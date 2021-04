Qué es el SATE, el aislamiento térmico para las fachadas de los edificios

Vivienda

Una vivienda bien aislada tiene muchos beneficios, tanto económicos como en la salud. Sin embargo, gran parte de los edificios y casas de España no tiene un buen sistema de aislamiento térmico, lo que provoca un mayor gasto en el consumo de energía. La solución a este problema es sencilla porque existen muchos métodos para aislar una vivienda y evitar el derroche de energía en calefacción o aire acondicionado y en este artículo te vamos a explicar una de las más novedosas, el sistema de aislamiento térmico para el exterior de los edificios.

Una nueva forma para aislar las viviendas a través de un revestimiento aplicado en la fachada de la vivienda con el que es posible evitar las fugas de calor y de frío y que además, revaloriza el valor de la vivienda.

Qué es SATE

Las siglas SATE hacen referencia al sistema de aislamiento térmico exterior. Esta nueva técnica consiste en envolver las paredes exteriores del edificio así como de los patios interiores con una capa de aislamiento térmico. Este revestimiento suele estar compuesto de una capa adhesiva y otra de fijación mecánica.

El objetivo de esta nueva técnica para aislar es mejorar la eficiencia energética en los edificios tanto nuevos como antiguos. Además, en los edificios más viejos aplicar esta capa de revestimiento tendrá una doble ventaja, por un lado, ahorrar en gastos del consumo de energía y por otra, renovar la fachada del edificio.

Este tipo de aislamiento puede aplicarse tanto en edificios de obra nueva como para rehabilitar una vivienda y convertirla en una casa más eficiente energéticamente.

Mayor eficiencia energética

La mayor ventaja de instalar este sistema en una vivienda es el ahorro en energía y la apuesta por la eficiencia energética. Un buen aislamiento permite que no tengamos que abusar de la calefacción ni del aire acondicionado porque consigue mantener la temperatura ideal en el interior de la vivienda.

Estos sistemas evitan la aparición de puentes térmicos a través de los que suele escaparse el calor o el frío de la vivienda y consiguen que no haya variaciones bruscas de temperatura en el interior de la vivienda.

Un buen aislamiento siempre evita gran parte de las pérdidas de calor en una casa, además de la aparición de humedades y de condensación en las paredes, lo que nos ayuda a tener una vivienda más saludable y a prevenir la aparición de problemas respiratorios.

En general, este sistema de aislamiento térmico aporta un mayor confort y calidad de vida para los residentes de la vivienda además de contribuir al cuidado del medio ambiente porque al instalar el aislamiento térmico reducimos la cantidad de energía que utilizamos y por tanto, la vivienda expulsa menos cantidad de CO2.

¿Hay que hacer obra para poner el SATE?

No, con este tipo de aislamiento térmico no es necesario hacer obras en casa, puesto que este revestimiento consiste en una capa que los técnicos aplican al exterior de la vivienda y no afecta en nada a la construcción.

Además, una de sus grandes ventajas es que mientras instalan este sistema no hace falta que los inquilinos tengan que por mudarse de forma temporal a casa de familiares o amigos porque no afecta en absoluto a la habitabilidad de la vivienda.

Revaloriza tu vivienda

Sí, con esta técnica también puedes conseguir que el valor de tu vivienda aumente. Si vives en un edificio antiguo cuya fachada está deteriorada y no es muy estética, el revestimiento le pone solución.

Al aplicar la capa, la fachada del edificio queda cubierta y por tanto da la sensación de que estamos ante una vivienda más nueva y cuidada. Aunque no sólo eso, sino que este revestimiento ayuda a que la duración de la fachada sea aun mayor.

Es decir, que además de todos los beneficios en ahorro de energía y de eficiencia para el cuidado del medio ambiente, el sistema SATE otorga una mayor estética al edificio, lo que en definitiva puede ayudar a revalorizar el precio del inmueble porque le da un aspecto más nuevo y porque es más eficiente.

No ocupa espacio

Este sistema no ocupa espacio porque el revestimiento de la capa aislante es por fuera de la vivienda, con lo que consigues no perder ni un centímetro del espacio de tu vivienda.

Aislamiento acústico

Depende del tipo de aislamiento SATE y del fabricante que lo comercialice, puede que algunos favorezcan y contribuyan al aislamiento acústico de la vivienda y evitar que entren en el interior de la casa tantos ruidos del exterior.

