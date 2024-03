Vivienda

Hogar y Consumidores

Las 6 cuestiones que debes plantearte antes de rehabilitar una vivienda

NOTICIA de de Jessica Pascual

Informarse acerca de si hay ayudas o subvenciones disponibles, hacer una evaluación previa para saber qué reformas acometer, tener en cuenta los beneficios a largo plazo que pueden reportar las obras y recurrir a profesionales del sector. Estas son algunas de las cuestiones clave que debes plantearte antes de iniciar la rehabilitación de una vivienda para que sea efectiva. Los expertos de la compañía Sto, especializada en la fabricación de sistemas y elementos constructivos, ofrecen una serie de claves y planteamientos que es fundamental conocer antes de ponerse manos a la obra para evitar problemas durante el proceso y maximizar las ganancias.

Al tratarse de inversiones de dinero considerables, plantearse de forma previa estas cuestiones permiten realizar unas obras de mejora adaptadas a cada vivienda y obtener mayores beneficios y rentabilidad por cada una de ellas. Siempre asesorados por un profesional que pueda ser de ayuda y guiar a los propietarios durante el proceso, explican desde la compañía.

La rehabilitación de edificios en cifras

Descarbonizar el parque de viviendas antes de 2050. Este es uno de los principales objetivos que plantea la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, un proyecto que también persigue retos renovados en materia de reducción de la demanda de energía en edificios. Se trata de una nueva normativa que pone el foco en el ciudadano, que según explican desde la compañía, “debe mostrar una mayor conciencia acerca de la importancia de renovar sus viviendas para convertirlas en inmuebles más eficientes“. Lo que acelera la necesidad de impulsar este tipo de reformas entre los hogares españoles.

En datos, entre 2021 y 2023, se han efectuado en España un total de 103.000 de rehabilitaciones en viviendas, una cifra que consideran que se encuentra muy por debajo del ritmo de renovación necesario para llegar a las 355.000 actuaciones marcadas para el año 2026. Explican que aunque se suplique el ritmo de trabajo desde esta fecha hasta 2026, “2026, no se llegaría al escenario de las 355.000 renovaciones marcado en el Real Decreto de 2021 que regulaba los fondos Next Generation”.

Se trata de cifras que muestran que, aunque la población está sensibilizada con los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente, los ciudadanos no terminan de dar el paso de trasladar esta preocupación a sus viviendas. Entre los motivos que alegan, destaca la falta de conocimiento sobre lo que implica, que muchas veces se trata de vecinos con rentas modestas y que no pueden asumir esta inversión o la burocracia y desconocimiento sobre cómo ponerlas en marcha.

Qué tener en cuenta sobre la rehabilitación energética de las viviendas

Aunque la población tiene conciencia acerca de la situación de emergencia climática, los usuarios no terminan de dar el paso de trasladar esta preocupación a sus viviendas. Los principales motivos son la dificultad de poner en marcha y gestionar un proyecto de este tipo. Una vez tomada la decisión, hay algunos errores a evitar para efectuar estas adecuaciones, como no tener en cuenta el retorno de la inversión, no realizar una evaluación genérica previa del inmueble antes de las obras o no informarse sobre las ayudas y subvenciones disponibles.

No considerar el retorno de la inversión (ROI)

Desde Sto explican que este es un punto de especial importancia a la hora de vender el proyecto ante una comunidad de vecinos o ante el resto de miembros de la vivienda. Es fundamental demostrar que las mejores energéticas van a convertirse en ganancias y beneficios a largo plazo. Y ofrecer unas cifras aproximadas. Ello ayudará a sensibilizar al resto acerca de la importancia de las adecuaciones a nivel económico y medioambiental.

De manera adicional, a la hora de hacer este ejercicio, explican desde la compañía, se detectan aquellas opciones de renovación que no sean rentables.

No informarse sobre las ayudas y subvenciones disponibles

Los datos de la Confederación de Consumidores y Usuarios indican que el 81 % de la población desconoce la existencia de ayudas para rehabilitar las viviendas en términos energéticos. No conocer estos incentivos fiscales o programas de ayudas, como los que se incluyen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pueden resultar en la pérdida de oportunidades para reducir los costes del proyecto. En especial, teniendo en cuenta que muchas de estas ayudas son compatibles entre sí y pueden solicitarse a la vez.

Falta de conocimiento en los trámites administrativos

Otro de los errores habituales de los que informa la compañía son los de solicitar las ayudas, pero obstaculizar el proceso administrativo por errores. Explican que los programas de ayudas requieren un proceso administrativo que no todo el mundo es capaz de seguir de forma correcta.

De hecho, muchas comunidades de vecinos son reacias a solicitar las ayudas por los procedimientos gestión necesarias que hay que hacer. En este caso, es muy importante tratar de seguir correctamente las indicaciones y requisitos de aplicación, y revisar que la documentación a aportar es la correcta evitando errores como que haya contenido incompleto, desordenado o duplicado, firmas en formato imagen, o que no se aporten los justificantes necesarios para acreditar que se cumplen los requisitos solicitados.

Falta de evaluación previa

Desde Sto explican que es un error muy común no realizar una evaluación completa de las necesidades energéticas del edificio o la vivienda antes de comenzar el proyecto. Se trata de una auditoría que va a proporcionar datos acerca del consumo, del impacto ambiental y de la eficiencia energética, lo que guiará las acciones a seguir y evitará tomar decisiones erróneas acerca de las mejoras a implementar, priorizando las más importantes.

A lo que se suma que en muchos de los programas de ayudas es fundamental contar con un certificado energético de la vivienda antes y después de efectuar la obra.

No priorizar algunas de las principales soluciones de eficiencia energética

Aunque cualquier medida destinada a reducir la demanda de energía será positiva, será un error no valorar en primer lugar aquellas que permitan aprovechar al máximo el potencial de ahorro y reducir el consumo energético, explican desde Sto.

Entre las principales soluciones que deberían plantearse, detallan, la mejora del aislamiento térmico de la envolvente del edificio, instalar ventanas de doble o triple acristalamiento, actualizar los sistemas de calefacción y refrigeración por opciones más eficientes, como bombas de calor o calderas de condensación o apostar por sistemas de autosuficiencia energética, a través de instalar placas solares u otras fuentes renovables.

No recurrir a profesionales

Se trata de un error común en aquellas obras que se realizan de manera particular, por lo que hay que tener en cuenta que tratar de hacerlo sin ayuda de profesionales especializados puede llevar a errores costosos. Estos expertos asesorarán durante todo el proceso y garantizarán que la rehabilitación se lleve a cabo de la manera correcta.