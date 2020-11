Vivienda

Cómo solucionar problemas de humedad en paredes

¿Cómo quitar definitivamente la humedad de las paredes de casa? Es una tarea compleja que provoca muchos quebraderos de cabeza: ¿Me va a salir moho en casa? ¿Es peligroso?

Si has visto como una pequeña manchita invade cada vez más zonas de tu pared de casa y no sabes qué hacer, a continuación te presentamos una guía con todo lo que necesitas saber para acabar con las humedades de las paredes de tu casa: productos para quitarlas, remedios para prevenir su aparición, causas, etcétera.

Cómo eliminar humedad en las paredes

¿Tienes humedades en las paredes? ¿Has detectado esa pequeña mancha en alguna zona de tu pared o alrededor de las ventanas y no sabes qué hacer? Existen diferentes productos específicos que sirven para reducir al máximo posible las humedades de las paredes de casa.

Sin embargo la joya de la corona para eliminar humedades en casa no es otra que la buena ventilación. Este sistema es válido tanto para prevenir la aparición de humedades como para eliminarlas. Contar con un buen sistema de ventilación es crucial para evitar la aparición de humedades así como su propagación por las paredes de la casa.

Aunque además de la ventilación existen productos que sirven de gran ayuda para eliminar y para prevenir la aparición de humedades como es el caso de los deshumidificadores que son aparatos específicos que tienen la función de reducir las humedades de las habitaciones.

Otros elementos que pueden servir para eliminar las humedades porque absorben el ambiente húmedo y ayudan a mantener una ventilación adecuada son:

Los extractores de aire

Aparatos específicos que absorben la humedad en armarios

Colocar carbón vegetal por diferentes zonas de la casa donde haya humedades puesto que tiene gran capacidad de absorción de humedad. Lo mismo con la sal gorda.

Como quitar el moho

Dependiendo del material que tengas en la pared, existen diferentes formas de quitar el moho:

Si tienes una pared de yeso tienes que quitar ese trozo y sustituirlo directamente por una nueva capa de ese material.

Si tienes una pared de azulejos puedes probar con diferentes productos especializados o con jabón y lejía. Es fundamental que puedas dar a las juntas entre los azulejos porque es un foco de acumulación de moho.

En zonas de madera la eliminación del moho puede conseguirse frotando con cepillo y jabón. Si no sale con esto, puedes probar con productos específicos.

Aunque de forma genérica, puedes quitar manchas de moho con vinagre blanco, debes aplicar el producto varias veces de forma repetida y frotar hasta que el tamaño de la mancha vaya disminuyendo.

También puedes probar con bicarbonato de sodio. Este producto debes echarlo encima del moho y esperar unas horas a que haga efecto. Después lo retiras y compruebas si ha conseguido reducir el moho.

¿Cómo sé si tengo humedades?

La aparición de una mancha húmeda o de moho no son los únicos indicativos de que tienes humedades en casa.

También lo son los malos olores y la condensación de agua en paredes y ventanas. ¿Has detectado gotitas de agua en los cristales de las ventanas? Presta atención a esto porque es una seña indiscutible de aparición de humedades.

También es un signo a tener en cuenta la aparición zonas desconchadas en la pared. Una zona desconchada es una pared que parece que se ha abombado a causa del agua. Depende de la cantidad de humedad que haya en la casa, existen dos niveles de paredes desconchadas: Un nivel severo en el que se aprecia la estructura interior de la vivienda y un nivel más leve donde se ve que se empiezan a despegar trozitos de la pared.

Tipos de humedades

¿La humedad en las paredes sube o baja? La respuesta es que los dos casos pueden producirse. Para detectar si en tu casa la humedad sube o baja te contamos cuáles son los tipos de humedad que pueden aparecer en tu vivienda.

Cada tipo de humedad tiene asociadas unas causas y por tanto debe tratarse de formas diferentes. Por tanto el primer paso antes de probar remedios para quitar humedades es saber de dónde procede y por qué ha aparecido.

A continuación explicamos qué tipo de humedades tienes en función de la forma en la que te ha aparecido la humedad en casa.

¿Tienes grietas o fisuras en paredes?

Si la repuesta a esta pregunta es afirmativa, estás ante un tipo de humedad concreta por filtración de agua. Si has detectado alguna grieta o fisura en las paredes, tienes que saber que es uno de los síntomas de las humedades por filtración. Este tipo de humedad puede aparecer por diferentes factores, aunque lo más común es el fallo en el aislamiento de la vivienda que provoque la mala impermeabilización.

En caso de tener manchas concretas en una zona de la pared localizada, puede que la filtración sea por agua que se ha filtrado desde el exterior de forma directa. En estos casos si se han producido grandes lluvias y hay grietas en la pared, la filtración se habrá producido porque las paredes no están preparadas para filtrar el agua del exterior.

Aunque otra de las causas de este tipo de humedad pueden ser las fugas de las cañerías.

Ante este tipo de humedad, hay que arreglar la causa de la aparición de la humedad. En el primer caso habrá que tapar las grietas y aislar esa zona de la casa y en el segundo arreglar la cañería.

¿Tienes humedades en el sótano o planta baja?

Este es el tipo de humedad de pared que sube. Cuando se detectan humedades en las plantas bajas de las casas o en los sótanos, el agua procede del subsuelo donde está construida la vivienda.

Este tipo de humedad se conoce como humedad por capilaridad. Se produce porque el agua que hay acumulada en el subsuelo sube en forma de vapor a través de los poros de las paredes. Cuando la pared ya no soporta más cantidad de agua, es cuando empiezan a aparecer las señas de las humedades.

La humedad por capilaridad es la más común en las viviendas antiguas puesto que desde hace unos años, por norma general, se instalan barreras protectoras en las viviendas para evitar que ascienda esta humedad del subsuelo.

Los síntomas de este tipo de humedad son las deformaciones en paredes y pintura. Lo que se ha explicado en apartados anteriores sobre paredes desconchadas.

Las causas de que el agua esté en el subsuelo puede ser porque haya llovido mucho y el suelo sa incapaz de filtrar todo o porque no esté bien aislada la vivienda.

Otro de los síntomas de esta humedad es la sal en las paredes en forma de polvillo blanco, que es lo que se conoce de forma común como salitre.

¿Tienes gotas de agua en las ventanas?

Por último, existe un tercer tipo de humedad que es el que detectamos porque aparecen gotitas de agua en los cristales de las ventanas o alrededor de las mismas así como en las paredes. Estos síntomas son de un tipo de humedad que se conoce como condensación.

Además de los síntomas evidentes, estas humedades son fáciles de detectar puesto que van acompañadas de un fuerte olor desagradable a húmedo.

Este tipo de humedad se produce cuando el agua que hay en el ambiente del hogar se condensa en el interior de la casa, en las paredes y ventanas. Se produce por tanto porque la humedad del ambiente del hogar se adhiere a paredes y ventanas. ¿Y cómo saber si un hogar tiene un ambiente húmedo o como evitarlo? Para ello tienes que seguir las pautas que se describen a continuación sobre cómo evitar la aparición de humedades.

Un ambiente húmedo se suele producir por una diferencia brusca de temperatura en el interior de la vivienda respecto de la que hay en el exterior. Por eso es fundamental no abusar de la calefacción y mantener siempre una temperatura constante en la vivienda.

Cómo prevenir la aparición de humedades

Hay una serie de actuaciones que hay que seguir para evitar que aparezcan humedades en casa. Son prácticas comunes que ayudarán a evitar la aparición de estas incómodas manchas.

Para evitar que aparezcan humedades en casa una de las acciones más fáciles y básicas que hay que seguir es intentar producir la menor humedad posible. ¿En qué situaciones generamos humedad? Por ejemplo el baño si te duchas con la puerta cerrada y con agua caliente o en la cocina a la hora hacer la comida si no enciendes la campaña extractora.

Otra de las recomendaciones para evitar humedades es evitar tener muchas plantas de interior en la vivienda. Hay muchas plantas que son de interior pero que son generadores de humedad.

¿Tiendes la ropa dentro de casa? No lo hagas más. Si dejas secar en el tenderete la ropa mojada en el interior de la casa el agua se condensará en el ambiente. Tampoco se recomienda que la tiendas en los radiadores. Lo ideal es tenderla fuera, aunque si no tienes esa posibilidad siempre puedes recurrir a la secadora.

Y sobre la secadora es importante que esté en una habitación bien ventilada. La secadora es una máquina que genera calor de forma constante. Depende del modelo, hay algunas que funcionan por condensación, en ese caso, será crucial que tengas la habitación bien ventilada para que el vapor de agua no se condense en el interior de la vivienda.

Ventila. Tal y como se ha explicado anteriormente, la ventilación es el aspecto más importante a la hora de querer prevenir e intentar eliminar las humedades de casa. Una casa bien ventilada complica mucho la aparición de humedades. Que circule el aire de forma fluida y constante es lo mejor para evitar humedades.

Ojo con la calefacción. Una de las causas más comunes de aparición de humedades es la diferencia abismal entre temperatura exterior e interior de una vivienda. Si pones la calefacción muy alta habrá una diferencia de temperaturas importantes y eso va a generar humedades.

Por último para prevenir la aparición de humedades es crucial hacer un buen mantenimiento interior y exterior de la casa. Asegurarte de que cuenta con un buen sistema de aislamiento y revisar posibles apariciones de fisuras o grietas, limpiar canalones y desagües, y hacer una revisión periódica del estado de la vivienda.

Prevenir humedades con productos específicos

Por otra parte, hay empresas que fabrican productos específicos como es el caso de Danosa, que ha creado un revestimiento líquido con el que consigue proteger y evitar que aparezcan humedades en las zonas críticas de la casa. Se trata de un producto que se aplica en las zonas de casa en las que son más propensas la aparición de humedades como los lugares más oscuros y fríos con el objetivo de evitar que aparezcan las manchas de moho y otros microorganismos. Protege del agua pero también de aceites y grasas.

Riesgos de tener humedades en casa

Las humedades en paredes, ventanas o techos no sólo son desagradables a la vista y al olfato, también son perjudiciales para la salud.

Son especialmente vulnerables a los efectos de las humedades las personas con alergias o con trastornos respiratorios.

Estos colectivos son más vulnerables puesto que el moho que se genera en las paredes se propaga por el aire y son inhalados por las personas que residen en la casa. Este hecho provoca que se agraven estos problemas respiratorios y de asma.

Además si las humedades son muy severas puede producir daños en las estructuras de la vivienda y suponer un grave riesgo para la seguridad de las personas.

Soluciones de empresas

Si ninguna de las soluciones o consejos que se han detallado anteriormente han conseguido quitar las humedades de casa, lo más recomendable es que te pongas en manos de un especialista.

Existen empresas dedicadas al área de las humedades que cuentan con sistemas innovadores para conseguir eliminar las humedades de tu casa.

Es el caso por ejemplo de Murprotec, que aplican un revestimiento por toda la zona de la casa en la que tienes humedades con el objetivo de simular que el interior de la casa es como una botella de plástico. Aíslan de tal forma la pared gracias al revestimiento que utilizan que aunque tengas humedades en las paredes no te causará ningún problema. Al aplicar el producto encima aíslan la vivienda para que no aparezcan más humedades y “bloquean” las existentes.

En este caso estamos ante situaciones que requieren e la intervención de personal profesional al tratarse de humedades imposibles de paliar con remedios caseros.

