Guía para comprar casas prefabricadas por menos de 30.000 euros

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustaría ver las ofertas disponibles de casas prefabricadas baratas? Si te has preguntado dónde comprar una casa por menos de 30.000 euros, aquí tienes la respuesta. Al igual que existen páginas para comprar piso donde puedes comparar las distintas ofertas y ver el catálogo completo, hay páginas especializadas en casas prefabricadas de madera, hormigón y contenedores, como Gnomo de Jardín, que muestran las ofertas de distintas empresas.

Si estás pensando en apostar por este tipo de vivienda, ya tienes el terreno de una casa prefabricada, pero no sabes por dónde empezar, en esta guía te explicamos cómo comprar casas prefabricadas baratas, por menos de 30.000 euros. Aunque también aquellas de un precio algo superior que ofrecen más espacio y servicios.

Ofertas disponibles de casas prefabricadas en JULIO 2022

En el momento de la elaboración de esta información, la plataforma cuenta con un catálogo de 66 viviendas prefabricadas. Las hay de todos los tipos, desde las originales casas prefabricadas del tipo modulares, hasta las de tipo contenedor e incluso cabañas, bungalows y mobile homes.

En cuanto al coste, puedes encontrar viviendas de todos los precios. Desde las casas prefabricadas más baratas, en torno a los 15.000 y 20.000 euros, hasta aquellas de lujo, con un precio de más de 300.000 euros.

Bungalows, Cabañas y mobile homes por menos de 30.000 euros

Tal y como detallan en su plataforma, las viviendas más baratas disponibles son las de tipo bungalows, cabañas y mobile homes. Suelen tener una superficie más reducida, de entre 20 y 35 metros cuadrados y con una distribución en una planta. Algunas de las ofertas disponibles de estas casas más económicas son:

Casa Sandra, por 16.450 euros. Una vivienda con una superficie de 37 metros cuadrados distribuida en dos habitaciones y un baño. La casa se completa con un porche de otros 10 metros cuadrados y solo tiene una planta. Es un bungalow de madera. La vivienda tiene cinco años de garantía, es de estilo americano y con clasificación energética A.

Otra de las opciones más económicas, aunque con menos espacio que la anterior, es la casa Evolution 35 TI. Una vivienda de 20 metros cuadrados que se vende por 18.164 euros. Se compone de una habitación y un baño en una planta. Es uno de los modelos más compactos de la colección y en el precio total incluye IVA. Tiene clasificación energética A+++ y es un bungalow de madera con dos años de garantía.

Si buscas una vivienda más espaciosa, la casa Agneta es una de las mejores opciones. Su precio de venta es desde 23.009 euros, tiene dos habitaciones y un baño distribuidos en 48 metros cuadrados. Es una casa de madera, estilo clásico con 5 años de garantía.

Casas modulares y mobile homes de entre 30.000 y 45.000 euros

Por un precio algo superior, puedes acceder al catálogo de las clásicas viviendas modulares prefabricadas. Tienen un tamaño mayor, que supera los 35 metros cuadrados en todos los casos y, suelen tener más de una habitación. Algunas de las ofertas disponibles en esta plataforma son:

Casa Evolution 40 de 40 metros cuadrados y un precio de venta desde 30.190 euros. Esta es una casa que cuenta con un total de 4 habitaciones y dos baños en una planta. Tiene dos años de garantía, está construida en madera y tiene clasificación energética A+++. Tal y como detallan en la descripción de la vivienda, es una de las apuestas más amplias de la gama Evolution que puede albergar hasta 10 personas.

La casa Nirvana es otro ejemplo. Por un precio de venta desde los 42.122 euros, puedes comprar esta vivienda modular de estilo clásico y 40 metros cuadrados. Cuenta con dos habitaciones y un baño y está construida en madera. Tiene una clasificación energética clase A y 3 años de garantía.

Cómo ver las ofertas

¿Buscas casas prefabricadas baratas? En el catálogo de Gnomo de Jardín puedes encontrar casas prefabricadas de distintos tipos. Desde las de hormigón y madera, de metal y de otros materiales. Aunque si lo que quieres es comprar una casa por un precio menor a 30.000 euros, las opciones con más oferta son las casas prefabricadas con contenedores, cabañas y bungalows o las mobile homes.

Si quieres ver la oferta completa, tienes que acceder a la página principal de Gnomo de Jardín. Una vez dentro, puedes ver las viviendas destacadas disponibles y un menú lateral con los filtros para acotar la búsqueda.

Para no perder tiempo viendo casas que no te interesen, te recomendamos que uses los filtros de la parte izquierda de la página. Con estas herramientas puedes establecer los siguientes criterios de búsqueda:

Ordenar la oferta de casas disponibles por precio o por los metros, dependiendo de qué te interese más.

Seleccionar la empresa específica en la que quieres contratar el servicio.

Provincia donde quieres instalar tu vivienda prefabricada.

Número de habitaciones y baños

Tipo de viviendas

Materiales y diseño

Una vez tengas todo lo que te interesa seleccionado, pulsa el botón verde que dice ‘Ordenar y filtrar‘. A continuación en la página solo van a mostrarse aquellas viviendas que se corresponden con tus criterios de búsqueda.

Cómo comprar una casa prefabricada

En el interior de cada una de estas viviendas puedes encontrar información específica de cada vivienda. Desde las fotografías y planos de las casas, hasta los metros cuadrados construidos y la distribución. Desde las ofertas puedes consultar en qué provincias puedes contratar su instalación y la clasificación energética.

Si alguna de las viviendas te interesa, puedes contactar con la empresa. A través del formulario de contacto que hay en la parte derecha de la pantalla, puedes solicitar más información o concertar una cita para ver o contratar la construcción de este tipo de viviendas.

Para solicitar más información tienes que dar tu número de teléfono y un correo electrónico. Vías a través de las que la empresa va a ponerse en contacto contigo.

Viviendas sin precio

No todas las ofertas muestran el precio. Algunas de las empresas que se encuentran en esta plataforma no indican este dato. Si te interesa alguna de las casas prefabricadas sin precio, puedes contactar a través del formulario con la plataforma para que te informen del coste total.

Por otra parte, si ninguna de las ofertas disponibles te interesa, desde la página informan de la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado. Si quieres ver el catálogo completo de viviendas, puedes hacerlo desde aquí.

