Cómo pedir una ayuda económica para rehabilitar una vivienda

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2018-2021 desarrolla un conjunto de medidas orientadas a la rehabilitación de edificios y viviendas.

Todas las medidas que se engloban en este Plan Estatal quedan en manos de cada comunidad y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por tanto la gestión y solicitud de las ayudas tiene que hacerse a través de ellas. A continuación explicamos en qué consisten estas ayudas y cómo solicitarlas por comunidades.

Ayudas para la rehabilitación

Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno dentro del Plan Estatal de la Vivienda 2018 – 2021 enfocadas a la rehabilitación de la vivienda se desglosan en tres áreas o programas diferentes:

El programa 5 de fomento de la mejora de eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.

y en viviendas. El programa 6 de fomento de la conservación , de la mejora de la seguridad de utilización y de las accesibilidad en viviendas.

, de la mejora de la seguridad de utilización y de las en viviendas. El programa 7 de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

El gobierno ha ampliado la concesión de las ayudas del Plan de Vivienda 2018 – 2021 hasta el 1 de diciembre de 2022.

Ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural

Estas ayudas están enfocadas a rehabilitar tanto viviendas individuales como edificios y a la realización de obras de urbanización en espacios públicos. También se incluyen en este área las construcciones de viviendas en sustitución a otras que se han demolido en la misma zona previamente.

¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda?

En este caso las ayudas las pueden solicitar y beneficiarse de ellas las personas que vayan a realizar estas actuaciones, los agentes ejecutores.

Requisitos

El requisito que hay que cumplir para poder ser beneficiario de esta ayuda es que las viviendas nuevas que se construyan tienen que tener mínimo una clasificación energética clase B.

Otra de las condiciones para poder recibir la ayuda es que el 70% de lo que se construya tiene que ser para uso residencial.

Cuantía de la ayuda

Las ayudas son del 40% de la inversión de forma general aunque este porcentaje alcanza el 75% de la inversión para todas aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM o que se trate de personas con movilidad reducida o mayores de 65 años.

La cuantía máxima es de 12.000 euros por vivienda rehabilitada. En los casos concretos de edificios se amplia la ayuda en 120 euros por el metro cuadrado para otros usos.

Para casos de renovación o nueva construcción la cuantía de la ayuda puede llegar hasta los 30.000 euros.

En casos de realojo hay una ayuda de hasta 4.000 euros máximo por unidad de convivencia.

Dos incrementos a estas cantidades:

Incremento de 1.000 euros por Bien Interés Cultural por vivienda.

Para menores de 35 años el se incrementa en un 25% más para casos concretos de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Ayudas de eficiencia y sostenibilidad

El objetivo de esta ayuda es establecer unas ayudas para la realización de obras que mejoren la eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas unifamiliares y los edificios de residencia colectiva.

¿Quién puede solicitar y beneficiarse de la ayuda?

Se trata de ayudas que pueden solicitar y beneficiarse los siguientes grupos:

Las personas propietarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas y los propietarios de edificios residenciales de vivienda colectiva. (Sean personas físicas o jurídicas o administraciones públicas).

Comunidades de propietarios o agrupaciones.

Sociedades cooperativas

Propietarios de edificios

Empresas constructoras

Empresas de servicios energéticos

Requisitos

Los principales requisitos para poder ser beneficiario de este tipo de ayuda son:

La vivienda tiene que ser unifamiliar o tratarse de un edificio.

El 50% de las viviendas del edificio o de la vivienda unifamiliar deben constituir un domicilio habitual.

Se exige una reducción de la demanda de energía anual de calefacción y refrigeración (Zonas climáticas D y E: 35%, zona C 25% y zonas alfa, A y B 20%).

Se requiere que la posible vivienda beneficiaria de la ayuda tenga una antigüedad del año 1996.

El 70% del edificio tiene que ser de uso residencial

Cuantía de la ayuda

El límite de la cuantía de la ayuda en viviendas unifamiliares y edificios es de: 40% de la inversión con carácter general y el 75% en caso de ingresos inferiores a 3 veces el IPREM.

La cuantía máxima de la ayuda para viviendas unifamiliares es de 12.000 euros aunque puede alcanzar los 18.000 si se trata de una persona con discapacidad o incluso 24.000 euros para un caso de discapacidad severa.

Por otra parte, la cuantía máxima de la ayuda para el caso de edificios es de 8.000 euros, por vivienda, ampliables a 12.000 si reside una persona con discapacidad e incluso 16.000 si se trata de un caso de discapacidad severa.

Además de la cantidad base existen incrementos en los siguientes casos:

Para casos de Bien de Interés Cultural (BIC), un incremento de 1.000 euros.

Para personas de menos de 35 años, un incremento del 25% para casos concretos de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Ayuda a la conservación, seguridad y acceso a viviendas

El objetivo de las ayudas de este programa es establecer ayudas económicas para conservar, mejorar la seguridad del uso y la accesibilidad a todos los edificios de viviendas de uso residencial y en las viviendas unifamiliares, urbanas o rurales.

¿Quién puede beneficiarse?

Pueden ser beneficiarios de esta ayuda los siguientes colectivos:

Propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, de edificios de uso residencial ya sean personas físicas, jurídicas o administraciones públicas.

Comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades.

Sociedades cooperativas

Propietarios de edificios

Empresas constructoras que acrediten la condición

Requisitos

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda son los siguientes:

Que la vivienda sea unifamiliar o esté dentro de un edificio residencial.

Que la antigüedad de la casa sea preferentemente anterior a 1996

El 70% de la superficie de los edificios debe ser de uso residencial

El 50% de las viviendas debe ser domicilio habitual.

Cuantía

La cuantía de eta ayuda es del 40% de la inversión con carácter general y del 75% en aquellos casos en los que los ingresos sean inferiores a 3 veces el IPREM o que las obras a realizar sean para dar acceso a personas con discapacidad o mayores de 65 años.

La cuantía oscila en una horquilla de entre 3.000 y 8.000 euros en función de las tareas a realizar por vivienda. Esta cantidad es ampliable a 14.000 euros si se trata de una persona con discapacidad o hasta 17.0000 euros para casos de discapacidad severa.

Igualmente hay dos incrementos que se aplican a estas cantidades:

1.000 euros más para casos declarados Bien de Interés Cultural (BIC)

Un 25% más para menores de 35 años de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Solicitar ayuda por Comunidades

A la hora de solicitar las ayudas de rehabilitación de viviendas hay que conocer los diferentes plazos de solicitud de cada una de ellas.

Andalucía

Para solicitar las ayudas de rehabilitación residencial o rehabilitación urbana tienes que acceder al siguiente enlace.

Si tienes dudas puedes llamar al 955 926 800.

Aragón

En el caso de Aragón tienes que acceder al siguiente enlace para conocer las diferentes informaciones y plazos sobre la rehabilitación de viviendas.

Asturias

El principado de Asturias en la actualidad no tiene convocatoria abierta para solicitar estas ayudas. Puedes acceder a este enlace para conocer las diferentes ayudas en materia de vivienda disponibles.

Islas Baleares

Puedes acceder a este enlace para conocer las ayudas concretas en materia de vivienda.

Islas Canarias

Para conocer las convocatorias y ayudas para la rehabilitación de viviendas en Canarias tienes que acceder al siguiente enlace.

Cantabria

En Cantabria la información relativa a las ayudas en materia de vivienda y rehabilitación está en este enlace.

Castilla y León

Castilla y León las ayudas específicas de rehabilitación se encuentran en este enlace.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha existen diferentes convocatorias de ayuda a la rehabilitación que puedes consultar aquí.

Cataluña

En Cataluña la información relativa a viviendas y ayudas está en el siguiente enlace.

Valencia

Puedes consultar las diferentes ayudas y convocatorias de Valencia en materia de rehabilitación en el siguiente enlace.

Ceuta

Las ayudas en materia de rehabilitación de vivienda en Ceuta se pueden consultar en este enlace.

Extremadura

Descubre convocatorias y tipos de ayudas en materia de vivienda de Extremadura en la siguiente dirección.

Galicia

En el caso de Galicia las diferentes ayudas y convocatorias se pueden consultar en esta dirección.

Madrid

Las ayudas sobre la rehabilitación de viviendas en Madrid son las que puedes ver en esta dirección.

Melilla

Consulta las ayudas de rehabilitación de viviendas para el caso concreto de Melilla.

Murcia

Las ayudas para rehabilitar viviendas en Murcia se publican en esta dirección.

Navarra

En Navarra las ayudas de vivienda y rehabilitación pueden consultarse aquí.

País Vasco

Las ayudas de vivienda en el País Vasco son las que aparecen en este enlace.

La Rioja

Consulta plazos y convocatorias para rehabilitar vivienda en La Rioja pinchando aquí.

