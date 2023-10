Vivienda

Hogar y Consumidores

Las claves para elegir la mejor bomba de calor y calentar tu vivienda

NOTICIA de de Cristian Pinto

El frío ha llegado para quedarse y ahora es el momento de calentar la casa de la forma más eficiente posible. Para ello, las bombas de calor se han convertido en una de las mejores alternativas para sustituir a las viejas calderas de gas o gasoil. Además, hay que tener en cuenta que a partir de 2024 las nuevas viviendas no van a poder tener una caldera para la calefacción. Para instalar un sistema de calefacción más eficiente, existen ayudas de hasta 7.500 euros para instalar aerotermia y suelo radiante.

Si quieres apostar por un sistema de calefacción con bomba de calor, es importante que tengas en cuenta algunos aspectos. Además, puedes solicitar la ayuda de hasta 500 euros para instalar una bomba de calor en la Comunidad de Madrid. En esta guía comparativa puedes consultar el mejor modelo de aire acondicionado de split que incluye bomba de calor, para que lo puedas usar tanto en el invierno como en el verano.

Fija o portátil

Antes de lanzarte a comprar una bomba de calor, lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de aparato que debes instalar. En el mercado existen bombas de calor fijas y portátiles y, dependiendo del uso que vayas a darle, te interesará tener una u otra. Eso sí, un aspecto importante a la hora de elegir uno u otro es la eficiencia energética.

Las bombas de calor fijas cuentas con dos bloques: una unidad interior y exterior. Mientras que, los aparatos móviles, solo tienen un bloque y están pensados para pequeñas estancias de la casa.

Tamaño de la vivienda

Si lo que quieres es una bomba de calor para calentar toda la casa, es importante que tengas en cuenta la relación de metros cuadrados y frigorías. Las frigorías es la potencia que tiene el electrodoméstico para calentar o enfriar la vivienda. La cantidad de frigorías es directamente proporcional a los metros cuadrados que tenga tu casa o la estancia que quieras calentar. Es decir, en un chalet tendrás que elegir una bomba de calor con mayor número de frigorías para calentar una planta.

Para que te hagas una idea, en una vivienda con menos de 100 metros cuadrados lo ideal es tener un aparato con unas 8.000 frigorías. Mientras que, si quieres calentar una habitación de unos 25 metros cuadrados, bastará con una bomba de calor de 3.000 frigorías.

Clima de la ubicación

La ubicación de nuestra vivienda también está directamente relacionada con la ubicación geográfica de la casa. En zonas con un clima más cálido, tendrás que encender el electrodoméstico menos a menudo y a una temperatura inferior. Esto se verá reflejado en el gasto de luz. En función del mayor o menor frío que haga, mayor será la necesidad de potencia que tenemos que exigirle a la bomba de calor para que alcance la temperatura deseada.

Nivel de eficiencia energético

Igual de importante es tener en cuenta la eficiencia del aparato en términos energéticos. Para ello, se utiliza el Coeficiente de Desempeño o de Rendimiento (COP). Esto es una media para tratar de evaluar el rendimiento de las bombas de calor y otros sistemas de calefacción.

Un COP más alto indica una mayor eficiencia de la bomba de calor, ya que está produciendo más calor útil con una menor cantidad de energía eléctrica. Por ejemplo, un nivel 3 de COP significa que la bomba de calor produce tres veces más calor de lo que consume en electricidad.

Nivel de ruido

Algunos de estos electrodomésticos pueden llegar a generar más ruido del deseado, lo que puede ser algo molesto a la hora de intentar dormir. Tanto en las bombas de calor fijas como en las portátiles, hay que buscar un modelo con el menor nivel de ruido posible cuando esté en funcionamiento. Por norma general, los modelos más silenciosos son también los más caros. No obstante, la mayoría de modelos tienen una función silenciosa para que no supere los 30 decibelios, un nivel que no es molesto.

Si quieres leer más noticias como Las claves para elegir la mejor bomba de calor y calentar tu vivienda, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.