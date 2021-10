Vivienda

Qué es el aislamiento térmico de viviendas con XPS y cuánto cuesta

El aislamiento térmico con XPS (poliestireno extruido o extrusionado) es un nuevo sistema que permite reducir el gasto en energía de las viviendas, tanto de calefacción como de aire acondicionado, a la vez que protege a la estructura de la aparición de humedades y de la propagación de incendios.

Este sistema de aislamiento consiste en envolver las cubiertas o fachadas de los edificios y viviendas particulares con planchas de espuma elaboradas con polímero de poliestireno con las que se evitan las fugas o pérdidas de calor y frío. A continuación te explicamos todas las propiedades de este aislante y lo que debes saber si quieres instalarlo en tu vivienda.

Aislamiento térmico con XPS

El poliestireno extruido es un material que permite aislar las viviendas para reducir el consumo de energía y emisiones contaminantes. En concreto, este material actúa directamente sobre los sistemas de climatización de las viviendas, que es una de las partidas que más gasto genera en las facturas de los hogares. Su efectividad pasa porque consigue reducir la aparición de puentes términos y se elimina el riesgo de condensaciones.

Además, con la instalación del aislamiento con XPS, las viviendas más antiguas se revalorizan porque el material consigue darles un aspecto más nuevo y, al igual que ocurre con otros sistemas como el SATE, no quita espacio de la vivienda porque se instala en la parte exterior de la edificación.

Manuel Serrano, secretario general de la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido (AIPEX), concluye que con este tipo de aislamiento en las viviendas puede producirse un ahorro del 75% en la demanda de energía. De esta forma, añade, se supera el mínimo exigido por el Gobierno para que las personas interesadas en instalar estos sistemas en sus viviendas puedan solicitar las ayudas para la rehabilitación de sus casas.

Qué es el aislante XPS

El material XPS, poliestireno extruido o extrusionado, es una espuma rígida compuesta por una estructura de células cerradas que puede instalarse tanto en el exterior de las viviendas como en el suelo. En la imagen puedes ver el proceso de instalación del revestimiento en la fachada de un edificio.

El principal objetivo de este tipo de revestimientos es reducir la demanda y el gasto energético además de proteger la estructura del edificio puesto que no permite la absorción de agua y frena la propagación de incendios porque incorpora elementos ignífugos en su composición. Además, la capacidad de aislante térmico ofrece un mayor confort en la vivienda, ahorro y reducción de la demanda energética así como protección de medio ambiente.

Características

Las principales propiedades y características de este aislante térmico son:

Es un gran aislante térmico porque evita la aparición de puentes térmicos y contribuye a reducir el gasto energético de las viviendas porque evita la fuga del calor y del frío

porque evita la aparición de puentes térmicos y contribuye a reducir el gasto energético de las viviendas porque evita la fuga del calor y del frío Es un material muy resistente , soporta cargas pesadas durante largos periodos de tiempo sin sufrir deformaciones

, soporta cargas pesadas durante largos periodos de tiempo sin sufrir deformaciones Es un aislante acústico

El material se caracteriza por tener una baja absorción del agua y una gran resistencia a los ciclos de hielo. Es decir, que previene la aparición de humedades, es resistente al moho y a la corrosión así como a temperaturas adversas de hielo porque su estructura evita que el hielo penetre en la vivienda. También es resistente a los posibles daños provocados por la exposición al vapor de agua

y una gran resistencia a los ciclos de hielo. Es decir, que previene la aparición de humedades, es resistente al moho y a la corrosión así como a temperaturas adversas de hielo porque su estructura evita que el hielo penetre en la vivienda. También es resistente a los posibles daños provocados por la exposición al vapor de agua Es ignífugo y, por tanto, ofrece protección contra el fuego

y, por tanto, ofrece protección contra el fuego Otra de sus características es que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la economía circular puesto que el XPS está compuesto en un alto porcentaje de productos reciclados. Y además es un material que puede reciclarse en su totalidad al finalizar su vida útil.

en su totalidad al finalizar su vida útil. Los acabados de este material son lisos y las planchas tienen distintos grados de espesor, de entre 30 y 100 milímetros. En la siguiente imagen puedes ver el resultado de un acabado de este sistema de aislamiento en fachada de un edificio.

En definitiva, es un material resistente, duradero y de fácil instalación.

Dónde instalarlos

El aislante XPS es un material muy versátil que puede instalarse tanto en las fachadas y cubiertas de los edificios, así como bajo cimentación, en muros, para cámaras y cerramientos y en los suelos de las viviendas. Aunque su principal uso es en fachadas y exteriores por su gran capacidad de impermeabilidad, que lo convierten en un material perfecto ante las lluvias y situaciones climatológicas adversas como heladas o nieve.

Cuánto cuesta

El precio final de aislar una vivienda con XPS depende de varios factores:

La empresa instaladora que lleve a cabo el proyecto

El precio del metro cuadrado de las planchas de material y la cantidad necesarias. Suele estar entre 7 y 15 euros el metro cuadrado aunque hay empresas que también los venden en rollos de mayor tamaño

Del grosor de las planchas de aislamiento, puesto que hay planchas de distintos espesores, desde los 30 hasta los 100 milímetros de plancha

Por tanto, no es posible determinar un precio estimado del coste total del revestimiento, sino que dependerá de cada caso particulares. Si estás interesado en llevar a cabo la rehabilitación de una vivienda con este sistema, te recomendamos que solicites presupuesto a las empresas especializadas para que puedas hacerte una idea de la inversión total que supondría instalar XPS en tu vivienda.

Aislamiento EPS

No hay que confundir el XPS con el aislante EPS (poliestireno expandido) que es también un aislante elaborado con poliestireno, pero que se distingue del primero en el proceso de creación. La principal diferencia entre ambos materiales es que el EPS no es resistente al agua y que el material final que se instala en las viviendas no es rígido, sino flexible.

