Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo construir una casa, pasos y cuánto cuesta

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si optas por construir tu propia vivienda, es decir, convertirte en autopromotor, tu nueva casa te saldrá a precio de coste, incluyendo la suma del importe del terreno, todo el proceso de construcción y otros gastos adicionales, como por ejemplo, el desarrollo del proyecto y las licencias municipales. Sin embargo, para evitar problemas, debes tener en cuenta la siguiente información, así como todos los trámites que resultan imprescindibles y saber qué se necesita para construir una casa.

Pasos para construir una casa

La aventura de adquirir un terreno y comenzar a levantar lo que será tu futuro techo es algo a lo que no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse. El hecho de convertirte en promotor de tu propia vivienda es un sueño reservado a personas apasionadas y con la suficiente energía para emprender un proyecto que suele durar, de media, dos años en ver la luz.

En líneas generales, este proceso se puede resumir en ocho pasos principales, que pueden considerarse como los requisitos para construirla, que son esenciales a la hora de confeccionar el resultado final. En detalle, son los siguientes:

Nunca debes iniciar la búsqueda y valoración de un terreno sin el criterio de un experto en la materia porque no es legal empezar a construir sin licencia ni proyecto. Lo más recomendable es que acudas al lugar en cuestión en compañía del arquitecto escogido. En este paso, te puede dar una primera orientación de costes, tanto del terreno, como de los honorarios profesionales.

Lista de requerimientos

En ella debes anotar todo lo que piensas incluir en tu nuevo hogar, teniendo en cuenta tus necesidades actuales y futuras. Por ejemplo, es muy útil que te hagas las siguientes preguntas: ¿Cuántas habitaciones necesito? ¿Zonas exteriores? ¿Qué tipo de calefacción me gustaría tener? Además, si quieres que tu casa sea eficiente, las posibilidades son ilimitadas, aunque lo mejor es que se lo comentes directamente al equipo que se encuentre detrás del proyecto.

La primera valoración de la hipoteca la harás con el banco sin tener que gastar ni un euro. Posteriormente, debes aportar la valoración del arquitecto y en función de esa cifra, el banco te contestará con una cifra máxima relacionada con esa previsión aportada. Es muy importante que sepas que el banco nunca te dará el total de la hipoteca para construir un domicilio de una sola vez, sino que lo irá gestionando a lo largo de todo el proceso en base a certificaciones de obra construida. Es lo que se conoce como hipoteca autopromotor. Si quieres saber más sobre este préstamo hipotecario, te damos todos los detalles en la información que te hemos dejado enlazada.

Comprar el terreno

A veces, es más conveniente tener que reducir las dimensiones de tu futura casa con el objetivo de vivir en un lugar más adecuado y más económico. En la actualidad, puedes encontrar en Internet una amplia oferta de terrenos disponibles, ya sea a través de las páginas de inmobiliarias especializadas o mediante plataformas de contacto entre particulares.

Proyecto de arquitectura

Se trata de un proceso que dura aproximadamente 6 meses y en el que, tras varias reuniones y diferentes tomas de contacto, se define y revisa en detalle el proyecto del domicilio. Partiendo de una lista concreta de necesidades e ideas de los futuros propietarios, los arquitectos las materializan sobre el terreno, siguiendo las normas urbanísticas y las condiciones de eficiencia.

Encontrar un constructor

Este profesional debe poner al servicio de sus clientes toda su experiencia y su método de trabajo adquirido y mejorado con el paso del tiempo. Para que este proceso resulte lo más transparente posible, lo más recomendable es que tengas sobre la mesa varias alternativas. A cada uno de ellos, debes presentarles el mismo documento en el que se detalle todo el proceso de construcción, con el objetivo de que te lo devuelvan con los precios concretos de cada uno de los procesos. Además, también es importante que valores si alguno de ellos se ha comprometido a terminar la obra en un determinado periodo de tiempo o te ofrece una mayor confianza a simple vista.

Licencias y permisos

Todos estos trámites para construirla se realizan en paralelo a la contratación del constructor. Las licencias de obra pueden durar entre 1 y 3 meses si no hay ningún problema añadido, aunque en los organismos de las grandes ciudades, se puede retrasar hasta un año. Lo más normal es dividir todo el papeleo en dos partes: por un lado, el proyecto básico con los trámites de solicitud de licencia, y por otro, el de construcción completo y en detalle, que se denomina plan ejecutivo.

Construcción

Este último trámite se puede prolongar durante, aproximadamente, un año desde que tienes el terreno y el proyecto de construcción cerrado. También es importante saber si estás pagando otro alquiler mientras se construye, puesto que a veces es necesario poner en una balanza si te interesa construir más rápido, aunque resulte más caro, con el objetivo de ahorrar dinero en alquiler. Es cuestión de hacer números.

¿Cuánto se tarda?

En este completo proceso, se suele invertir una media de 6 meses para diseñarla. De este total, durante los tres primeros trabajan en conjunto la empresa de arquitectos y la constructora con el cliente, con constantes reuniones de definición de espacios, aplicación de cambios y resolución de problemas o incidencias.

Los otros tres restantes se invierten en la definición exacta, con todo tipo de detalles, de la construcción final de la vivienda.

En definitiva, el proceso completo, que incluye la compra del terreno y la construcción de la casa, puede durar alrededor de 2 años, contando los 6 meses de búsqueda y compra del terreno, otros 6 del proyecto y 12 meses de construcción aproximadamente.

Hacerlo barato

En la actualidad, la variedad de materiales de construcción existente es muy extensa y, por tanto, permite la consecución de establecimientos baratos y de buen acabado. Además, hay métodos y técnicas de construcción que te pueden ayudar en todo este proceso, así como gran cantidad de ejemplos de casas económicas o baratas ya creadas que no son para nada obras de mala calidad.

En este sentido, te mostramos una serie de materiales, asequibles para todo tipo de bolsillos, que es muy importante que tengas en cuenta si deseas ahorrarte unos euros sin tener que renunciar a un buen resultado. Son los siguientes:

Suelos de hormigón pulido: es una de las alternativas más desarrolladas en los últimos 10 años, puesto que permite añadir pigmentos en proporciones adecuadas para darle el color deseado.

Techos de zinc: se trata de un material muy duradero y extremadamente versátil, con un aspecto muy agradable. Además, se presta al diseño tradicional y contemporáneo al mismo tiempo.

Estructuras de acero: generalmente, se escoge este material por sus ventajas en los plazos de obra, su coste en relación con la mano de obra y sus múltiples posibilidades de financiación.

Tableros laminados (estructura OSB): son tableros de gran fortaleza y rigidez, muy resistentes a la deformación. Actúan como un buen aislante acústico y evitan la entrada del frío y el calor.

Ejemplo

Cada proyecto es un mundo y tratar de establecer unos costes exactos es prácticamente imposible. Sin embargo, se puede construir una casa de 100 metros cuadrados con aproximadamente 80.000 euros. Esta cifra es totalmente orientativa y, a partir de ella, se puede ir incrementando el gasto considerablemente.

Está claro que el precio depende de los materiales y los procesos por los que te decantes, ya que no es lo mismo utilizar primeras marcas, de gran calidad, que otros elementos más corrientes. En algunas ocasiones, para abaratar el coste, se siguen una serie de premisas, como no realizar una gran excavación ni plantas sótano, no crear enormes aberturas, e incluso, realizar preinstalaciones para completarlas en un futuro próximo, como por ejemplo, aire acondicionado o domótica.

Prefabricadas

Esta una modalidad que está cada vez más de moda y, por ello, son muchas las personas que optan por las casas prefabricadas, en lugar de adquirir una propiedad inmobiliaria tradicional. Una de las razones de este auge son los precios pues, en términos generales, suelen ser más económicos que los de una convencional.

A día de hoy, los importes a la hora de construir una vivienda de estas características son muy variados. En definitiva, el precio de este tipo de inmuebles se sitúa en los 75.000 euros, variando entre los 5.000 y los 150.000 euros. Además, como curiosidad, en el mercado también existen fabricantes que comercializan pequeños habitáculos que no llegan a los 1.000 euros y otros, que ofrecen domicilios prefabricados que superan los 500.000 euros.

Cómo construir una casa, pasos y cuánto cuesta was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo construir una casa, pasos y cuánto cuesta, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.