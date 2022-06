Vivienda

Casas prefabricadas: Permisos necesarios para su instalación

de Jessica Pascual

¿Cuáles son los permisos para construir una casa prefabricada? Si estás valorando posibilidades para una nueva vivienda y las casas prefabricadas son una opción con muchos puntos, debes tener en cuenta todos los trámites que hay que hacer antes de comprarlas.

Aunque las licencias y permisos necesarios para su instalación son muy similares a los que hay que realizar para construir una casa tradicional, hay diferencias. En cualquier caso, son de obligado cumplimiento y saltarse alguna de estas licencias o permisos supone elevadas sanciones económicas por no respetar la normativa municipal.

Qué normativa regula las casas prefabricadas

En España no hay una ley específica que regule la instalación de este tipo de viviendas prefabricadas. Por ello, para construir una casa de este tipo es necesario ajustarse a dos normas que son las que regulan la construcción de todas las viviendas:

El Código Técnico de la Edificación (CTE) que es la que marca los requisitos que deben cumplir las viviendas sobre la seguridad, salud y accesibilidad.

(CTE) que es la que marca los requisitos que deben cumplir las viviendas sobre la seguridad, salud y accesibilidad. La Ley de Ordenación de Edificios (LOE) que es la encargada de regular el proceso de edificación.

Trámites para instalar una casa prefabricada en un terreno

Para instalar tu nueva vivienda en un suelo respetando la legalidad, hay una serie de trámites a tener en cuenta:

Terreno Casa Estudio geotécnico Licencia de obra, construcción y ubicación Estudio topográfico Cédula de habitabilidad Solicitud ficha urbanística Licencia de primera ocupación Licencia urbanística Registro de la Propiedad Dar de alta los suministros

Del terreno:

Realizar y presentar los estudios del terreno que permitan la viabilidad del proyecto. El estudio geotécnico y el topográfico .

. Solicitar la ficha urbanística de la parcela .

. Pedir la licencia urbanística para construir.

De la casa:

Solicitar la licencia de obra, construcción y de ubicación en el caso de ser un bien inmueble. En el caso de bien inmueble, solicitar el permiso de ubicación.

en el caso de ser un bien inmueble. En el caso de bien inmueble, solicitar el permiso de ubicación. Conseguir una cédula de habitabilidad que acredite que la casa puede ser habitada por personas de manera legal.

que acredite que la casa puede ser habitada por personas de manera legal. Solicitar una licencia de primera ocupación cuando termine la obra.

Incluir la vivienda en el Registro de la Propiedad.

Dar de alta los suministros básicos.

Tipos de casas prefabricadas y licencias asociadas

Existen dos modalidades de uso diferentes de casas prefabricadas y, por tanto, dos legislaciones diferentes. Puede considerarse como un bien mueble o inmueble. Precisamente, este es el primer aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una casa prefabricada. Este dato es clave porque los trámites son totalmente diferentes en cada caso.

Bien inmueble Bien mueble Permiso de obra Sí No Permiso de construcción Sí No Licencia de ubicación Sí Sí

Bien inmueble

Si la casa está sujeta al suelo por cimientos de cemento y tiene tomas de luz y agua públicas, se trata de un bien inmueble. Esto quiere decir que tiene la misma consideración que una casa tradicional. Por tanto, para hacerla es necesario tener licencia de construcción, de obra y ubicación, al igual que si se tratara de una obra de una casa normal. Además, este tipo de casas prefabricadas solo pueden instalarse en suelos urbanos, en un terreno que reúna todos los requisitos para construir en él.

Bien mueble

Si la casa no está sujeta al suelo y no está conectada a la luz ni al agua públicas, se trata de un bien mueble. En este caso, solo es necesaria la licencia de ubicación. Son casas autosuficientes en cuanto a los suministros y, como consecuencia, no son necesarios los permisos de obra ni de construcción.

Cómo elegir el terreno

Después de decidir si prefieres una casa prefabricada que sea un bien mueble o inmueble, el siguiente paso es elegir un terreno. Este es uno de los aspectos previos a tener en cuenta antes de mandar construir una casa prefabricada. Hay que comprobar el estado y características del terreno para determinar si es viable la construcción o no.

Para empezar, hay que tener en cuenta que para instalar una casa prefabricada en un terreno que tenga consideración de bien inmueble, este debe ajustarse a la normativa del municipio donde se encuentra. Hay que pedir la licencia urbanística al ayuntamiento, así como la ficha urbanística de la parcela. En este último documento es en el que aparecen detallados aspectos como la altura máxima permitida de la vivienda, los metros cuadrados disponibles o el tipo de casa autorizada para instalar en una zona determinada. Todo ello está regulado en el Plan de Ordenación Urbana, propio de cada municipio, y en las leyes sobre construcción residencial propias.

Por otra parte, la elección del terreno influye de manera determinante el precio de la casa prefabricada. Por ejemplo, si el suelo es de fácil acceso y está llano, el precio será menor que si el terreno tiene complicaciones o hay que prepararlo. Hay que tener en cuenta que cuánto más fácil sea el acceso del los camiones y grúas que lleven los materiales al terreno, más barato será el precio. Por el contrario, si tienes un terreno con pendiente el precio sea mucho mayor. ¿El terreno ideal? Que sea llano y que los camiones y grúas tengan espacio suficiente para acceder de forma cómoda.

Tipos de suelo

Antes de decidirte por un terreno, hay que comprobar qué tipo de suelo es, puesto que no en todos los terrenos es posible construir una vivienda. Existen tres tipos de suelos:

Urbano . Éste es el tipo de suelo en el que podemos instalar una vivienda. Estos son terrenos incluidos en el plan urbanístico de cada municipio o ciudad y posee los permisos y características para edificar en él. Son suelos que deben contar con una red de abastecimiento de servicios básicos de energía, agua y de acceso rodado.

. Éste es el tipo de suelo en el que podemos instalar una vivienda. Estos son terrenos incluidos en el plan urbanístico de cada municipio o ciudad y posee los permisos y características para edificar en él. Son suelos que deben contar con una red de abastecimiento de servicios básicos de energía, agua y de acceso rodado. Urbanizable . Este tipo de suelos está en proceso de transformación para convertirse en uno urbano. Es el paso intermedio que convierte a un terreno normal en uno apto para construir.

. Este tipo de suelos está en proceso de transformación para convertirse en uno urbano. Es el paso intermedio que convierte a un terreno normal en uno apto para construir. No urbanizable. Este tipo de terrenos están protegidos por el valor que tienen o porque estén reservados para la instalación de servicios públicos. No se puede construir en ellos una vivienda.

Documentación obligatoria del terreno

El terreno elegido debe someterse a dos estudios que acrediten la viabilidad del proyecto:

Estudio Topográfico . Este identifica todos los parámetros del terreno y los representa sobre un plano.

. Este identifica todos los parámetros del terreno y los representa sobre un plano. Estudio Geotécnico. Documento en el que se detallan las características del terreno para comprobar si está autorizado y es válido para construir.

Trámites antes de entrar a vivir

Una vez construida la casa, hay que ultimar los trámites para que la casa pueda ser habitada. Para ello, hay que solicitar la licencia de primera ocupación al ayuntamiento, así como la cédula de habitabilidad. Después, hay que firmar las escrituras de la nueva casa e incluirla en el Registro de la Propiedad.

Impuestos a pagar

Además de todos los trámites relacionados con el terreno y la casa, el nuevo propietario tiene que hacer frente a una serie de impuestos. Estos son los que se aplican a aquellos que compran una casa prefabricada nueva:

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

IVA del 10 % en el caso de contratar una hipoteca autopromoción.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Licencia urbanística para hacer la obra.

Pagar las tasas de inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad.

Realizar las escrituras de la casa en el notario.

