Casas prefabricadas con contenedores, precios y tipos

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría comprar una casa nueva por menos de 20.000 euros? ¿Y que además sus materiales contribuyan a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente? Pues sí, todo esto es posible gracias a las casas prefabricadas con contenedores.

Este nuevo modelo de vivienda prefabricada utiliza contenedores marítimos, nuevos y usados, como módulos independientes para construir las casas. Su mayor atractivo es su precio, puesto que puedes encontrar proyectos de viviendas desde 12.500 euros.

En esta guía te explicamos con detalle las características de estas viviendas container, los precios, modelos y una selección de empresas en las que puedes contratar este servicio.

Qué es una casa container

Las casas container son viviendas que se construyen con contenedores que han agotado su vida útil en el transporte de mercancías y se han quedado en desuso. Por ello, con este nuevo modelo de vivienda se contribuye al cuidado del medio ambiente al tiempo que los futuros propietarios reducen los costes en la compra de una vivienda.

La principal característica de estas casas prefabricadas es su gran resistencia y durabilidad. Esto es así debido al material con el que están fabricados los contenedores, puesto que han sido diseñados para soportar todas las situaciones climatológicas adversas que puedan producirse en el mar, lo que las convierte en las estructuras perfectas de una vivienda.

¿Puedo hacer una casa con un contenedor marítimo?

Sí, es posible convertir un contenedor marítimo en una vivienda. Pero para hacerlo, hay que seguir la normativa aplicable a las casas prefabricadas de hormigón y de madera. Por tanto, los permisos y licencias para instalar una casa contenedor en un terreno dependerán, al igual que sucede con otras viviendas prefabricadas, de si se trata de un bien mueble o inmueble.

Tipos

Existen dos tipos de viviendas prefabricadas con contenedores, las que se construyen con containers usados y las que no. Las primeras son las más baratas y eficientes, puesto que al reutilizar el contenedor favoreces al cuidado del medio ambiente.

Aunque también hay casas que combinan los dos tipos de contenedores, como sucede con las que tienen más de una planta. En estos casos hay que utilizar containers nuevos para la planta baja de forma obligatoria, aunque los de las plantas superiores sí pueden ser reciclados.

Además, estos contenedores marítimos se pueden utilizar para construir una casa o para añadir un módulo e integrarlo en tu vivienda. Si por ejemplo tienes espacio en el jardín y echas en falta una habitación de invitados, una sala de juegos o un salón para a reuniones familiares, añadir un contenedor es una solución económica, rápida y eficiente.

Plazo de construcción

Las viviendas prefabricadas en las que se utilizan contenedores marítimos usados tienen un plazo de construcción muy breve. En cuestión de entre uno y tres meses aproximadamente puedes tener tu vivienda lista, puesto que el contenedor, que es la estructura principal de la vivienda, ya está construido. Por tanto, lo único que habría que realizar serían las labores de adecuación y adaptación para convertir a esa estructura en un lugar apto para vivir.

Es obligatorio realizar un tratamiento previo del contenedor para iluminar los espacios, ventilarlos y en definitiva, hacer del espacio un lugar habitable. Y lo más importante, asegurar de que el contenedor, a pesar de haber sido usado, se encuentra en perfecto estado para utilizarse como estructura principal de una vivienda. Para su construcción, la estructura debe contar con las exigencias especificadas en el Código Técnico de Edificación.

¿Es posible modificar la estructura de los contenedores?

Sí. Las casas construidas con contenedores ofrecen a los clientes una gran versatilidad en cuanto al diseño. Con estas estructuras puedes diseñar la vivienda a tu gusto: De una o más plantas o con varios contenedores juntos para crear espacios más amplios, por ejemplo. En caso de que necesites una vivienda con mayor amplitud, es posible modificar la estructura de los contenedores y quitarles ciertas partes para crear espacios más amplios, aunque ello aumentará el coste total. En estos casos primero hay que estudiar la viabilidad para garantizar la seguridad de la estructura de la vivienda y después, proceder a la modificación. Y el plazo de construcción será mayor.

En definitiva, la confección de este tipo de viviendas ofrece una gran amplitud de posibilidades a los futuros propietarios puesto que pueden diseñar la vivienda según sus preferencias, combinando módulos para crear espacios adaptados a sus necesidades.

Medidas de los contenedores

Una de las complicaciones de este tipo de viviendas es que los contenedores tienen unas medidas estandarizadas, suelen ser estrechos y tienen una altura limitada. Las dimensiones de estas viviendas son de entre 6 y 12 metros de largo y unos 2,50 metros de ancho y de alto. Es decir, que una de las grandes limitaciones de este tipo de viviendas es tanto el ancho como el alto, son viviendas estrechas y no hay gran altura.

Además, el mantenimiento es costoso porque hay que prestar especial atención a que el material de los contenedores no sufra ningún tipo de corrosión. Normalmente suelen estar hechos de acero.

Cuánto cuestan

El precio de las casas prefabricadas con contenedores dependen directamente de la empresa y de la cantidad de módulos que quieras utilizar para construirla. Encontramos en el mercado ofertas de casas containers por 12.500 euros, como las de la empresa Bauhaus, construida con un único módulo, hasta viviendas que combinan varios módulos desde 100.000 euros. En el precio final hay que tener en cuenta los siguientes factores:

Si es un contenedor nuevo o usado . Los contenedores nuevos tienen un precio bastante más elevado que los de segunda mano

. Los contenedores nuevos tienen un precio bastante más elevado que los de segunda mano La cantidad de contenedores que quieras utilizar

Si quieres más de una planta

Si quieres modificar la estructura de los contenedores para crear espacios más amplios

El tamaño del contenedor

El coste del transporte de la casa terminada hasta el terreno donde vas a instalarte

El precio de la conversión y adaptación del contenedor para que sea un lugar habitable

La empresa con la que contrates el servicio

Una de las claves que provocan que esta vivienda sea más económica que las tradicionales, además del bajo coste de la estructura principal, es que pueden transportarse de forma sencilla. Además, las empresas señalan que si es posible construir la vivienda entera en una fábrica y después trasladarla al terreno, el precio final se abarata.

Empresas de casas prefabricadas con contenedores

Algunas de las empresas que se dedican a la construcción de este tipo de viviendas son la que detallamos a continuación.

Custom Home

La empresa Custom Home realiza casas modulares totalmente personalizadas a gusto del cliente. Desde la web de la empresa es posible ver los distintos proyectos y transformaciones que han realizado con contenedores marítimos.

Explican que la construcción de estas viviendas puede ser hasta 4 veces más económica que la tradicional y aseguran que con este sistema es posible tener la vivienda lista en un plazo de tres meses.

Mojuru

Mojuru es otra empresa que se dedica de forma exclusiva a la construcción de casas prefabricadas con contenedores. La empresa realiza este tipo de arquitectura modular totalmente personalizada.

En la web de Mojuru puedes encontrar casas prediseñadas que puedes configurar a tu medida, con unas dimensiones que abarcan desde 60 a180 metros cuadrados. Aunque también ofrecen la posibilidad de que los clientes diseñen desde cero su propia vivienda, a su gusto. En cada uno de los tipos de vivienda puedes encontrar los precios base de los distintos diseños.

Bauhaus

La empresa Bauhaus ha creado una vivienda prefabricada con un contenedor por 12.500 euros. Este proyecto, que tiene una muestra piloto que puede visitarse en Paterna, Valencia, se entregan listos para vivir. La casa, que desde la empresa califican como bioclimática por su capacidad aislante, se compone de una habitación, un baño completo, una cocina y un salón comedor.

Ikea

Ikea también ha puesto a la venta casas prefabricadas con contenedores marítimos. La empresa ha iniciado un proyecto que ha desarrollado con la empresa Tiny Home Market a través del que han transformado un contenedor de 17 metros cuadrados que han puesto a la venta por 50.000 euros.

Además, de forma paralela la empresa sueca ha puesto en marcha un proyecto con un equipo de decoradores para transformar dos contenedores de 11 metros cuadrados en viviendas prácticas y personales. Puedes consultar en su web las características y detalles del proyecto.

