Vivienda

Hogar Casas prefabricadas de hormigón y madera, una opción con buenos precios

¿Buscas casas baratas? ¿Has oído hablar de las casas prefabricadas? Son la nueva tendencia de vivienda que tienen la principal ventaja de ser más baratas de las casas tradicionales.

Por tanto las casas prefabricadas son la opción ideal para comprar una casa a un menor precio.

Si estas nuevas construcciones te interesan, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las casas prefabricadas: precio, materiales, tiempo de construcción y mucho más.

¿Qué es una casa prefabricada?

Como su nombre indica, son casas que no se construyen como las tradicionales sobre el terreno. Con este tipo de casas la parte de obra y construcción sobre el terreno se elimina.

Esto no quiere decir que sean de menor calidad o sean más frágiles que las casas tradicionales de obra. Las casas prefabricadas son exactamente iguales al resto de viviendas con la única diferencia de que se construye por partes en una fábrica especializada y después se transportan esas partes y se unen en el terreno para formar la vivienda.

Por tanto la única diferencia entre casa tradicional y prefabricada es el modo de fabricación e instalación porque estas nuevas viviendas se construyen a partir de diferentes módulos que pueden estar estandarizados o hacer nuevos diseños.

Entre los principales beneficios de las casas prefabricadas está el precio puesto que son casas que que ofrecen una mayor cantidad de metros cuadrados a un menor precio.

Casas modulares

Dentro de las casas prefabricadas hay una modalidad que son las casas modulares. Su gran atractivo pasa porque estas casas pueden modificarse o ampliarse a lo largo del tiempo. Se construyen por módulos y pueden ir añadiéndose o modificándose en función de las necesidades.

Modular industrializada

Dentro de las casas modulares encontramos dos tipos: Las casas modulares industrializadas, que son las más baratas y las casas modulares no industrializadas, que son más caras.

La diferencia entre ambas es la siguiente:

Las casas modulares industrializadas ya están diseñadas. Las empresas tienen módulos tipo y el cliente escoge el que más le gusta.

Las casas modulares no industrializadas son las que el cliente diseña a su gusto, por eso son más caras.

¿Cuánto cuestan?

Las casas prefabricadas no tienen un precio estándar. El coste de una casa de estas características va a variar en función de muchos factores como son: Los materiales empleados en la construcción, el estado del terreno, el tamaño de la casa, la distancia que haya entre la empresa y el lugar de construcción…

Sin embargo, si hacemos referencia a un precio medio se puede decir que puede oscilar entre los 1.000 euros y los 1.500 el metro cuadrado de una casa prefabricada.

Un factor a tener en cuenta en el precio es que a mayor cantidad de metros cuadrados, más barato va a ser el precio del metro cuadrado.

Materiales

Hay muchos materiales que pueden utilizarse para construir estas casas prefabricadas. Aunque son tres principalmente los que se utilizan y los más demandados. Son los siguientes:

Hormigón

Entre las casas prefabricadas más demandadas están las de hormigón. Al igual que ocurre con el acero, no es necesario que este material tenga que verse tanto en el interior como en el exterior de la casa. Puede recubrirse con otros materiales para conseguir una mejor estética en el diseño de la casa como por ejemplo el ladrillo o la piedra.

El hormigón es un material de construcción robusto y que aporta resistencia. En concreto estas casas se construyen con bloques de hormigón y este material suele ser ideal para la construcción de las casas modulares.

Las casas que se construyen con este material también cuentan con sistemas de aislamiento térmico. El hormigón es un material más barato que el acero y por tanto el precio final de la casa será menor en lo que a materiales se refiere.

La gran ventaja de este tipo de material es que debido a su robustez y resistencia tienen una gran durabilidad y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

Madera

Las casas prefabricadas de madera son las más bonitas estéticamente. Cuentan con grandes beneficios como por ejemplo que es un aislante natural fantástico. La madera es un material flexible y natural.

Suponen una fuente de ahorro porque es aislante aunque las casas de madera necesitan de un mayor cuidado y mantenimiento como el barniz y la limpieza para evitar que la madera se deteriore. Si se le hace un mantenimiento adecuado, pueden ser muy duraderas.

Las casas de madera prefabricadas son mas baratas que las tradicionales. Es un aislante natural del frío y del calor e incluso en ocasiones puede actuar de aislante acústico.

Al igual que en los otros casos se puede combinar con otros materiales.

Acero

Sí, acero. Este material se utiliza para construir casas prefabricadas porque tiene las cualidades de ser flexible, resistente, duro y a la vez ligero.

Aunque la casa se construya no acero no quiere decir que se vea. El acero se suele recubrir con otros materiales. La estructura es metálica y se completa con otros que sean aislantes y que hagan que el diseño de la casa sea más estético.

Las casas prefabricadas de acero son las que menos suelen tardar en construirse. Además supone facilidades en el transporte porque el acero no necesita cuidados especiales en el transporte.

Este material aporta beneficios a las casas porque se trata de acero inoxidable que es anticorrosivo y además no genera humedades. Por otra parte, el acero no va a necesitar ningún tipo de mantenimiento más que alguna revisión.

Plazos de construcción

El tiempo que tardan en construir una casa prefabricada es menor que en las viviendas tradicionales. Aunque el tiempo de construcción también va a depender de muchos factores al igual que el precio como el tipo de vivienda, el tamaño, las plantas que tenga, la facilidad de conseguir materiales o si hay que hacer trabajos previos en el terreno.

De forma independiente, suelen tardar un tercio menos que en la construcción de una casa tradicional.

Permisos y licencias

Existen dos modalidades de uso diferentes de casas prefabricadas y por tanto, dos legislaciones diferentes: Puede considerarse como un bien mueble o inmueble.

Si la casa está sujeta al suelo por cimientos de cemento y tiene tomas de luz y agua públicas se trata de un bien inmueble y por tanto es una casa tradicional, al uso. Para hacerla es necesario tener licencia de construcción, de obra y ubicación como si se tratara de una obra de una casa normal.

Sin embargo si la casa no está sujeta al suelo y no está conectada a la luz ni al agua públicas, se trata de un bien mueble y por tanto sólo se necesitarán las licencias de ubicación pero no de obra.

El terreno

A la hora de decidirte por una casa prefabricada el primer paso y fundamental antes de iniciar todo el procedimiento es comprobar el estado y características del terreno.

El terreno es un factor clave en el precio de una casa de este tipo. Por ejemplo si el terreno es de fácil acceso y está llano el precio será menor que si el terreno tiene complicaciones o hay que prepararlo.

Hay que tener en cuenta que cuánto más fácil sea el acceso del los camiones y grúas que lleven los materiales al terreno, más barato será el precio. Por el contrario, si tienes un terreno con pendiente el precio sea mucho mayor.

¿El terreno ideal? Que sea llano y que los camiones y grúas tengan espacio suficiente para acceder de forma cómoda.

A tener en cuenta

A la hora de comprar una casa prefabricada y con el terreno ya estudiado, lo siguiente que vas a tener que considerar es:

¿Qué presupuesto tengo?

¿Te hace falta ya la casa? Debes tener en cuenta los plazos de construcción.

Metros cuadrados de la casa. A mayor cantidad de metros cuadrados, menor precio del metro cuadrado.

¿Quieres varias plantas?

¿Qué material quieres?

Es imprescindible que compares presupuestos.

Opiniones de la empresa.

Una vez consideres todos estos puntos, es momento de empezar a estudiar posibilidades y escoger la mejor alternativa para construir tu nueva casa.

Bienestar en casa

La pandemia ha obligado al confinamiento de las personas en casa y muchos han descubierto que no se sienten a gusto en su propia casa.

Según estudios realizados, siete de cada diez españoles no les gusta su casa y no se han sentido cómodos este año en ella.

Por eso este año han aumentado un 43% las obras de mejora en viviendas frente a otros años. Entre las principales remodelaciones y mejora de casas encontramos el salón, la cocina y los baños, puntos clave de las casas.

Quizá te interese saber más sobre rehabilitar casas para vivir mejor.

Casas prefabricadas de hormigón y madera, una opción con buenos precios was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Casas prefabricadas de hormigón y madera, una opción con buenos precios, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES