerida.

Por otra parte, si se trata de una vivienda de segunda ocupación deberás presentar ante la empresa el impreso de solicitud de suministro de agua junto a tu DNI. Con esto, podrán revisar la instalación previa y confirmar que cumple con todos los requisitos de calidad exigidos. Una vez hecho esto, se procederá del mismo modo que en el caso anterior.

En Madrid

¿Quieres saber cómo dar de alta el agua en Madrid? Cada zona geográfica cuenta con su empresa de suministros. Por ello, los precios y procedimientos pueden variar ligeramente en función de la localización de tu inmueble. En el caso de Madrid, la compañía encargada es la empresa pública Canal de Isabel II. Con ella, solo podrá dar de alta el agua el propietario de la vivienda y el procedimiento requerirá la presentación de los siguientes documentos:

Solicitud de suministro de agua.

Datos identificativos de la finca.

Datos personales del titular de la vivienda.

Licencia de Primera Ocupación.

Documento expedido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, referido a las instalaciones interiores de agua.

Precios

El precio de dar de alta agua en Madrid con el Canal de Isabel II ronda los 150€. De todos modos, y tal y como avanzamos anteriormente, esta cifra variará en función de las características concretas del piso en el que se dé de alta el suministro.

¿Cuánto tardan?

El plazo para dar de alta el agua en Madrid variará en función de diversos condicionantes, como por ejemplo, la revisión de las instalaciones previas. En todo caso, el plazo no suele alargarse más de 15 días por norma general.

En Barcelona

En el caso de la ciudad condal, la empresa que distribuye el agua es Aigües de Barcelona y los documentos que te solicitan son los siguientes para dar de alta agua en Barcelona:

Documento acreditativo del derecho a dar de alta el agua (contrato de alquiler, escritura de la vivienda etc.)

DNI del solicitante.

Cédula de habitabilidad.

Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

En algunos casos podrán solicitarte documentación extra, pero la propia compañía te informará de esta necesidad, si surge.

Tiempo de alta

El precio para dar de alta el agua podrá rondar los 120€ aproximadamente, en función de las características del inmueble y de si se contrata mediante una empresa pública o una privada.

En Sevilla

Si nos vamos hasta la capital andaluza, la empresa que se encarga del suministro de agua será Emasesa. Con ella, el plazo máximo para tener el servicio activo es de quince días hábiles, pero cabe destacar que normalmente el proceso se reduce a un par de días. Para ello, necesitarás presentar la siguiente documentación:

Datos personales del titular.

Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora.

Licencia Municipal de Ocupación en caso de viviendas de nueva construcción

Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

Escrituras del inmueble o contrato de arrendamiento.

Nº de habitantes de la finca.

En caso de ser necesaria alguna documentación extra, la empresa te lo hará saber para completar la gestión con la mayor agilidad posible.

Precios Emasesa

El precio para dar de alta el agua en la empresa sevillana ronda los 130€ para un piso de características medias. En caso de que el inmueble sea de unas dimensiones mayores de lo normal o tenga varias salidas de agua (jardín, terraza etc.) este precio puede verse incrementado notablemente.

En Murcia

La empresa que provee de agua a la Región de Murcia es la llamada Aguas de Murcia. La documentación que te solicitarán será muy similar a la del resto de ciudades de España:

DNI del solicitante.

Licencia de Primera Ocupación o Declaración Responsable.

Escritura de la propiedad, contrato de alquiler o contrato de compra.

Boletín A-5 de instalador, sellado por la Consejería de Industria.

Datos bancarios para la domiciliación de los recibos.

Referencia catastral.

Al igual que en el resto de ciudades, si la empresa necesita cualquier otra documentación, te lo hará saber para agilizar el proceso.

Precios del agua en Murcia

En cuanto al precio de dar de alta el agua en Murcia, éste ronda los 120€. En todo caso, para confirmar la cifra conviene contactar con la empresa de suministros, puesto que éste puede variar en función de muchos condicionantes.

