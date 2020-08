Pasos para rehabilitar una vivienda en un pueblo de forma sostenible

Vivienda

Está claro que tras el COVID las viviendas rurales están de moda, sobre todo por el auge del teletrabajo y el interés en aumento por la compra de viviendas con más metros y estancias como patios o jardines además de estar alejadas de ciudades masificadas. Es por esto que te vamos a explicar por dónde deberías empezar a la hora de rehabilitar una vivienda en un pueblo, sobre todo si tenemos en cuenta que estas viviendas suelen presentar deficiencias en cuanto habitabilidad, confort, consumo energético…

Además, otro punto interesante, es que existen ayudas económicas para rehabilitación por parte de las administraciones públicas si dicha rehabilitación se hace de forma sostenible al mejorar el aislamiento térmico en ventanas sustituyéndolas por otras más eficientes o eliminar las pinturas plásticas y apostar las naturales no tóxicas, entre otras medidas.

El aumento de búsquedas en portales inmobiliarios de viviendas en la periferia alejadas del ritmo de las ciudades y la masificación por parte de empleados que pueden teletrabajar es un hecho. Encontrar una vivienda que se ajuste a las necesidades familiares es otra.

Comprar casa en un pueblo y rehabilitarla

Por eso, ante la posibilidad de comprar una vivienda unifamiliar que cumpla todas las preferencias habitacionales surgidas a raíz del coronavirus, como disponer de varias habitaciones y espaciosas, jardines exteriores privados con terreno al aire libre y que además el precio de venta se encuentre dentro del presupuesto de compra, decidirse por una vivienda más económica pero que necesite una rehabilitación es una opción a tener muy en cuenta.

Aquellos desperfectos derivados del paso del tiempo, como humedades, grietas, pintura en mal estado, fugas de calor o incluso posibles plagas se convierten en problemas menores para cumplir con la premisa principal: casa grande a buen precio aunque esté alejada de la ciudad.

Hemos consultado a los expertos de la empresa Sto, especializada en materiales y soluciones para la construcción sostenible, que nos han explicado los pasos a tener en cuenta para una rehabilitación de este tipo:

Mejorar el aislamiento térmico

En paredes, suelos y techos. Contar con un buen aislamiento térmico puede llegar a suponer un ahorro en costes energéticos de hasta el 60% y, desde un punto de vista sostenible, puede conllevar un ahorro de energía anual de 16 millones de toneladas de gas de combustión. Además, contribuye también al aislamiento acústico de las estancias. En este sentido, lo mejor es utilizar materiales aislantes sostenibles: lana mineral, fibra de madera, espuma rígida mineral…

Sustituir las ventanas por otras más eficientes

El doble vidrio con una cámara de aire de al menos 10 mm es lo mejor para un mayor aislamiento térmico y acústico. Asimismo, es preferible que sean de hoja batiente u oscilobatiente, ya que las correderas no son tan herméticas, y que estén fabricadas de madera, aluminio o PVC. Será importante, en este caso, asegurar también el aislamiento de los marcos, para evitar pérdidas de calor.

Eliminar las pinturas plásticas

Es preferible apostar por las naturales no tóxicas. La pintura plástica impide la transpiración de las paredes y emite al aire sustancias nocivas, como el formaldehído, un gas tóxico perjudicial para la salud. Por ello, en los últimos años se han desarrollado otras opciones de carácter sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, las pinturas de cal (impermeables y con capacidad fungicida y antiséptica, que impiden la formación de algas y hongos), de silicato (gran durabilidad y resistencia a los rayos UV, y también con propiedades antibacterianas, desinfectantes y fungicidas), de arcilla (natural, fácil de aplicar e indicada especialmente para interiores por su poca resistencia al agua) o de vegetales (obtenidas del procesamiento de materia de origen orgánico y mineral, como hojas, corteza de árbol, aceites…, y también indicadas para interior).

Acondicionamiento acústico

Teniendo en cuenta que la calidad acústica es un aspecto decisivo para el confort de los usuarios, las intervenciones en ese sentido son, ahora mismo, una gran apuesta. Aunque la aplicación de sistemas de acondicionamiento acústico es más común en recintos dedicados a la música o a la palabra (teatros, salas de concierto, discotecas, restaurantes, aulas o salas de cine), los meses de COVID-19, en los que ha habido más personas de lo habitual en la vivienda durante más tiempo y, además, con videollamadas constantes, han incrementado el interés por este tipo de soluciones en el contexto residencial. Gracias a ellas, es posible absorber el sonido, mitigar los problemas de ruidos externos y regular los tiempos de reverberación, eliminando ruidos molestos.

Instalación eléctrica

Inicialmente, las instalaciones eléctricas fueron proyectadas para niveles de consumo inferiores al actual y sus condiciones de seguridad son, en muchas ocasiones, precarias y peligrosas para los usuarios. Por ello, es importante comprobar si la instalación eléctrica está preparada para la demanda de potencia que se va a precisar, revisar si dispone de toma a tierra para todos los enchufes y de si hay cableados o canalizaciones en mal estado, y, en caso de ser necesario, plantearse un cambio de la instalación eléctrica. Habrá que aprovechar la reforma, además, para la sustitución de bombillas incandescentes y lámparas halógenas por luces LED, y optar por el uso de electrodomésticos con etiqueta energética de bajo consumo.

Actualización de la fontanería

Las conducciones de fontanería e instalación de soluciones de ahorro de agua. En este sentido, es importante sustituir las antiguas tuberías de plomo y cobre por otras de acero inoxidable, cerámica o, en última instancia, de polietileno o polipropileno. En cuanto a los sistemas de ahorro de agua, habría que plantearse la instalación de grifos con filtros de ahorro, de un descalcificador a la entrada de la instalación para prolongar la vida útil de los electrodomésticos o de sanitarios con cisternas de descarga controlada.

Cambiar o mejorar el sistema de calefacción y agua caliente

Lo más común es apostar por la instalación de una caldera de baja emisión de NOx (con un índice de contaminación más bajo que el que exige la normativa europea), de condensación (aparte de recuperar el calor de los gases producidos en la combustión, regula el consumo energético en función de la demanda) o de biomasa (entre ellas, la de pellets, hechos a base de residuos vegetales comprimidos que, al quemarse, no contaminan el medio).

No obstante, si se quiere hacer una reforma todavía más sostenible, lo ideal es rechazar las calderas que consumen electricidad o las que queman combustibles fósiles y apostar por las energías renovables, como, por ejemplo, instalar un termosifón solar para el agua caliente y placas fotovoltaicas para generar calor.

Viviendas de madera, la mejor opción

En viviendas de obra nueva, si lo que se quiere es un diseño es 100% personalizable y empezar una construcción desde cero, la opción más económica son las viviendas de madera: ejecución rápida, ligera (peso medio de tan solo 400 Kg/m3, en comparación con el hormigón que tiene un peso aproximado de 2.500 Kg/m3 o el acero con 7.000 Kg/m3.), sostenible (la madera es el material más aislante y sostenible además de generar un balance positivo de CO2 en el inmueble), de menor coste y con soluciones que consiguen una apariencia y prestaciones similares, o incluso mejores, a las de construcción tradicional.

Algunas de las claves a tener en cuenta a la hora de apostar por este tipo de edificaciones es que tengan una orientación sur, que la obtención de la madera sea local o que cuenten con un aislamiento térmico adecuado. Esto se debe a que las casas de madera no son capaces de acumular el calor del sol y, por tanto, el grosor del aislamiento térmico debe ser lo suficientemente capaz de regular la temperatura con un alto grado de efectividad. En general, el espesor más recomendado es el de 15 cm pero, realmente, este estará supeditado al tipo de clima donde se ubique el inmueble.

Más de 5.000 pueblos están a punto de desaparecer

La presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación (AECD), Lidia Díaz, señala que «la realidad habitual para el 54% del territorio del país es que sus calles estén prácticamente vacías, puesto que son pueblos que están en riesgo de despoblación«.

Según datos del INE de 2019 e informes realizados por EPDATA, la AECD señala que las comunidades autónomas más amenazadas por el fenómeno de la despoblación son Castilla-La Mancha y Castilla León. Motivos varios, como hasta el cierre de estaciones de tren, está provocando que parte de España quede despoblada.

Por eso, «ahora que tras el COVID se reúnen condiciones para sacar del olvido a estos pueblos y la gente se anima a habitar de nuevo nuestros pueblos, apostamos por que el teletrabajo pueda ser una gran oportunidad para volver a repoblar los pueblos con la ayuda de las administraciones para que se comprometan a agilizar en estos municipios el acceso a una conexión a Internet con fibra de alta velocidad y estable», añade Díaz.

