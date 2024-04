Vivienda

¿Puedo vivir en una casa prefabricada que pongo en un terreno de mi propiedad?

¿Tienes un terreno y estás pensando en instalar una casa prefabricada? Antes de ponerte manos a la obra, hay dos aspectos fundamentales que hay que conocer y que son los que dan repuesta al gran interrogante acerca de si se puede vivir en una vivienda prefabricada que se ponga en un terreno de tu propiedad.

Porque esta es una posibilidad real para vivir, pero siempre y cuando tanto el terreno, como la casa, se ajusten a la normativa municipal y cuenten con los permisos necesarios para su instalación. De lo contrario, no bastaría con tener un terreno e ir a comprar la casa para colocarla en esta superficie.

¿Puedo instalar una casa prefabricada si tengo un terreno?

Depende. Para responder a esta pregunta, uno de los aspectos a tener en cuenta es el tipo de terreno que tienes. Porque de esta clasificación depende de si puedes vivir o no en una casa prefabricada que pongas sobre este espacio.

La primera norma a tener en cuenta es que las casas prefabricadas no pueden instalarse en cualquier terreno. Este debe ser urbano o edificable, es decir, que forme parte del plan urbanístico de cada municipio.

En su defecto, puede ser urbanizable, que se encuentre en proceso para convertirse en urbano.

Por el contrario, si te preguntas si se puede poner una casa prefabricada en un terreno rústico, la respuesta es que no en términos generales, aunque hay excepciones.

En el caso de contar con un suelo viable y elegir este terreno para instalar una casa prefabricada, la siguiente pregunta que hay que plantearse tiene que ver con el tipo de casa que quieres instalar y los permisos y licencias necesarias para ello.

Qué permisos y licencias necesito para poner una casa prefabricada

Además del terreno, otros de los aspectos a tener en cuenta para responder a este interrogante es conocer la normativa que regula este tipo de vivienda. Y los permisos que son necesarios para instalar y vivir en una casa prefabricada.

En España no hay una ley que regule la instalación de viviendas prefabricadas, sino que se rigen por el Código Técnico de la Edificación y la Ley de Ordenación de Edificios. En cuanto a las licencias, hay que contar con determinados trámites y permisos relacionados con la construcción e instalación del inmueble. Desde la licencia de ubicación y obra, hasta la cédula de habitabilidad, la de primera ocupación y el Registro de la Propiedad.

En el caso de estar anclada a los suministros, contar con los permisos necesarios de un bien inmueble, que son el permiso de obra, de construcción y la licencia de ubicación. Porque no es lo mismo poner una casa en un terreno que no necesite ningún tipo de suministros que instalar una vivienda que necesite conectarse a la red eléctrica y toma de agua de una localidad. Por otra parte, no hay que olvidarse de hacer el pago de impuestos pertinentes